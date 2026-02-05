القوات الروسية تستهدف بنى تحتية للنقل والطاقة تستخدمها القوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان لها، أن القوات الروسية استهدفت منشآت بنى تحتية للنقل والطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني.
وقال البيان: "قصفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "تم استهداف مواقع تجميع وتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومستودعات الذخيرة، ومواقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".

كما جاء في البيان: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 125 جنديًا و4 مركبات قتالية مدرعة خلال 24 ساعة الماضية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".
وتابع: "عززت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة، وتمكنّت من دحر تشكيلات من ألوية المشاة الآلية والميكانيكية وألوية الهجوم الجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق بلدات ريزنيكوفكا، وكونستانتينوفكا، وكريفايا لوكا، وكراسنوتوركا، وكالينيكي، وبريفولي، وكراماتورسك، وبيتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار إلى أن "خسائر العدو بلغت 125 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و9 مركبات، و4 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى تدمير مستودع إمداد".

وذكر بيان الدفاع الروسية، أن "أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 50 جنديًا ومنصة إطلاق صواريخ "بوك" للدفاع الجوي في منطقة عمليات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، خلال لـ 24 ساعة الماضية".

وأشار إلى أن "قوات "دنيبر" الروسية ألحقت خسائر في صفوف أفراد ومعدات ألوية الهجوم الميكانيكي والجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرى ماغدالينيفكا ونوفودانيلوفكا وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيا، وبيريسلاف في مقاطعة خيرسون".

وأضاف: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 جنديًا، و16 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفع"هاوتزر M777" أمريكي الصنع عيار 155 ملم، ومنصة إطلاق صواريخ "بوك" للدفاع الجوي، و3 محطات حرب إلكترونية، ومحطتين للحرب المضادة للبطاريات. كما تم تدمير مستودع للمعدات".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قال البيان: "حققت قوت "الغرب الروسية"، تقدما ملحوظا في مواقعها وخطوطها، وألحقت هزيمة بالقوات الأوكرانية في عدة مناطق في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو 180 جنديا".

وأضاف: "تركزت الهزائم في مناطق بلدات كوفشاروفكا، ونوفوأوسينوفو، وبوروفايا، ونوفويغوروفكا، وستودينوك، ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وفي مناطق كراسني ليمان، وسوسنوفوي، ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأفاد أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 180 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و16 مركبة، و4 مدافع ميدانية، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ غراد. كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة".
ووفقا لبيان الوزارة: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية"، التقدم في عمق دفاعات العدو، وحيّدت أكثر من 360 جنديا، ودبابة، و7 مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات، ومدفع ميداني. كما تم تدمير مستودع إمداد، للقوات الأوكرانية" .

وأكد أنه "تم دحر تشكيلات من لواء هجومي ميكانيكي ومحمول جوًا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات ليوبيتسكي، وريفني، وفيرخنيايا تيرسا، وكرينيتشنوي، وكومسومولسكوي، وتشاريفنوي، وريزدفيانكا في مقاطعة زابوروجيه، وبوكروفسكوي في دنيبروبتروفسك".

وقال البيان: "خسر العدو أكثر من 280 جنديًا، و10 مركبات، ومدفعًا، ومحطتين للحرب الإلكترونية. كما تم تدمير مستودع إمداد، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية".
وأضاف أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من دحر وحدات من لواء ميكانيكي، وفوج هجوم، ولواء دفاع إقليمي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بوكروفكا، ونوفايا سيتش، وخوتين، وموهريتسيا، وميروبيليا في مقاطعة سومي".

وفي اتجاه مقاطعة خاركوف، ذكر أن "قوات "الشمال" الروسية، تمكنت من دحر وحدات من لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي تشوغونوفكا وغرافسكوي في مقاطعة خاركوف".

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 310 جنديًا، ودبابة، و5مركبات قتالية مدرعة، و11 مركبة، ومدفعين، أحدهما مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز M777 عيار 155 ملم، ورادارًا مضادًا للبطاريات".

وأضاف: "لقد ألحقنا أضرارا بالقوى العاملة والمعدات التابعة لـ 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني في مناطق بلدات نوفوفوديانوي، وغريشينو، ونوفي دونباس، وبيليتسكوي، وشيفتشينكو، وتوريتسكوي، وكوتشيروف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافلوفكا في دنيبروبتروفسك".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
