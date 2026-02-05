https://sarabic.ae/20260205/القوات-الروسية-تستهدف-بنى-تحتية-للنقل-والطاقة-تستخدمها-القوات-الأوكرانية---الدفاع-الروسية-1110010253.html

القوات الروسية تستهدف بنى تحتية للنقل والطاقة تستخدمها القوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان لها، أن القوات الروسية استهدفت منشآت بنى تحتية للنقل والطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني. 05.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-05T09:20+0000

2026-02-05T09:20+0000

2026-02-05T10:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg

وقال البيان: "قصفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للنقل والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية". كما جاء في البيان: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 125 جنديًا و4 مركبات قتالية مدرعة خلال 24 ساعة الماضية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".وتابع: "عززت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة، وتمكنّت من دحر تشكيلات من ألوية المشاة الآلية والميكانيكية وألوية الهجوم الجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق بلدات ريزنيكوفكا، وكونستانتينوفكا، وكريفايا لوكا، وكراسنوتوركا، وكالينيكي، وبريفولي، وكراماتورسك، وبيتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكر بيان الدفاع الروسية، أن "أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 50 جنديًا ومنصة إطلاق صواريخ "بوك" للدفاع الجوي في منطقة عمليات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، خلال لـ 24 ساعة الماضية".وأضاف: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 جنديًا، و16 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفع"هاوتزر M777" أمريكي الصنع عيار 155 ملم، ومنصة إطلاق صواريخ "بوك" للدفاع الجوي، و3 محطات حرب إلكترونية، ومحطتين للحرب المضادة للبطاريات. كما تم تدمير مستودع للمعدات".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قال البيان: "حققت قوت "الغرب الروسية"، تقدما ملحوظا في مواقعها وخطوطها، وألحقت هزيمة بالقوات الأوكرانية في عدة مناطق في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو 180 جنديا".وأفاد أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 180 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و16 مركبة، و4 مدافع ميدانية، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ غراد. كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة".ووفقا لبيان الوزارة: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية"، التقدم في عمق دفاعات العدو، وحيّدت أكثر من 360 جنديا، ودبابة، و7 مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات، ومدفع ميداني. كما تم تدمير مستودع إمداد، للقوات الأوكرانية" .وقال البيان: "خسر العدو أكثر من 280 جنديًا، و10 مركبات، ومدفعًا، ومحطتين للحرب الإلكترونية. كما تم تدمير مستودع إمداد، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية". وأضاف أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من دحر وحدات من لواء ميكانيكي، وفوج هجوم، ولواء دفاع إقليمي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بوكروفكا، ونوفايا سيتش، وخوتين، وموهريتسيا، وميروبيليا في مقاطعة سومي".وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 310 جنديًا، ودبابة، و5مركبات قتالية مدرعة، و11 مركبة، ومدفعين، أحدهما مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز M777 عيار 155 ملم، ورادارًا مضادًا للبطاريات". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مدفيديف: اختطاف مادورو "زلزال جيوسياسي هائل" وجزء من هدف أهم

https://sarabic.ae/20260205/الكرملين-روسيا-تحافظ-على-نهجها-المتعلق-بالاستقرار-الاستراتيجي-في-مجال-الأسلحة-النووية-1110010844.html

