الكرملين: روسيا تحافظ على نهجها المتعلق بالاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/الكرملين-روسيا-تحافظ-على-نهجها-المتعلق-بالاستقرار-الاستراتيجي-في-مجال-الأسلحة-النووية-1110010844.html
الكرملين: روسيا تحافظ على نهجها المتعلق بالاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية
الكرملين: روسيا تحافظ على نهجها المتعلق بالاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا ستحافظ على نهج مسؤول ودقيق تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T09:33+0000
2026-02-05T09:48+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، كما هو الحال دائما، ستسترشد (روسيا) في المقام الأول بمصالحها الوطنية".وأضاف: "المعاهدة ستنتهي صلاحيتها. نحن ننظر إلى هذا الأمر بشكل سلبي ونعرب عن أسفنا في هذا الصدد".واجاب بيسكوف للصحفيين عندما سئل في أي سياق ناقش بوتين وشي جين بينغ قضية معاهدة "ستارت": "بالأمس، في الواقع، تم ذكر هذا الموضوع من حيث العواقب السلبية على النظام الدولي لتحديد الأسلحة النووية والاستقرار الاستراتيجي. أنت تعلم أن أصدقاءنا الصينيين يتخذون موقفا مفاده أن إمكاناتهم النووية لا يمكن مقارنتها بإمكانيات الولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي فهم لا يريدون المشاركة في المفاوضات، فهم يعتبرونها غير مناسبة. نحن نحترم هذا الموقف".في 4 فبراير/شباط، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة عبر الفيديو. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن القادة ناقشوا معاهدة "ستارت"، التي انتهت.انتهت صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت الجديدة) اليوم الخميس فبراير/شباط 2026.. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء صلاحيتها. وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود "ستارت الجديدة" ستكون سارية المفعول إذا بادلته الولايات المتحدة بالمثل. ووفقًا لتقارير إعلامية عديدة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح الزعيم الروسي بشأن "ستارت الجديدة" بأنه فكرة جيدة.غوتيريش: انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" لحظة مظلمة للعالمفانس: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
https://sarabic.ae/20260205/بكين-الصين-تعتبر-انتهاء-صلاحية-معاهدة-نيو-ستارت-أمرا-مؤسفا-1110009586.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الكرملين: روسيا تحافظ على نهجها المتعلق بالاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية

09:33 GMT 05.02.2026 (تم التحديث: 09:48 GMT 05.02.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا ستحافظ على نهج مسؤول ودقيق تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، كما هو الحال دائما، ستسترشد (روسيا) في المقام الأول بمصالحها الوطنية".

وتابع: "على أي حال، ستحافظ روسيا على نهجها المسؤول واليقظ تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية".

وأضاف: "المعاهدة ستنتهي صلاحيتها. نحن ننظر إلى هذا الأمر بشكل سلبي ونعرب عن أسفنا في هذا الصدد".
واجاب بيسكوف للصحفيين عندما سئل في أي سياق ناقش بوتين وشي جين بينغ قضية معاهدة "ستارت": "بالأمس، في الواقع، تم ذكر هذا الموضوع من حيث العواقب السلبية على النظام الدولي لتحديد الأسلحة النووية والاستقرار الاستراتيجي. أنت تعلم أن أصدقاءنا الصينيين يتخذون موقفا مفاده أن إمكاناتهم النووية لا يمكن مقارنتها بإمكانيات الولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي فهم لا يريدون المشاركة في المفاوضات، فهم يعتبرونها غير مناسبة. نحن نحترم هذا الموقف".
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
بكين: الصين تعتبر انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" أمرا مؤسفا
09:05 GMT
في 4 فبراير/شباط، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة عبر الفيديو. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن القادة ناقشوا معاهدة "ستارت"، التي انتهت.
انتهت صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت الجديدة) اليوم الخميس فبراير/شباط 2026.. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء صلاحيتها. وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود "ستارت الجديدة" ستكون سارية المفعول إذا بادلته الولايات المتحدة بالمثل. ووفقًا لتقارير إعلامية عديدة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح الزعيم الروسي بشأن "ستارت الجديدة" بأنه فكرة جيدة.
غوتيريش: انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" لحظة مظلمة للعالم
فانس: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала