https://sarabic.ae/20260205/الكرملين-روسيا-تحافظ-على-نهجها-المتعلق-بالاستقرار-الاستراتيجي-في-مجال-الأسلحة-النووية-1110010844.html
الكرملين: روسيا تحافظ على نهجها المتعلق بالاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا ستحافظ على نهج مسؤول ودقيق تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T09:33+0000
2026-02-05T09:33+0000
2026-02-05T09:48+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
https://sarabic.ae/20260205/بكين-الصين-تعتبر-انتهاء-صلاحية-معاهدة-نيو-ستارت-أمرا-مؤسفا-1110009586.html
روسيا
09:33 GMT 05.02.2026 (تم التحديث: 09:48 GMT 05.02.2026)
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا ستحافظ على نهج مسؤول ودقيق تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، كما هو الحال دائما، ستسترشد (روسيا) في المقام الأول بمصالحها الوطنية".
وتابع: "على أي حال، ستحافظ روسيا على نهجها المسؤول واليقظ تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية".
وأضاف: "المعاهدة ستنتهي صلاحيتها. نحن ننظر إلى هذا الأمر بشكل سلبي ونعرب عن أسفنا في هذا الصدد".
واجاب بيسكوف للصحفيين عندما سئل في أي سياق ناقش بوتين وشي جين بينغ قضية معاهدة "ستارت": "بالأمس، في الواقع، تم ذكر هذا الموضوع من حيث العواقب السلبية على النظام الدولي لتحديد الأسلحة النووية والاستقرار الاستراتيجي. أنت تعلم أن أصدقاءنا الصينيين يتخذون موقفا مفاده أن إمكاناتهم النووية لا يمكن مقارنتها بإمكانيات الولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي فهم لا يريدون المشاركة في المفاوضات، فهم يعتبرونها غير مناسبة. نحن نحترم هذا الموقف".
في 4 فبراير/شباط، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة عبر الفيديو. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن القادة ناقشوا معاهدة "ستارت"، التي انتهت.
انتهت صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت الجديدة) اليوم الخميس فبراير/شباط 2026.. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء صلاحيتها. وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود "ستارت الجديدة" ستكون سارية المفعول إذا بادلته الولايات المتحدة بالمثل. ووفقًا لتقارير إعلامية عديدة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح الزعيم الروسي بشأن "ستارت الجديدة" بأنه فكرة جيدة.