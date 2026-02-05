https://sarabic.ae/20260205/غوتيريش-انتهاء-سريان-معاهدة-نيو-ستارت-لحظة-مظلمة-للعالم-1110003726.html
غوتيريش: انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" لحظة مظلمة للعالم
غوتيريش: انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" لحظة مظلمة للعالم
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إن انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" يمثل لحظة قاتمة للسلام والأمن الدوليين، مع ارتفاع خطر استخدام... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T00:18+0000
2026-02-05T00:18+0000
2026-02-05T00:18+0000
معاهدة ستارت
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c4682e7ad57e338f563f4175a287dc2.jpg
وقال غوتيريش في بيان: "انتهاء سريان معاهدة 'نيو ستارت' منذ منتصف ليل اليوم يمثل لحظة قاتمة للسلام والأمن الدوليين. لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن نواجه عالمًا بلا أي قيود ملزمة على الترسانات النووية الاستراتيجية لكل من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وهما الدولتان اللتان تمتلكان الغالبية العظمى من المخزون النووي العالمي".وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن خطر استخدام الأسلحة النووية هو الأعلى منذ عقود، موضحًا: "هذا الانهيار لإنجازات عقود من السيطرة على الأسلحة لا يمكن أن يحدث في وقت أسوأ – فخطر استخدام الأسلحة النووية هو الأعلى منذ عقود".وقال: "هذه فرصة لإعادة ضبط وخلق نظام للسيطرة على الأسلحة يتناسب مع السياق المتغير بسرعة. أرحب بما أبداه قادة كلا الدولتين من إدراك لتأثير سباق التسلح النووي وضرورة منع العودة إلى عالم من الانتشار النووي غير المنضبط".تنتهي سريان المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن القيود على الأسلحة الاستراتيجية الهجومية ("نيو ستارت") اليوم الخميس، 5 فبراير/شباط 2026.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن استعداد روسيا للالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء سريانها. هذه المبادرة لا تزال "على الطاولة"، لكن روسيا لم تتلق بعد ردًا رسميًا من الولايات المتحدة، حسب ما صرح به لاحقًا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف. وأكد الكرملين أن انتهاء سريان المعاهدة قد يؤثر سلبًا على الأمن الاستراتيجي، وأن اقتراح روسيا لا يزال مطروحًا على جدول الأعمال.
https://sarabic.ae/20260204/انتهاء-معاهدة-نيو-ستارت-بشأن-الأسلحة-النووية-بين-روسيا-وأمريكا-1110002246.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7358d217022c0559bf0467332d9c5452.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
معاهدة ستارت, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
معاهدة ستارت, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
غوتيريش: انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" لحظة مظلمة للعالم
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إن انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" يمثل لحظة قاتمة للسلام والأمن الدوليين، مع ارتفاع خطر استخدام الأسلحة النووية إلى أعلى مستوى منذ عقود.
وقال غوتيريش في بيان: "انتهاء سريان معاهدة 'نيو ستارت' منذ منتصف ليل اليوم يمثل لحظة قاتمة للسلام والأمن الدوليين. لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن نواجه عالمًا بلا أي قيود ملزمة على الترسانات النووية الاستراتيجية لكل من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وهما الدولتان اللتان تمتلكان الغالبية العظمى من المخزون النووي العالمي".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن خطر استخدام الأسلحة النووية هو الأعلى منذ عقود، موضحًا: "هذا الانهيار لإنجازات عقود من السيطرة على الأسلحة لا يمكن أن يحدث في وقت أسوأ – فخطر استخدام الأسلحة النووية هو الأعلى منذ عقود".
ومع ذلك، أضاف غوتيريش: "حتى في هذه اللحظة من عدم اليقين يجب أن نبحث عن الأمل".
وقال: "هذه فرصة لإعادة ضبط وخلق نظام للسيطرة على الأسلحة يتناسب مع السياق المتغير بسرعة. أرحب بما أبداه قادة كلا الدولتين من إدراك لتأثير سباق التسلح النووي وضرورة منع العودة إلى عالم من الانتشار النووي غير المنضبط".
تنتهي سريان المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن القيود على الأسلحة الاستراتيجية الهجومية
("نيو ستارت") اليوم الخميس، 5 فبراير/شباط 2026.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن استعداد روسيا للالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء سريانها. هذه المبادرة لا تزال "على الطاولة"، لكن روسيا لم تتلق بعد ردًا رسميًا من الولايات المتحدة، حسب ما صرح به لاحقًا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف. وأكد الكرملين أن انتهاء سريان المعاهدة قد يؤثر سلبًا على الأمن الاستراتيجي، وأن اقتراح روسيا لا يزال مطروحًا على جدول الأعمال.