أمساليوم
بث مباشر
انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بشأن الأسلحة النووية بين روسيا وأمريكا
22:30 GMT 04.02.2026
© AP Photoصاروخ "آر إس - 24" (يارس) النووي الروسي العابر للقارات
صاروخ آر إس - 24 (يارس) النووي الروسي العابر للقارات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
تنتهي اليوم الخميس مدة سريان معاهدة "نيو ستارت" الخاصة بخفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا وأمريكا، وسط تأكيد موسكو أنها ستواصل الالتزام بالقيود لمدة عام رغم غياب رد رسمي من واشنطن.
وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكدت، في خريف 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردًا رسميًا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.

من التوقيع.. إلى الانتهاء

ووقعت معاهدة "نيو ستارت"، التي تنص على خفض الترسانات النووية للطرفين، في 8 أبريل/نيسان 2010 في العاصمة التشيكية براغ، من قبل الرئيسين دميتري ميدفيديف وباراك أوباما.
وجاءت المعاهدة بديلًا لمعاهدة "ستارت" لعام 1991، وحلت، بعد دخولها حيز التنفيذ، محل اتفاق خفض القدرات النووية الاستراتيجية لعام 2002.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
موسكو: روسيا تتقبل عدم رد واشنطن على مقترح بوتين الخاص بمعاهدة "نيو ستارت" كأمر واقع
18:12 GMT
ومنذ عام 2018، طرحت روسيا مرارًا مسألة ضرورة البدء في مناقشة تمديد سريان معاهدة "نيو ستارت" بعد 5 فبراير/شباط 2021، لتوافق أمريكا في يناير/كانون الثاني 2021 على تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات دون شروط مسبقة، كما كانت تقترح موسكو منذ البداية.
إلا أن الحوار بين روسيا وأمريكا في إطار المعاهدة توقف بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وفي أغسطس/آب 2022، أخطرت روسيا أمريكا بسحب منشآتها مؤقتًا من نظام التفتيش بموجب المعاهدة بسبب سياسة الجانب الأمريكي.
وفي 21 فبراير/شباط 2023، أعلن بوتين أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن موسكو لا تنسحب من الاتفاق. وفي 28 فبراير/شباط 2023 دخل قانون تعليق العمل بالمعاهدة حيز التنفيذ.

"ستنتهي فلتنته"

وفي سبتمبر/أيلول 2025، أعلن بوتين أن روسيا مستعدة، بعد 5 فبراير/شباط 2026، لمواصلة الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة لمدة عام. وأوضح أن هذه الخطوات ستؤتي ثمارها في حال ردت أمريكا بالمثل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
رابطة الحد من الأسلحة الأمريكية: على ترامب أن يستجيب لعرض بوتين بتمديد قيود "نيو ستارت"
22 سبتمبر 2025, 16:15 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف اقتراح بوتين بشأن "نيو ستارت" بأنه "فكرة جيدة"، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام. غير أن ترامب قال في يناير/كانون الثاني، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، تعليقًا على قرب انتهاء سريان المعاهدة: "ستنتهي فلتنته"، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في التوصل إلى اتفاق "أكثر فائدة" يشمل الصين.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين، الأربعاء، إن ردًا رسميًا من أمريكا على المبادرة الروسية بشأن "نيو ستارت" لم يرد حتى الآن.
وأضاف أن بوتين شدد، خلال محادثته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، على أن روسيا ستتصرف بشكل متزن ومسؤول في ما يتعلق بانتهاء سريان المعاهدة، استنادًا إلى تقييم شامل للوضع.

المعاهدة والأمن الاستراتيجي

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" سيؤثر سلبًا على الأمن الاستراتيجي، مؤكدًا أن المقترح الروسي لا يزال مطروحًا.
وأضاف أن إبرام معاهدة جديدة في مجال الاستقرار الاستراتيجي بدلًا من "نيو ستارت" سيكون عملية طويلة ومعقدة، نظرًا لكثرة العوامل المؤثرة، مشيرًا إلى أن الصين تعارض إدراجها في اتفاق محتمل على غرار "نيو ستارت" بين روسيا وأمريكا.
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
خبراء لـ"سبوتنيك": العالم على أعتاب سباق تسلح نووي مع انتهاء "نيو ستارت"
أمس, 12:53 GMT
من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن روسيا لن توجه أمريكا بمذكرات احتجاج للمطالبة برد نهائي على اقتراح تمديد القيود على التسلح، مؤكدًا أن موسكو لن تنجر إلى الاستفزازات ولن تدخل سباق تسلح بعد انتهاء سريان المعاهدة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستأخذ في الحسبان غياب الرد الأمريكي على مبادرة بوتين عند تحديد سياستها في مجال الأسلحة الاستراتيجية.
وأضافت الوزارة أن هذه المبادرات تُركت عمدًا دون رد، ووصفت هذا النهج بأنه خاطئ ومثير للأسف. وأكد البيان أن الطرفين لم يعودا مقيدين بالمعاهدة، وأن روسيا ستكون مستعدة لاتخاذ تدابير مضادة حاسمة في حال ظهور تهديدات لأمنها، مع التشديد في الوقت نفسه على أن موسكو لا تزال منفتحة على البحث عن سبل لاستقرار الوضع عبر حوار متكافئ.

حدود الأسلحة الاستراتيجية الهجومية

ونصت معاهدة "نيو ستارت" على تخفيضات فعلية وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها للأسلحة الاستراتيجية الهجومية. ووفقًا لأحكامها، كان من المقرر، بعد سبع سنوات من دخولها حيز التنفيذ، أي بحلول فبراير/شباط 2018، ألا تتجاوز المؤشرات الإجمالية لكل طرف:
700 صاروخ باليستي عابر للقارات، وصواريخ باليستية تُطلق من الغواصات، وقاذفات ثقيلة منتشرة.
1550 رأسًا نوويًا محسوبًا على الوسائط المنتشرة.
800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة وقاذفات ثقيلة.
وبحلول 5 فبراير/شباط 2018، أوفت روسيا بالكامل بالتزاماتها المتعلقة بخفض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، إذ بلغ مجموع الوسائط المنتشرة 527 وحدة، وعدد الرؤوس النووية 1444، وإجمالي منصات الإطلاق المنتشرة وغير المنتشرة 779 وحدة.
صاروخ نووي لحظة إطلاقه - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
خبير: ما وراء "نيو ستارت" ضرورة إشراك الصين وفرنسا والمملكة المتحدة في اتفاقية نووية جديدة
2 فبراير, 17:36 GMT
وحتى 1 سبتمبر/أيلول 2022، كانت روسيا تمتلك 540 وسيلة استراتيجية منتشرة و1549 رأسًا نوويًا، فيما بلغ العدد الإجمالي لمنصات الإطلاق المنتشرة وغير المنتشرة 759 وحدة.
أما أمريكا، فأعلنت بدورها عند حلول تاريخ المراجعة أنها بلغت المستويات الكمية المتفق عليها، غير أن الوصول إلى هذه الأرقام تحقق، بحسب موسكو، عبر استبعاد أحادي وغير مشروع لجزء من القدرات الاستراتيجية الأمريكية، شمل:
56 منصة إطلاق لصواريخ "ترايدنت-2"،
41 قاذفة ثقيلة من طراز B-52H،
وأربع منصات صواريخ مخصصة للتدريب.
ووفقًا لوزارة الخارجية الروسية، فإن تجاوز أمريكا للحدود المنصوص عليها في المعاهدة يبلغ 101 وحدة.
