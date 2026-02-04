موسكو: روسيا تتقبل عدم رد واشنطن على مقترح بوتين الخاص بمعاهدة "نيو ستارت" كأمر واقع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: روسيا تتقبل عدم رد واشنطن على مقترح بوتين الخاص بمعاهدة "نيو ستارت" كأمر واقع
موسكو: روسيا تتقبل عدم رد واشنطن على مقترح بوتين الخاص بمعاهدة "نيو ستارت" كأمر واقع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تقبلت عدم رد أمريكا على مقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن معاهدة "نيو ستارت" كأمر واقع، مشيرة... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
موسكو: روسيا تتقبل عدم رد واشنطن على مقترح بوتين الخاص بمعاهدة "نيو ستارت" كأمر واقع

18:12 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 18:44 GMT 04.02.2026)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تقبلت عدم رد أمريكا على مقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن معاهدة "نيو ستارت" كأمر واقع، مشيرة إلى أن روسيا ستتصرف بمسؤولية وحكمة بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت".
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن انتهاء معاهدة "نيو ستارت": "تعتزم روسيا الاتحادية التصرف بمسؤولية وحكمة، وصياغة سياستها المتعلقة بالأسلحة الهجومية الاستراتيجية بناءً على تحليل دقيق للسياسة العسكرية الأمريكية والوضع الاستراتيجي العام".

وأضاف البيان: "في ظل الظروف الراهنة، نرى أن الأطراف في معاهدة "نيو ستارت" لم تعد ملزمة بأي تعهدات أو تصريحات متماثلة في سياق المعاهدة، بما في ذلك أحكامها المركزية، وهي حرة تماما من حيث المبدأ في اختيار خطواتها اللاحقة".

وتابع البيان: "لا تزال روسيا الاتحادية على أهبة الاستعداد لاتخاذ تدابير عسكرية وتقنية مضادة حاسمة للتخفيف من حدة أي تهديدات إضافية محتملة للأمن القومي".
صاروخ روسي خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
معاهدة "نيو ستارت"... مسار روسيا والولايات المتحدة نحو الحد من الأسلحة النووية
15:52 GMT
وأضاف البيان: "لم نتلق أي رد رسمي من الولايات المتحدة على المبادرة الروسية عبر القنوات الثنائية، من الناحية العملية، تنظر بلادنا إلى هذا التطور كأمر واقع، مما يستدعي أخذه بعين الاعتبار عند تحديد سياسة روسيا المستقبلية في هذا المجال".

وأوضح البيان أن التصريحات العلنية من الجانب الأمريكي لا تشكل أساسا للاستنتاج بأن الولايات المتحدة مستعدة لاتباع إجراء "نيو ستارت" الذي اقترحته موسكو.

واختتم البيان بالقول: "باختصار، يتم تجاهل أفكارنا عمدا. ويبدو هذا النهج خاطئا ومؤسفا".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود المنصوص عليها في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيوستارت) لمدة عام واحد بعد 5 شباط/فبراير 2026.
وأوضح بوتين أن خطوات الامتثال لقيود معاهدة "نيو ستارت" ستكون سارية المفعول إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقتراح بوتين بشأن معاهدة "نيو ستارت" بأنه فكرة جيدة.
لافروف: موسكو لا تعلم نوع الضمانات الأمنية التي اتفقت عليها واشنطن وكييف
