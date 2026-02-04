00:00
أمساليوم
بث مباشر
صاروخ روسي خارق - سبوتنيك عربي

معاهدة "نيو ستارت"... مسار روسيا والولايات المتحدة نحو الحد من الأسلحة النووية

ما هي معاهدة "ستارت 3" أو "نيو ستارت"؟
معاهدة ستارت 3 هي اتفاقية روسية-أمريكية تنظم حجم الترسانات النووية للبلدين. الاختصار (СНВ-III أو SNV-III)، اسمها الكامل هو معاهدة التدابير المتعلقة بمزيد من خفض وتقييد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، يمثل معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، وتعرف أيضا باسم معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة "نيو ستارت"، من الإنجليزية.
ما هي الأسلحة التي تحد منها معاهدة "نيو ستارت"؟
© Sputnik
ما هي الأسلحة التي تحدها معاهدة "ستارت 3"؟
1

الذخائر النووية

2

نواقلها (الصواريخ البالستية والطوافة والقنابل الجوية)

3

وسائل الإيصال (منصات الإطلاق الثابتة والمحمولة، القاذفات الثقيلة)، المصممة لضرب أهداف حيوية في عمق أراضي العدو على مسافات عابرة للقارات (أكثر من 5500 كم). وتشمل هذه:

الصواريخ البالستية العابرة للقارات (الأمريكية: بيسكيبر ومينوتمان 2 و3؛ الروسية: مجمعات الصواريخ من عائلة "توبول"، الصواريخ البالستية العابرة للقارات ذات الوقود السائل بي سي 24، وبي 36 إم "يارس")، ومنصات إطلاقها ورؤوسها الحربية.

الصواريخ البالستية للغواصات وناقلاتها (الأمريكية: تريدنت 2؛ الروسية: بي 30، بي 29 إم، بي 39، وبي 39 بي إم).

القاذفات الثقيلة القادرة على حمل أسلحة نووية (الروسية: تو 95 إم سي، وتو 160، الأمريكية: بي 52 جي، بي 52 إتش، بي 1 بي، بي 2 أيه).

The launch of a Yars intercontinental ballistic missile during a strategic nuclear forces exercise involving their ground, naval, and air components at the Plesetsk State Test Cosmodrome, Russia. - سبوتنيك عربي
The launch of a Yars intercontinental ballistic missile during a strategic nuclear forces exercise involving their ground, naval, and air components at the Plesetsk State Test Cosmodrome, Russia.
© Sputnik . Russian Defense Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
وضع الاتفاق حدودا واضحة:
1

ألا يزيد عن 700 وحدة من الناقلات المنتشرة (المُحملة)؛

2

لا يزيد عن 1550 رأسا حربيا جاهزا للإطلاق عليها؛

3

لا يزيد عن 800 منصة إطلاق وقاذفة، جاهزة وغير منتشرة.

وبالتالي، سمح الاتفاق للطرفين بتحديد نسبة مكونات الثالوث النووي الخاص بكل منهما بشكل مستقل. لم يغطِ الاتفاق الأسلحة النووية التكتيكية، أو أنظمة الدفاع الصاروخي، أو الأسلحة الاستراتيجية غير النووية (مثل الصواريخ الفرط صوتية).

وتتم مراقبة المعاهدة عبر لجنة الاستشارات الثنائية ونظام عمليات التفتيش.

تاريخ مختصر للمعاهدة:
الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، والرئيس الروسي السابق آنذاك دميتري مدفيديف بعد توقيع معاهدة ستارت الجديدة في قلعة براغ في 8 أبريل 2010. - سبوتنيك عربي
الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، والرئيس الروسي السابق آنذاك دميتري مدفيديف بعد توقيع معاهدة ستارت الجديدة في قلعة براغ في 8 أبريل 2010.
© Sputnik . Sergey Guneev

2010

تم توقيع المعاهدة من قبل رئيسي روسيا دميتري ميدفيديف حينها، والولايات المتحدة باراك أوباما حينها، في 8 أبريل/ نيسان 2010 في براغ، عاصمة التشيك، وحلت محل الاتفاقيات السابقة (ستارت 1 ومعاهدة موسكو) وأصبحت حجر الزاوية للاستقرار الاستراتيجي.

2018

نفذ الطرفان التزاماتهما بحلول عام 2018.

2021

وكانت "ستارت 3" مصممة لمدة عشر سنوات، مع إمكانية التمديد لمدة خمس سنوات أخرى مرة واحدة، وهو ما تم في 2021.

2023

في فبراير/ شباط 2023، أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في المعاهدة بسبب الانتهاكات من جانب الولايات المتحدة.

2025

في سبتمبر/ أيلول 2025، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد روسيا بعد 5 فبراير 2026 للاستمرار في الالتزام بالحدود وفقا للمعاهدة لمدة عام.

2026

المعاهدة تنتهي مدة نفاذها نهائيا في 5 فبراير 2026

تنفيذ المعاهدة من قبل الطرفين وانتهاكات الولايات المتحدة:
بحلول عام 2018، طبقت روسيا القيود، حيث قلصت ترسانتها إلى مستويات أقل من المحدد، فبلغ إجمالي قدرات روسيا الخاضعة لـ"ستارت":
1

527 وحدة للناقلات المنتشرة (الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية للغواصات، والقاذفات الثقيلة).

2

1444 وحدة للرؤوس الحربية عليها.

3

779 وحدة لمنصات الإطلاق المنتشرة وغير المنتشرة للصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية للغواصات، والقاذفات الثقيلة المنتشرة وغير المنتشرة.

ادعت الولايات المتحدة أيضا تحقيق المستويات الكمية المتفق عليها، لكنها فعلت ذلك من خلال استبعاد غير قانوني لجزء من الأسلحة من الحساب، حيث صنفت على أنها "معاد تنسيقها".
والحديث هنا عن 56 منصة إطلاق للصواريخ البالستية للغواصات من نوع "ترايدنت-2" و 41 قاذفة استراتيجية من نوع "بي 52 إتش". وهذا، وفقا لتقدير وزارة الخارجية الروسية، خلق تجاوزا للحد المسموح به للناقلات بمقدار 101 وحدة.
تحلق قاذفة قنابل من طراز بي 52 تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق ميدان التدريب في بابراد خلال مناورة عسكرية بعنوان الذئب الحديدي 2016. - سبوتنيك عربي
تحلق قاذفة قنابل من طراز "بي 52" تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق ميدان التدريب في بابراد خلال مناورة عسكرية بعنوان "الذئب الحديدي 2016".
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
وقالت روسيا إن البيانات التي أعلنها الجانب الأمريكي في 1 سبتمبر 2022 (659 ناقلًا منتشرًا، و1420 رأسًا حربيًا مسجلًا له بموجب معاهدة ستارت الجديدة، و800 وحدة من منصات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية للغواصات والقاذفات الثقيلة المنتشرة وغير المنتشرة) بأنها لا تعكس الوضع الحقيقي للأمور.
موقف الصين من "ستارت 3":
رفضت الصين الانضمام إلى المعاهدة، مشيرة إلى أن حجم ترسانتها النووية أصغر بشكل لا يقارن.
المرحلة العليا من صاروخ DF-5B الصيني الباليستي العابر للقارات الذي تم تطويره حديثاً، كما شوهد بعد العرض العسكري الذي أقيم في بكين في 3 سبتمبر 2015 - سبوتنيك عربي
المرحلة العليا من صاروخ DF-5B الصيني الباليستي العابر للقارات الذي تم تطويره حديثاً، كما شوهد بعد العرض العسكري الذي أقيم في بكين في 3 سبتمبر 2015
© Photo
وكانت بكين مستعدة للنظر في المشاركة فقط بعد تخفيض القدرات النووية لروسيا والولايات المتحدة إلى مستوى القدرة الصينية، أي بنحو 20 مرة أقل.
تمديد المعاهدة والأزمة:

بعد فترة من عدم اليقين تحت إدارة ترامب، تم تمديد المعاهدة في فبراير 2021 حتى 5 فبراير 2026 من قبل إدارة بايدن دون تغييرات.

ومع ذلك، انقطع الحوار بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا. ولم تستأنف أنشطة التفتيش، التي كانت معلقة سابقًا بسبب الجائحة، بما في ذلك بسبب عوائق العقوبات – إغلاق المجال الجوي، ورفض الجانب الأمريكي منح تأشيرات للمفتشين الروس.

تعليق روسيا المشاركة وأسبابه:

31 يناير 2023

في 31 يناير/ كانون الثاني 2023، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة بسبب رفضها السماح بإجراء عمليات تفتيش على منشآتها وتأجيل المشاورات.

21 فبراير 2023

في 21 فبراير 2023، أعلن بوتين تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة (وليس الانسحاب منها)، وشدد بوتين على أن الولايات المتحدة تفكر في إمكانية إجراء تجارب طبيعية (حقيقية) لأسلحتها النووية، خاصة في ضوء حقيقة أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير أنواع جديدة من الذخائر النووية.

"انسحاب روسيا من معاهدة "نيو ستارت
© Sputnik
أسباب التعليق:
1

تسليم الأسلحة الغربية، بما فيها الأمريكية، لأوكرانيا، وكذلك مساعدة الغرب في توجيه ضربات إلى قواعد الطيران الاستراتيجي الروسية.

2

تصريحات الولايات المتحدة والناتو مباشرة عن هدفهم بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

3

عند العودة إلى مناقشة ستارت 3، يجب مراعاة ترسانات فرنسا والمملكة المتحدة، أي إجمالي قدرة الضربة للناتو (كما قال بوتين).

4

عراقيل من الجانب الأمريكي في إجراء عمليات التفتيش بموجب المعاهدة.

إجراءات الولايات المتحدة بعد تعليق روسيا المشاركة في المعاهدة:
1

منذ يونيو 2023، توقفت الولايات المتحدة عن تبادل البيانات حول أسلحتها النووية مع روسيا.

2

في يونيو/ حزيران 2023، اقترحت الولايات المتحدة على روسيا حوارًا دون ربطه بمواضيع دولية أخرى يكون لموسكو وواشنطن فيها خلافات. رفضت روسيا هذه الصيغة وفي سبتمبر من العام نفسه، أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لمناقشة ستارت "بدون شروط مسبقة".

3

في يناير 2025، دعا الرئيس ترامب إلى خفض الترسانات النووية لروسيا والولايات المتحدة والصين، وتحدث عن محادثة مع الصين، والتي، حسب قوله، يمكن أن تنضم إلى المفاوضات.

4

في يوليو/ تموز 2025، أعلن ترامب عن العمل على تقييد القدرات النووية لروسيا والولايات المتحدة. وبعد شهر، في أغسطس/آب، أعلن بوتين أيضًا عن إمكانية استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة حول "ستارت".

الوضع الحالي والآفاق:
في سبتمبر 2025، أعلن بوتين أن روسيا مستعدة بعد انتهاء سريان المعاهدة (5 فبراير 2026) للالتزام بقيودها لمدة عام، ولكن فقط بشرط المعاملة بالمثل من جانب الولايات المتحدة.
تمديد روسيا لمعاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد
© Sputnik
تم تقييم المبادرة بشكل إيجابي من قبل الولايات المتحدة، لكن حتى بداية فبراير 2026، لم يتم تلقي رد رسمي من واشنطن.
نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف يتحدث عن أسباب أزمة ستارت الجديدة
© Sputnik
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الوقت لاتخاذ قرار بشأن "ستارت" ينفد، "خلال بضعة أيام قد يجد العالم نفسه في وضع أكثر خطوة مما كان عليه من قبل".
ريابكوف: ️روسيا مستعدة لواقع جديد يتمثل في عدم وجود قيود في مجال التسلح بعد انتهاء معاهدة نيو ستارت
© Sputnik
