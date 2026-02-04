معاهدة "نيو ستارت"... مسار روسيا والولايات المتحدة نحو الحد من الأسلحة النووية

بعد فترة من عدم اليقين تحت إدارة ترامب، تم تمديد المعاهدة في فبراير 2021 حتى 5 فبراير 2026 من قبل إدارة بايدن دون تغييرات.

ومع ذلك، انقطع الحوار بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا. ولم تستأنف أنشطة التفتيش، التي كانت معلقة سابقًا بسبب الجائحة، بما في ذلك بسبب عوائق العقوبات – إغلاق المجال الجوي، ورفض الجانب الأمريكي منح تأشيرات للمفتشين الروس.