خبير: ما وراء "نيو ستارت" ضرورة إشراك الصين وفرنسا والمملكة المتحدة في اتفاقية نووية جديدة

سبوتنيك عربي

رأى مؤسس مشروع "فاتفور"، دميتري ستيفانوفيتش، أن تمديد معاهدة ستارت الجديد، كما اقترحت روسيا، يعد خيارا عمليا، إلا أن النتيجة المثلى ستكون صياغة نص جديد يأخذ في... 02.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال ستيفانوفيتش، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "فرنسا والمملكة المتحدة، العضوان في حلف الناتو، تعملان بنشاط على بناء "مظلة نووية" فوق أوروبا، موجهة مباشرة ضد روسيا، وبالتالي يجب أن يكونا جزءا من أي محادثات مستقبلية"، مشيرا إلى أن "تحقيق ذلك يتطلب مشاركة مستمرة ومتواصلة، وهو أمر شبه متوقف حاليا".وأضاف: "تمتلك الصين القدرة على تدمير الولايات المتحدة تدميرا كاملا، وهذه القدرة تتوسع بوتيرة تعجز واشنطن عن مجاراتها".كما بيّن أنه "مع تحول التنافس مع الولايات المتحدة من الجانب الاقتصادي إلى جانب الردع، بدأت الصين، التي تتبنى سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، تميل إلى فكرة وضع قواعد، لكنها تفضل أولا معالجة نقاط الضعف".وتوقع ستيفانوفيتش أن "تكاليف الحد من ترسانة الصين تفوق فوائد الانضمام إلى اتفاقيات رسمية".واختتم ستيفانوفيتش، حديثه بالقول: "تطور الأمور سيعتمد في النهاية ليس فقط على مصير معاهدة ستارت الجديدة، بل أيضا على نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر عقده في الربيع المقبل".

