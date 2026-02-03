خبراء لـ"سبوتنيك": العالم على أعتاب سباق تسلح نووي مع انتهاء "نيو ستارت"

عربي
بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أن العلاقات الثنائية أصبحت متعددة الأوجه ومفيدة للبلدين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/خبراء-لـسبوتنيك-العالم-على-أعتاب-سباق-تسلح-نووي-مع-انتهاء-نيو-ستارت--1109942427.html
خبراء لـ"سبوتنيك": العالم على أعتاب سباق تسلح نووي مع انتهاء "نيو ستارت"
خبراء لـ"سبوتنيك": العالم على أعتاب سباق تسلح نووي مع انتهاء "نيو ستارت"
سبوتنيك عربي
ينتهي في الخامس من فبراير/شباط الحالي، سريان معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت، وهو ما يدخل العالم في مرحلة جديدة خطيرة خالية من القيود النووية. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T12:53+0000
2026-02-03T13:30+0000
روسيا
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101914/32/1019143261_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_dc8d95550661907e268523836ab83761.jpg
يأتي ذلك وسط مخاوف تتعلق بالأساس بالتداعيات المتوقعة، جراء غياب أحد آخر أعمدة نظام ضبط التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، وسط غياب أية إشارات إيجابية على تمديد المعاهدة.في هذا الصدد، أكدت الباحثة المصرية في العلاقات الدولية و الروسية، مونيكا وليم، أن انتهاء معاهدة " نيو ستارت" تعد لحظة مفصلية في مسار الأمن الدولي وإعادة توظيف هذا المفهوم بشكل كبير.وأضافت في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن انتهاء المعاهدة دون تمديد، يعكس أيضا حجم التحول الذي يطرأ على بنية النظام الدولي وآليات إدارة التوازن الاستراتيجي بين القوى الكبرى.وأشارت إلى أن روسيا تملك خيارات كثيرة في حال عدم تمديد المعاهدة التي تنتهي رسميا في الخامس من فبراير شباط الحالي.موقف الولايات المتحدةوحول موقف الولايات المتحدة من تمديد المعاهدة، قال الكاتب الصحفي السوري، فراس المارديني لـ"سبوتنيك"، إن الرئيس ترامب لا يعرف إلا لغة الصفقات، لذا فهو لا يخطو أي خطوة إلا على شكل صفقة، لافتا إلى أن ترامب يعتقد أن لدى الصين رؤوس نووية تؤهلها للانضمام إلى هذه المعاهدة وتوسيعها، بينما تريد روسيا في المقابل ضم دول من الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبريطانيا. العودة إلى الحرب الباردةمن جهته، قال المحلل السياسي اللبناني علي المرعبي، إن "ما يفعله الرئيس ترامب قبيل انتهاء المعاهدة يوم الخميس القادم، هو نوع من الضغط على روسيا".وأضاف لـ"سبوتنيك" أنه بالمماطلة، فإن واشنطن تريد كما أشارت وسائل إعلام أمريكية ضم الصين لهذه المعاهدة، رغم أن الصين ليست طرفا في نيوستارت.وتنتهي صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية في 5 فبراير/ شباط. وكان بوتين قد أعلن سابقاً أن روسيا مستعدة، بعد هذا التاريخ، لمواصلة الالتزام بالقيود المفروضة بموجب المعاهدة لمدة عام واحد.وأوضح أن خطوات الالتزام بالقيود وفقاً للمعاهدة ستؤتي ثمارها إذا ردت الولايات المتحدة بالمثل. من جانبه، وصف ترامب اقتراح بوتين بشأن المعاهدة بأنه "فكرة جيدة".
https://sarabic.ae/20260202/خبير-ما-وراء-نيو-ستارت-ضرورة-إشراك-الصين-وفرنسا-والمملكة-المتحدة-في-اتفاقية-نووية-جديدة--1109915855.html
https://sarabic.ae/20260202/معاهدة-نيو-ستارت-تنتهي-الخميس-المقبل-ما-هي-العواقب-والتحديات-1109900931.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101914/32/1019143261_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_74b404f28e756f460cc1d8120d8f35a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

خبراء لـ"سبوتنيك": العالم على أعتاب سباق تسلح نووي مع انتهاء "نيو ستارت"

12:53 GMT 03.02.2026 (تم التحديث: 13:30 GMT 03.02.2026)
© Sputnik . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . Sergei Kazak
تابعنا عبر
حصري
ينتهي في الخامس من فبراير/شباط الحالي، سريان معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت، وهو ما يدخل العالم في مرحلة جديدة خطيرة خالية من القيود النووية.
يأتي ذلك وسط مخاوف تتعلق بالأساس بالتداعيات المتوقعة، جراء غياب أحد آخر أعمدة نظام ضبط التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، وسط غياب أية إشارات إيجابية على تمديد المعاهدة.
في هذا الصدد، أكدت الباحثة المصرية في العلاقات الدولية و الروسية، مونيكا وليم، أن انتهاء معاهدة " نيو ستارت" تعد لحظة مفصلية في مسار الأمن الدولي وإعادة توظيف هذا المفهوم بشكل كبير.
صاروخ نووي لحظة إطلاقه - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
خبير: ما وراء "نيو ستارت" ضرورة إشراك الصين وفرنسا والمملكة المتحدة في اتفاقية نووية جديدة
أمس, 17:36 GMT
وأضافت في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن انتهاء المعاهدة دون تمديد، يعكس أيضا حجم التحول الذي يطرأ على بنية النظام الدولي وآليات إدارة التوازن الاستراتيجي بين القوى الكبرى.
وأشارت إلى أن روسيا تملك خيارات كثيرة في حال عدم تمديد المعاهدة التي تنتهي رسميا في الخامس من فبراير شباط الحالي.
وأوضحت أن الخيارات الروسية في مواجهة الواقع الجديد حال انتهاء المعاهدة دون تمديد، تتمثل في أن موسكو تملك هامشا واسعا، للتحرك دون الوصول لمواجهة مباشرة في إطار ما يُعرف بـ "الواقعية الردعية"، سواء فيما يتعلق برفع سقف الجاهزية النووية، والإعلان عن تحديثات نوعية في ترسانة الصواريخ العابرة فرط الصوتية أو التوسع في إجراء المناورات العسكرية، و أيضا التشديد على العقيدة النووية الروسية، وأيضا إعادة تشكيل ميزان الردع مع أوروبا.

موقف الولايات المتحدة

وحول موقف الولايات المتحدة من تمديد المعاهدة، قال الكاتب الصحفي السوري، فراس المارديني لـ"سبوتنيك"، إن الرئيس ترامب لا يعرف إلا لغة الصفقات، لذا فهو لا يخطو أي خطوة إلا على شكل صفقة، لافتا إلى أن ترامب يعتقد أن لدى الصين رؤوس نووية تؤهلها للانضمام إلى هذه المعاهدة وتوسيعها، بينما تريد روسيا في المقابل ضم دول من الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبريطانيا.
إطلاق صاروخ أفانغارد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
معاهدة "نيو ستارت" توشك على الانتهاء... ما هي العواقب والتحديات
أمس, 11:10 GMT

العودة إلى الحرب الباردة

من جهته، قال المحلل السياسي اللبناني علي المرعبي، إن "ما يفعله الرئيس ترامب قبيل انتهاء المعاهدة يوم الخميس القادم، هو نوع من الضغط على روسيا".
وأضاف لـ"سبوتنيك" أنه بالمماطلة، فإن واشنطن تريد كما أشارت وسائل إعلام أمريكية ضم الصين لهذه المعاهدة، رغم أن الصين ليست طرفا في نيوستارت.

وأشار المرعبي إلى أن في ذلك عودة إلى الحرب الباردة وإطلاق يد كل قوة نووية لرفع سقف سباق تسلح نووي، بما في ذلك من مخاطرة يدخلها العالم لأنه لا توجد صيغة تنظم سباق التسلح ذاك سوى هذه المعاهدة، حتى الأمم المتحدة لا تملك تنظيما لذلك.

وتنتهي صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية في 5 فبراير/ شباط.
وكان بوتين قد أعلن سابقاً أن روسيا مستعدة، بعد هذا التاريخ، لمواصلة الالتزام بالقيود المفروضة بموجب المعاهدة لمدة عام واحد.
وأوضح أن خطوات الالتزام بالقيود وفقاً للمعاهدة ستؤتي ثمارها إذا ردت الولايات المتحدة بالمثل. من جانبه، وصف ترامب اقتراح بوتين بشأن المعاهدة بأنه "فكرة جيدة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала