https://sarabic.ae/20260203/خبراء-لـسبوتنيك-العالم-على-أعتاب-سباق-تسلح-نووي-مع-انتهاء-نيو-ستارت--1109942427.html

خبراء لـ"سبوتنيك": العالم على أعتاب سباق تسلح نووي مع انتهاء "نيو ستارت"

خبراء لـ"سبوتنيك": العالم على أعتاب سباق تسلح نووي مع انتهاء "نيو ستارت"

سبوتنيك عربي

ينتهي في الخامس من فبراير/شباط الحالي، سريان معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت، وهو ما يدخل العالم في مرحلة جديدة خطيرة خالية من القيود النووية. 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T12:53+0000

2026-02-03T12:53+0000

2026-02-03T13:30+0000

روسيا

حصري

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101914/32/1019143261_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_dc8d95550661907e268523836ab83761.jpg

يأتي ذلك وسط مخاوف تتعلق بالأساس بالتداعيات المتوقعة، جراء غياب أحد آخر أعمدة نظام ضبط التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، وسط غياب أية إشارات إيجابية على تمديد المعاهدة.في هذا الصدد، أكدت الباحثة المصرية في العلاقات الدولية و الروسية، مونيكا وليم، أن انتهاء معاهدة " نيو ستارت" تعد لحظة مفصلية في مسار الأمن الدولي وإعادة توظيف هذا المفهوم بشكل كبير.وأضافت في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن انتهاء المعاهدة دون تمديد، يعكس أيضا حجم التحول الذي يطرأ على بنية النظام الدولي وآليات إدارة التوازن الاستراتيجي بين القوى الكبرى.وأشارت إلى أن روسيا تملك خيارات كثيرة في حال عدم تمديد المعاهدة التي تنتهي رسميا في الخامس من فبراير شباط الحالي.موقف الولايات المتحدةوحول موقف الولايات المتحدة من تمديد المعاهدة، قال الكاتب الصحفي السوري، فراس المارديني لـ"سبوتنيك"، إن الرئيس ترامب لا يعرف إلا لغة الصفقات، لذا فهو لا يخطو أي خطوة إلا على شكل صفقة، لافتا إلى أن ترامب يعتقد أن لدى الصين رؤوس نووية تؤهلها للانضمام إلى هذه المعاهدة وتوسيعها، بينما تريد روسيا في المقابل ضم دول من الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبريطانيا. العودة إلى الحرب الباردةمن جهته، قال المحلل السياسي اللبناني علي المرعبي، إن "ما يفعله الرئيس ترامب قبيل انتهاء المعاهدة يوم الخميس القادم، هو نوع من الضغط على روسيا".وأضاف لـ"سبوتنيك" أنه بالمماطلة، فإن واشنطن تريد كما أشارت وسائل إعلام أمريكية ضم الصين لهذه المعاهدة، رغم أن الصين ليست طرفا في نيوستارت.وتنتهي صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية في 5 فبراير/ شباط. وكان بوتين قد أعلن سابقاً أن روسيا مستعدة، بعد هذا التاريخ، لمواصلة الالتزام بالقيود المفروضة بموجب المعاهدة لمدة عام واحد.وأوضح أن خطوات الالتزام بالقيود وفقاً للمعاهدة ستؤتي ثمارها إذا ردت الولايات المتحدة بالمثل. من جانبه، وصف ترامب اقتراح بوتين بشأن المعاهدة بأنه "فكرة جيدة".

https://sarabic.ae/20260202/خبير-ما-وراء-نيو-ستارت-ضرورة-إشراك-الصين-وفرنسا-والمملكة-المتحدة-في-اتفاقية-نووية-جديدة--1109915855.html

https://sarabic.ae/20260202/معاهدة-نيو-ستارت-تنتهي-الخميس-المقبل-ما-هي-العواقب-والتحديات-1109900931.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن