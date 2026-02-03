https://sarabic.ae/20260203/الكرملين-يحذر-من-قرب-انتهاء-معاهدة-ستارت-بين-أكبر-قوتين-نوويتين-1109934019.html
الكرملين يحذر من قرب انتهاء معاهدة "ستارت" بين أكبر "قوتين نوويتين"
2026-02-03T10:09+0000
2026-02-03T10:09+0000
2026-02-03T10:10+0000
روسيا
الكرملين
الولايات المتحدة الأمريكية
معاهدة ستارت
وتنتهي معاهدة ستارت الجديدة (المتعلقة بتدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية) في 5 فبراير/شباط 2026.وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام واحد بعد 5 فبراير/شباط 2026. ووفقًا لتقارير إعلامية عديدة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح بوتين بشأن معاهدة ستارت الجديدة بأنه فكرة جيدة.
الولايات المتحدة الأمريكية
10:09 GMT 03.02.2026 (تم التحديث: 10:10 GMT 03.02.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن الوقت المتاح لاتخاذ قرار بشأن معاهدة ستارت الجديدة يتقلص، وقد يجد العالم نفسه في غضون أيام قليلة في وضع أكثر خطورة من ذي قبل.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، الوقت ينفد بسرعة، وفي غضون أيام قليلة، من المرجح أن يجد العالم نفسه في وضع أكثر خطورة مما كان عليه حتى الآن".
وقال بيسكوف للصحفيين: "للمرة الأولى، ستكون الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية - الدولتان اللتان تمتلكان أكبر ترسانات نووية في العالم - دون وثيقة أساسية تحدّ من هذه الترسانات وتضع ضوابط عليها".
وعلق بيسكوف على العقيدة العسكرية البولندية الجديدة، بأن روسيا تبذل كل ما يلزم لضمان الأمن في ظل طموحات بولندا العدوانية.
وأضاف بيسكوف: بطبيعة الحال، تبذل روسيا كل ما يلزم لضمان أمنها في مواجهة هذه الطموحات العدوانية.
وتنتهي معاهدة ستارت الجديدة (المتعلقة بتدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية) في 5 فبراير/شباط 2026.
وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام واحد بعد 5 فبراير/شباط 2026.
وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود معاهدة ستارت الجديدة ستكون سارية المفعول إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل.
ووفقًا لتقارير إعلامية عديدة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح بوتين بشأن معاهدة ستارت الجديدة بأنه فكرة جيدة.