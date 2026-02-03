عربي
https://sarabic.ae/20260203/الكرملين-يحذر-من-قرب-انتهاء-معاهدة-ستارت-بين-أكبر-قوتين-نوويتين-1109934019.html
الكرملين يحذر من قرب انتهاء معاهدة "ستارت" بين أكبر "قوتين نوويتين"
الكرملين يحذر من قرب انتهاء معاهدة "ستارت" بين أكبر "قوتين نوويتين"
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن الوقت المتاح لاتخاذ قرار بشأن معاهدة ستارت الجديدة يتقلص، وقد يجد العالم نفسه في غضون أيام قليلة في وضع...
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، الوقت ينفد بسرعة، وفي غضون أيام قليلة، من المرجح أن يجد العالم نفسه في وضع أكثر خطورة مما كان عليه حتى الآن".وقال بيسكوف للصحفيين: "للمرة الأولى، ستكون الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية - الدولتان اللتان تمتلكان أكبر ترسانات نووية في العالم - دون وثيقة أساسية تحدّ من هذه الترسانات وتضع ضوابط عليها".وعلق بيسكوف على العقيدة العسكرية البولندية الجديدة، بأن روسيا تبذل كل ما يلزم لضمان الأمن في ظل طموحات بولندا العدوانية.وتنتهي معاهدة ستارت الجديدة (المتعلقة بتدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية) في 5 فبراير/شباط 2026.وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام واحد بعد 5 فبراير/شباط 2026. ووفقًا لتقارير إعلامية عديدة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح بوتين بشأن معاهدة ستارت الجديدة بأنه فكرة جيدة.موسكو: روسيا مستعدة لواقع جديد في حال غياب قيود في مجال التسلح بعد انتهاء معاهدة "نيوستارت"
الكرملين يحذر من قرب انتهاء معاهدة "ستارت" بين أكبر "قوتين نوويتين"

10:09 GMT 03.02.2026 (تم التحديث: 10:10 GMT 03.02.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن الوقت المتاح لاتخاذ قرار بشأن معاهدة ستارت الجديدة يتقلص، وقد يجد العالم نفسه في غضون أيام قليلة في وضع أكثر خطورة من ذي قبل.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، الوقت ينفد بسرعة، وفي غضون أيام قليلة، من المرجح أن يجد العالم نفسه في وضع أكثر خطورة مما كان عليه حتى الآن".
وقال بيسكوف للصحفيين: "للمرة الأولى، ستكون الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية - الدولتان اللتان تمتلكان أكبر ترسانات نووية في العالم - دون وثيقة أساسية تحدّ من هذه الترسانات وتضع ضوابط عليها".
وعلق بيسكوف على العقيدة العسكرية البولندية الجديدة، بأن روسيا تبذل كل ما يلزم لضمان الأمن في ظل طموحات بولندا العدوانية.
وأضاف بيسكوف: بطبيعة الحال، تبذل روسيا كل ما يلزم لضمان أمنها في مواجهة هذه الطموحات العدوانية.
صاروخ نووي لحظة إطلاقه - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
خبير: ما وراء "نيو ستارت" ضرورة إشراك الصين وفرنسا والمملكة المتحدة في اتفاقية نووية جديدة
أمس, 17:36 GMT
وتنتهي معاهدة ستارت الجديدة (المتعلقة بتدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية) في 5 فبراير/شباط 2026.
وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام واحد بعد 5 فبراير/شباط 2026.
وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود معاهدة ستارت الجديدة ستكون سارية المفعول إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل.
ووفقًا لتقارير إعلامية عديدة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح بوتين بشأن معاهدة ستارت الجديدة بأنه فكرة جيدة.
موسكو: روسيا مستعدة لواقع جديد في حال غياب قيود في مجال التسلح بعد انتهاء معاهدة "نيوستارت"
