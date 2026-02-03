https://sarabic.ae/20260203/موسكو-روسيا-مستعدة-لواقع-جديد-في-حال-غياب-قيود-في-مجال-التسلح-بعد-انتهاء-معاهدة-نيوستارت-1109927236.html

موسكو: روسيا مستعدة لواقع جديد في حال غياب قيود في مجال التسلح بعد انتهاء معاهدة "نيوستارت"

موسكو: روسيا مستعدة لواقع جديد في حال غياب قيود في مجال التسلح بعد انتهاء معاهدة "نيوستارت"

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، للصحفيين يوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لواقع جديد يتمثل في عدم وجود قيود على التسلح بعد انتهاء معاهدة ستارت... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T06:07+0000

2026-02-03T06:07+0000

2026-02-03T06:07+0000

روسيا

سلاح روسيا

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

معاهدة ستارت

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وأضاف ريابكوف: "هذه لحظة جديدة، وواقع جديد، نحن مستعدون له، لقد حسبنا وافترضنا إمكانية حدوث ذلك، لا يوجد ما هو غير متوقع في الأمر، ولا نرى أي مبرر لتضخيم ما يحدث".وأردف: "لكن تبقى الحقيقة: نحن نفقد عناصر الاستقرار في النظام السابق، وتتضح بشكل متزايد مظاهر هذا التوجه الطوعي، الذي يقترب من الفوضى".وبيّن ريابكوف، أن روسيا لن ترسل مذكرات إلى الولايات المتحدة بشأن ردها النهائي على اقتراح تمديد القيود المفروضة على التسلح.ونوه ريابكوف، إلى أنه لكي تصبح محادثات الحد من التسلح متعددة الأطراف يتعين على فرنسا وبريطانيا الانضمام إليها.وأكد ريابكوف، أن فرنسا وبريطانيا تتبنيان مسار جليّا معادياً لروسيا وتقودان تيار الحرب الذي يحدد التوجه في أوروباوأضاف للصحفيين: "نركز اليوم بشكل أكبر على قضايا منع الانتشار النووي، والحد من التسلح، والأمن الاستراتيجي، وهناك تحديات عديدة في هذا الصدد".وتابع: "نتفق مع أصدقائنا الصينيين على أن السبب الرئيسي لانهيار النظام السابق وعدم وجود بديل له، هو الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الولايات المتحدة".موسكو: سياسة حلف الناتو تتجه لـ "مواجهة حتمية" مع روسيا

https://sarabic.ae/20260202/معاهدة-نيو-ستارت-تنتهي-الخميس-المقبل-ما-هي-العواقب-والتحديات-1109900931.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت