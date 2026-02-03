https://sarabic.ae/20260203/موسكو-روسيا-مستعدة-لواقع-جديد-في-حال-غياب-قيود-في-مجال-التسلح-بعد-انتهاء-معاهدة-نيوستارت-1109927236.html
موسكو: روسيا مستعدة لواقع جديد في حال غياب قيود في مجال التسلح بعد انتهاء معاهدة "نيوستارت"
موسكو: روسيا مستعدة لواقع جديد في حال غياب قيود في مجال التسلح بعد انتهاء معاهدة "نيوستارت"
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، للصحفيين يوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لواقع جديد يتمثل في عدم وجود قيود على التسلح بعد انتهاء معاهدة ستارت... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T06:07+0000
2026-02-03T06:07+0000
2026-02-03T06:07+0000
روسيا
سلاح روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
معاهدة ستارت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأضاف ريابكوف: "هذه لحظة جديدة، وواقع جديد، نحن مستعدون له، لقد حسبنا وافترضنا إمكانية حدوث ذلك، لا يوجد ما هو غير متوقع في الأمر، ولا نرى أي مبرر لتضخيم ما يحدث".وأردف: "لكن تبقى الحقيقة: نحن نفقد عناصر الاستقرار في النظام السابق، وتتضح بشكل متزايد مظاهر هذا التوجه الطوعي، الذي يقترب من الفوضى".وبيّن ريابكوف، أن روسيا لن ترسل مذكرات إلى الولايات المتحدة بشأن ردها النهائي على اقتراح تمديد القيود المفروضة على التسلح.ونوه ريابكوف، إلى أنه لكي تصبح محادثات الحد من التسلح متعددة الأطراف يتعين على فرنسا وبريطانيا الانضمام إليها.وأكد ريابكوف، أن فرنسا وبريطانيا تتبنيان مسار جليّا معادياً لروسيا وتقودان تيار الحرب الذي يحدد التوجه في أوروباوأضاف للصحفيين: "نركز اليوم بشكل أكبر على قضايا منع الانتشار النووي، والحد من التسلح، والأمن الاستراتيجي، وهناك تحديات عديدة في هذا الصدد".وتابع: "نتفق مع أصدقائنا الصينيين على أن السبب الرئيسي لانهيار النظام السابق وعدم وجود بديل له، هو الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الولايات المتحدة".موسكو: سياسة حلف الناتو تتجه لـ "مواجهة حتمية" مع روسيا
https://sarabic.ae/20260202/معاهدة-نيو-ستارت-تنتهي-الخميس-المقبل-ما-هي-العواقب-والتحديات-1109900931.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت
روسيا, سلاح روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت
موسكو: روسيا مستعدة لواقع جديد في حال غياب قيود في مجال التسلح بعد انتهاء معاهدة "نيوستارت"
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، للصحفيين يوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لواقع جديد يتمثل في عدم وجود قيود على التسلح بعد انتهاء معاهدة ستارت الجديدة، ولا داعي لتضخيم الأمر.
وأضاف ريابكوف: "هذه لحظة جديدة، وواقع جديد، نحن مستعدون له، لقد حسبنا وافترضنا إمكانية حدوث ذلك، لا يوجد ما هو غير متوقع في الأمر، ولا نرى أي مبرر لتضخيم ما يحدث".
وأردف: "لكن تبقى الحقيقة: نحن نفقد عناصر الاستقرار في النظام السابق، وتتضح بشكل متزايد مظاهر هذا التوجه الطوعي، الذي يقترب من الفوضى".
وبيّن ريابكوف، أن روسيا لن ترسل مذكرات إلى الولايات المتحدة بشأن ردها النهائي على اقتراح تمديد القيود المفروضة على التسلح.
واعتبر ريابكوف، أنه ثمة حاجة إلى تغيير نحو الأفضل في نهج الولايات المتحدة تجاه العلاقات مع روسيا، قبيل استئناف الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي.
ونوه ريابكوف، إلى أنه لكي تصبح محادثات الحد من التسلح متعددة الأطراف يتعين على فرنسا وبريطانيا الانضمام إليها.
وأكد ريابكوف، أن فرنسا وبريطانيا تتبنيان مسار جليّا معادياً لروسيا وتقودان تيار الحرب الذي يحدد التوجه في أوروبا
وكشف ريابكوف، أن روسيا والصين تتفقان على أن السبب الرئيسي لانهيار نظام الأمن الاستراتيجي السابق هو الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الولايات المتحدة.
وأضاف للصحفيين: "نركز اليوم بشكل أكبر على قضايا منع الانتشار النووي، والحد من التسلح، والأمن الاستراتيجي، وهناك تحديات عديدة في هذا الصدد".
وتابع: "نتفق مع أصدقائنا الصينيين على أن السبب الرئيسي لانهيار النظام السابق وعدم وجود بديل له، هو الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الولايات المتحدة".