بكين: الصين تعتبر انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" أمرا مؤسفا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/بكين-الصين-تعتبر-انتهاء-صلاحية-معاهدة-نيو-ستارت-أمرا-مؤسفا-1110009586.html
بكين: الصين تعتبر انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" أمرا مؤسفا
بكين: الصين تعتبر انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" أمرا مؤسفا
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن "انتهاء صلاحية المعاهدة الروسية الأمريكية "نيو ستارت"، بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، يعد أمرًا... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T09:05+0000
2026-02-05T09:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
الصين
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الصينية قولها: "إن انتهاء صلاحية معاهدة الأسلحة الأمريكية- الروسية أمر مؤسف".تم توقيع المعاهدة من قبل رئيسي روسيا دميتري ميدفيديف حينها، والولايات المتحدة باراك أوباما حينها، في 8 أبريل/ نيسان 2010 في براغ، عاصمة التشيك، وحلت محل الاتفاقيات السابقة (ستارت 1 ومعاهدة موسكو) وأصبحت حجر الزاوية للاستقرار الاستراتيجي.في 31 يناير/ كانون الثاني 2023، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة بسبب رفضها السماح بإجراء عمليات تفتيش على منشآتها وتأجيل المشاوراتفي سبتمبر 2025، أعلن بوتين أن روسيا مستعدة بعد انتهاء سريان المعاهدة (5 فبراير 2026) للالتزام بقيودها لمدة عام، ولكن فقط بشرط المعاملة بالمثل من جانب الولايات المتحدة.تم تقييم المبادرة بشكل إيجابي من قبل الولايات المتحدة، لكن حتى بداية فبراير 2026، لم يتم تلقي رد رسمي من واشنطن.فانس: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النوويةانتهاء معاهدة "نيو ستارت" بشأن الأسلحة النووية بين روسيا وأمريكا
https://sarabic.ae/20260205/غوتيريش-انتهاء-سريان-معاهدة-نيو-ستارت-لحظة-مظلمة-للعالم-1110003726.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_43:0:1732:1267_1920x0_80_0_0_a50484b33f4d8b8984d9bf14560b6513.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, الصين, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, الصين, العالم, العالم العربي

بكين: الصين تعتبر انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" أمرا مؤسفا

09:05 GMT 05.02.2026
© AP Photo / Ng Han Guanمقر وزارة الخارجية الصينية، بكين
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن "انتهاء صلاحية المعاهدة الروسية الأمريكية "نيو ستارت"، بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، يعد أمرًا مؤسفًا".
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الصينية قولها: "إن انتهاء صلاحية معاهدة الأسلحة الأمريكية- الروسية أمر مؤسف".

ودعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى "اتخاذ خطوات عملية واستئناف الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي".

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
غوتيريش: انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" لحظة مظلمة للعالم
00:18 GMT

معاهدة ستارت 3 هي اتفاقية روسية-أمريكية تنظم حجم الترسانات النووية للبلدين. الاختصار (СНВ-III أو SNV-III)، اسمها الكامل هو معاهدة التدابير المتعلقة بمزيد من خفض وتقييد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، يمثل معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، وتعرف أيضا باسم معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة "نيو ستارت"، من الإنجليزية.

تم توقيع المعاهدة من قبل رئيسي روسيا دميتري ميدفيديف حينها، والولايات المتحدة باراك أوباما حينها، في 8 أبريل/ نيسان 2010 في براغ، عاصمة التشيك، وحلت محل الاتفاقيات السابقة (ستارت 1 ومعاهدة موسكو) وأصبحت حجر الزاوية للاستقرار الاستراتيجي.
في 31 يناير/ كانون الثاني 2023، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة بسبب رفضها السماح بإجراء عمليات تفتيش على منشآتها وتأجيل المشاورات

في 21 فبراير 2023، أعلن بوتين تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة (وليس الانسحاب منها)، وشدد بوتين على أن الولايات المتحدة تفكر في إمكانية إجراء تجارب طبيعية (حقيقية) لأسلحتها النووية، خاصة في ضوء حقيقة أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير أنواع جديدة من الذخائر النووية.

في سبتمبر 2025، أعلن بوتين أن روسيا مستعدة بعد انتهاء سريان المعاهدة (5 فبراير 2026) للالتزام بقيودها لمدة عام، ولكن فقط بشرط المعاملة بالمثل من جانب الولايات المتحدة.
تم تقييم المبادرة بشكل إيجابي من قبل الولايات المتحدة، لكن حتى بداية فبراير 2026، لم يتم تلقي رد رسمي من واشنطن.
فانس: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بشأن الأسلحة النووية بين روسيا وأمريكا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала