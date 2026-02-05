https://sarabic.ae/20260205/فانس-مستعدون-للعمل-مع-روسيا-والصين-لخفض-الأسلحة-النووية-1110007536.html
فانس: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
فانس: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا والصين ودول أخرى لخفض عدد الأسلحة النووية في العالم. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T07:33+0000
2026-02-05T07:33+0000
2026-02-05T07:33+0000
العالم
روسيا
الصين
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_4448f035082ae6d01e986a734c963fef.jpg
وقال فانس في مقابلة مع الصحفية الأمريكية ميغان كيلي: "سنعمل مع الصين وروسيا وأي دولة أخرى، سواء كانت صديقة لنا أو منافسة لنا، لمحاولة تقليل عدد الأسلحة النووية الموجودة في العالم. أعتقد أن هذا هو أهم شيء يمكن فعله من أجل السلام والاستقرار".وأشار إلى أن هذا سيؤدي إلى "انتشار الأسلحة النووية على نطاق عالمي". وأكد: "أكبر تهديد أمني في العالم هو امتلاك عدد كبير جداً من الدول للأسلحة النووية".تنتهي سريان المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن القيود على الأسلحة الاستراتيجية الهجومية ("نيو ستارت") اليوم الخميس، 5 فبراير/شباط 2026.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن استعداد روسيا للالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء سريانها. هذه المبادرة لا تزال "على الطاولة"، لكن روسيا لم تتلق بعد ردًا رسميًا من الولايات المتحدة، حسب ما صرح به لاحقًا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف. وأكد الكرملين أن انتهاء سريان المعاهدة قد يؤثر سلبًا على الأمن الاستراتيجي، وأن اقتراح روسيا لا يزال مطروحًا على جدول الأعمال.روبيو: مجرد انعقاد المفاوضات بين موسكو وكييف أمر جيدغوتيريش: انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" لحظة مظلمة للعالم
https://sarabic.ae/20260205/فانس-أم-روبيو؟-ترامب-يؤجل-الحديث-عن-سباق-الرئاسة-المقبلة-1110005524.html
الصين
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_125:0:1124:749_1920x0_80_0_0_ccb2426b1f22da372dda4def5b79d2f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, الصين, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الصين, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
فانس: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا والصين ودول أخرى لخفض عدد الأسلحة النووية في العالم.
وقال فانس في مقابلة مع الصحفية الأمريكية ميغان كيلي: "سنعمل مع الصين وروسيا وأي دولة أخرى، سواء كانت صديقة لنا أو منافسة لنا، لمحاولة تقليل عدد الأسلحة النووية الموجودة في العالم. أعتقد أن هذا هو أهم شيء يمكن فعله من أجل السلام والاستقرار".
وتابع: "إذا حصل الإيرانيون على أسلحة نووية، هل تعلمون من سيحصل على أسلحة نووية في اليوم التالي؟ السعوديون. ثم إحدى دول الخليج العربي".
وأشار إلى أن هذا سيؤدي إلى "انتشار الأسلحة النووية على نطاق عالمي".
وأكد: "أكبر تهديد أمني في العالم هو امتلاك عدد كبير جداً من الدول للأسلحة النووية".
تنتهي سريان المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن القيود على الأسلحة الاستراتيجية الهجومية
("نيو ستارت") اليوم الخميس، 5 فبراير/شباط 2026.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن استعداد روسيا للالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء سريانها. هذه المبادرة لا تزال "على الطاولة"، لكن روسيا لم تتلق بعد ردًا رسميًا من الولايات المتحدة، حسب ما صرح به لاحقًا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف. وأكد الكرملين أن انتهاء سريان المعاهدة قد يؤثر سلبًا على الأمن الاستراتيجي، وأن اقتراح روسيا لا يزال مطروحًا على جدول الأعمال.