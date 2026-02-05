https://sarabic.ae/20260205/فانس-مستعدون-للعمل-مع-روسيا-والصين-لخفض-الأسلحة-النووية-1110007536.html

فانس: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا والصين ودول أخرى لخفض عدد الأسلحة النووية في العالم. 05.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال فانس في مقابلة مع الصحفية الأمريكية ميغان كيلي: "سنعمل مع الصين وروسيا وأي دولة أخرى، سواء كانت صديقة لنا أو منافسة لنا، لمحاولة تقليل عدد الأسلحة النووية الموجودة في العالم. أعتقد أن هذا هو أهم شيء يمكن فعله من أجل السلام والاستقرار".وأشار إلى أن هذا سيؤدي إلى "انتشار الأسلحة النووية على نطاق عالمي". وأكد: "أكبر تهديد أمني في العالم هو امتلاك عدد كبير جداً من الدول للأسلحة النووية".تنتهي سريان المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن القيود على الأسلحة الاستراتيجية الهجومية ("نيو ستارت") اليوم الخميس، 5 فبراير/شباط 2026.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن استعداد روسيا للالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء سريانها. هذه المبادرة لا تزال "على الطاولة"، لكن روسيا لم تتلق بعد ردًا رسميًا من الولايات المتحدة، حسب ما صرح به لاحقًا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف. وأكد الكرملين أن انتهاء سريان المعاهدة قد يؤثر سلبًا على الأمن الاستراتيجي، وأن اقتراح روسيا لا يزال مطروحًا على جدول الأعمال.روبيو: مجرد انعقاد المفاوضات بين موسكو وكييف أمر جيدغوتيريش: انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" لحظة مظلمة للعالم

