فانس: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
وقال فانس في مقابلة مع الصحفية الأمريكية ميغان كيلي: "سنعمل مع الصين وروسيا وأي دولة أخرى، سواء كانت صديقة لنا أو منافسة لنا، لمحاولة تقليل عدد الأسلحة النووية الموجودة في العالم. أعتقد أن هذا هو أهم شيء يمكن فعله من أجل السلام والاستقرار".وأشار إلى أن هذا سيؤدي إلى "انتشار الأسلحة النووية على نطاق عالمي". وأكد: "أكبر تهديد أمني في العالم هو امتلاك عدد كبير جداً من الدول للأسلحة النووية".تنتهي سريان المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن القيود على الأسلحة الاستراتيجية الهجومية ("نيو ستارت") اليوم الخميس، 5 فبراير/شباط 2026.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن استعداد روسيا للالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء سريانها. هذه المبادرة لا تزال "على الطاولة"، لكن روسيا لم تتلق بعد ردًا رسميًا من الولايات المتحدة، حسب ما صرح به لاحقًا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف. وأكد الكرملين أن انتهاء سريان المعاهدة قد يؤثر سلبًا على الأمن الاستراتيجي، وأن اقتراح روسيا لا يزال مطروحًا على جدول الأعمال.روبيو: مجرد انعقاد المفاوضات بين موسكو وكييف أمر جيدغوتيريش: انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" لحظة مظلمة للعالم
العالم, روسيا, الصين, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا والصين ودول أخرى لخفض عدد الأسلحة النووية في العالم.
وقال فانس في مقابلة مع الصحفية الأمريكية ميغان كيلي: "سنعمل مع الصين وروسيا وأي دولة أخرى، سواء كانت صديقة لنا أو منافسة لنا، لمحاولة تقليل عدد الأسلحة النووية الموجودة في العالم. أعتقد أن هذا هو أهم شيء يمكن فعله من أجل السلام والاستقرار".

وتابع: "إذا حصل الإيرانيون على أسلحة نووية، هل تعلمون من سيحصل على أسلحة نووية في اليوم التالي؟ السعوديون. ثم إحدى دول الخليج العربي".

وأشار إلى أن هذا سيؤدي إلى "انتشار الأسلحة النووية على نطاق عالمي".
وأكد: "أكبر تهديد أمني في العالم هو امتلاك عدد كبير جداً من الدول للأسلحة النووية".
فانس أم روبيو؟.. ترامب يرفض حسم الجدل حول خليفته الجمهوري
04:10 GMT
تنتهي سريان المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن القيود على الأسلحة الاستراتيجية الهجومية ("نيو ستارت") اليوم الخميس، 5 فبراير/شباط 2026.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن استعداد روسيا للالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام بعد انتهاء سريانها. هذه المبادرة لا تزال "على الطاولة"، لكن روسيا لم تتلق بعد ردًا رسميًا من الولايات المتحدة، حسب ما صرح به لاحقًا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف. وأكد الكرملين أن انتهاء سريان المعاهدة قد يؤثر سلبًا على الأمن الاستراتيجي، وأن اقتراح روسيا لا يزال مطروحًا على جدول الأعمال.
روبيو: مجرد انعقاد المفاوضات بين موسكو وكييف أمر جيد
غوتيريش: انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" لحظة مظلمة للعالم
