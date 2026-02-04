https://sarabic.ae/20260204/روبيو-مجرد-انعقاد-المفاوضات-بين-موسكو-وكييف-أمر-جيد-1109992602.html

روبيو: مجرد انعقاد المفاوضات بين موسكو وكييف أمر جيد

روبيو: مجرد انعقاد المفاوضات بين موسكو وكييف أمر جيد

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن مجرد انعقاد المفاوضات بين موسكو وكييف حول الصراع في أوكرانيا في أبوظبي يعد خبرا جيدا بحد ذاته. 04.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال روبيو خلال فعالية في وزارة الخارجية الأمريكية حول المعادن الاستراتيجية: "فيما يتعلق بالمفاوضات اليوم وغدًا في أبوظبي، الخبر الجيد هو أنه لأول مرة منذ وقت طويل تعقد فرق عسكرية فنية من الجانب الأوكراني والجانب الروسي اجتماعًا".وأكد روبيو أن حجم التقدم الذي حققته المفاوضات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا سيظل غير معروف إلى حين حدوث تقدم واضح.وحول معاهدة "نيو ستارت"، أكد روبيو بأن الولايات المتحدة ترى أن فرض رقابة حقيقية على معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت" يتطلب إشراك بكين في المعاهدة.وقال: "لقد أوضح الرئيس (دونالد ترامب) سابقا أن فرض رقابة حقيقية على الأسلحة في القرن الحادي والعشرين يتطلب إشراك الصين، نظرًا لمخزوناتها الضخمة والمتنامية بسرعة من الأسلحة".وفي السياق ذاته، أكد روبيو أن فاعلية المفاوضات مع طهران تعتمد على القرارات المتعلقة بمدى الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى.

