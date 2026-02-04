عربي
أمساليوم
بث مباشر
روبيو: مجرد انعقاد المفاوضات بين موسكو وكييف أمر جيد
روبيو: مجرد انعقاد المفاوضات بين موسكو وكييف أمر جيد
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن مجرد انعقاد المفاوضات بين موسكو وكييف حول الصراع في أوكرانيا في أبوظبي يعد خبرا جيدا بحد ذاته. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T16:22+0000
2026-02-04T16:22+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e511c535fc8793a847eb1e63a136e0f.jpg
وقال روبيو خلال فعالية في وزارة الخارجية الأمريكية حول المعادن الاستراتيجية: "فيما يتعلق بالمفاوضات اليوم وغدًا في أبوظبي، الخبر الجيد هو أنه لأول مرة منذ وقت طويل تعقد فرق عسكرية فنية من الجانب الأوكراني والجانب الروسي اجتماعًا".وأكد روبيو أن حجم التقدم الذي حققته المفاوضات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا سيظل غير معروف إلى حين حدوث تقدم واضح.وحول معاهدة "نيو ستارت"، أكد روبيو بأن الولايات المتحدة ترى أن فرض رقابة حقيقية على معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت" يتطلب إشراك بكين في المعاهدة.وقال: "لقد أوضح الرئيس (دونالد ترامب) سابقا أن فرض رقابة حقيقية على الأسلحة في القرن الحادي والعشرين يتطلب إشراك الصين، نظرًا لمخزوناتها الضخمة والمتنامية بسرعة من الأسلحة".وفي السياق ذاته، أكد روبيو أن فاعلية المفاوضات مع طهران تعتمد على القرارات المتعلقة بمدى الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى.
روبيو: مجرد انعقاد المفاوضات بين موسكو وكييف أمر جيد

16:22 GMT 04.02.2026
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن مجرد انعقاد المفاوضات بين موسكو وكييف حول الصراع في أوكرانيا في أبوظبي يعد خبرا جيدا بحد ذاته.
وقال روبيو خلال فعالية في وزارة الخارجية الأمريكية حول المعادن الاستراتيجية: "فيما يتعلق بالمفاوضات اليوم وغدًا في أبوظبي، الخبر الجيد هو أنه لأول مرة منذ وقت طويل تعقد فرق عسكرية فنية من الجانب الأوكراني والجانب الروسي اجتماعًا".

وأضاف روبيو، ردا على سؤال حول عدم إحراز تقدم في الضمانات الأمنية والقضايا الإقليمية: "الخبر السيئ هو أن أصعب القضايا لا تزال قائمة، وفي الوقت نفسه، تستمر الحرب".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: زيلينسكي لا يرغب بالسلام في أوكرانيا لأن هذا يعني نهاية مسيرته السياسية
15:02 GMT
وأكد روبيو أن حجم التقدم الذي حققته المفاوضات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا سيظل غير معروف إلى حين حدوث تقدم واضح.

وأضاف: "من المهم أن نفهم أنه عندما يتعلق الأمر بإنهاء نزاع مسلح، غالبا ما تبدو الأمور ميؤوسا منها تماما إلى أن يحدث انفراج، وأحيانا بشكل غير متوقع. هذا بالضبط ما حدث في غزة، اعتقد الكثيرون أن الوضع ميؤوس منه، لكننا واصلنا الضغط، ثم تضافرت الظروف لجعل هذا (وقف إطلاق النار) ممكنا".

وحول معاهدة "نيو ستارت"، أكد روبيو بأن الولايات المتحدة ترى أن فرض رقابة حقيقية على معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت" يتطلب إشراك بكين في المعاهدة.
صاروخ روسي خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
معاهدة "نيو ستارت"... مسار روسيا والولايات المتحدة نحو الحد من الأسلحة النووية
15:52 GMT
وقال: "لقد أوضح الرئيس (دونالد ترامب) سابقا أن فرض رقابة حقيقية على الأسلحة في القرن الحادي والعشرين يتطلب إشراك الصين، نظرًا لمخزوناتها الضخمة والمتنامية بسرعة من الأسلحة".

وأضاف روبيو، ردا على سؤال حول احتمال إدلاء ترامب بتصريحات حول مسألة انتهاء معاهدة "نيو ستارت": "سيعلق الرئيس لاحقا".

وفي السياق ذاته، أكد روبيو أن فاعلية المفاوضات مع طهران تعتمد على القرارات المتعلقة بمدى الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى.
