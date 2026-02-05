عربي
04:10 GMT 05.02.2026 (تم التحديث: 05:19 GMT 05.02.2026)

فانس أم روبيو؟.. ترامب يرفض حسم الجدل حول خليفته الجمهوري
© AP Photo / Evan Vucci الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ موقف بشأن الجدل الدائر حول ما إذا كان نائبه جيه. دي فانس أم وزير الخارجية ماركو روبيو سيكون خليفته في حملة الجمهوريين للرئاسة عام 2028.
وقال ترامب، في مقابلة مع "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية: إنه "لا يريد الخوض في هذا الموضوع الآن، مشيرًا إلى أن كليهما "يقومان بعمل رائع"، ومؤكدًا أن الاتحاد بينهما سيكون "من الصعب هزيمته".
كما لمح ترامب مجددًا إلى فكرة الترشح لولاية ثالثة، قائلًا إنه لا يعرف ما قد يحدث عندما تبدأ الولاية الرئاسية التالية في يناير/كانون الثاني 2029.
وأضاف ترامب: "أمامنا ثلاث سنوات. لا أريد ذلك، كما تعلمون، لدي شخصان يقومان بعمل رائع. لا أريد أن أتجادل معهما، أو لا أريد أن أستخدم كلمة ’قتال‘ - لن يكون قتالًا. لكن انظروا، جيه. دي رائع، وماركو رائع".
وكثيرًا ما يتحدث ترامب عن ضرورة ترشح الرجلين معًا على ورقة اقتراع واحدة. وستشهد انتخابات 2028 سباقًا مفتوحًا على نطاق واسع في الجانبين الجمهوري والديمقراطي، ومن المتوقع أن تكون المنافسة مكدسة.
وفي إشارة محتملة إلى روبيو، قال ترامب عنهما: "أود أن أقول إن أحدهما أكثر دبلوماسية قليلًا من الآخر".
ووصفهما بأنهما رجلان يتمتعان بذكاء عالٍ للغاية.
وقال ترامب: "أعتقد أن هناك اختلافًا في الأسلوب. يمكنك أن ترى الأسلوب بنفسك. لكن لديهما قدرات عالية. الاتحاد بين جيه. دي وماركو سيكون من الصعب هزيمته، على ما أعتقد. لكن لا أحد يعرف ما سيحدث في السياسة، أليس كذلك؟".
وقال فانس، وهو سناتور جمهوري سابق من ولاية أوهايو، إنه سيتحدث مع ترامب حول إمكانية ترشحه بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني.
كما تدور تكهنات بين مصادر مطلعة على التطورات داخل الحزب الجمهوري بأن روبيو، وهو سناتور سابق من فلوريدا حاول الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في عام 2016 وخسر أمام ترامب، قد يسعى للترشح.
ولم يغلق روبيو الباب أمام الترشح لانتخابات 2028، لكنه أشاد بفانس باعتباره مرشحًا قويًا محتملًا.
