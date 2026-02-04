عربي
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20260204/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-ومقاطعة-زابوروجيه-1109973817.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه ـ وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه ـ وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدتين في كل من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه". 04.02.2026
2026-02-04T11:57+0000
2026-02-04T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
العالم العربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg
وجاء في البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، ونتيجة لعمليات حاسمة، حررت قرية ستاروأوكراينكا في مقاطعة زابوروجيه".ونوه إلى أن "تحرير ستاروأوكراينكا سمح للوحدات بالتقدم 6 كيلومترات داخل مواقع العدو الدفاعية غرب قرية غوليايبولي، وتحسين الوضع في هذه المنطقة".وأوضح البيان أنه "خلال القتال، قام أفراد من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، بتحييد عدد كبير من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير ما يصل إلى 10 قطع من المعدات المختلفة، و15 طائرة هليكوبتر ثقيلة سداسية المراوح".وتمركزت هذه الخسائر بحسب بيان وزارة الدفاع، في كل من بلدات "غوروخوفاتكا، وكوفشاروفكا، وستاروفيروفكا، ونيتشفولودوفكا، وغروشيفكا في مقاطعة خاركوف".وأكد أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 190 جنديًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و12 مركبة، و5 قطع مدفعية ميدانية، من بينها قطعة غربية الصنع، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، ومحطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة".وأضاف: "خسر العدو ما يصل إلى 280 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و17 مركبة، ومنصة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "HIMARS" أمريكية الصنع، و3 قطع مدفعية، من بينها قطعتان غربيتا الصنع، ومحطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة و4 مستودعات إمداد".أكدت وزارة الدفاع عبر بيانها، أن "وحدات روسية من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت ما يقارب 65 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت 8 مركبات، ومدفع ميداني غربي الصنع، كما تم تدمير مستودع إمداد".وأضافت الوزارة أن "قوات دنيبرو ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بألوية المشاة الآلية، وألوية الهجوم الجبلي، وألوية الدفاع الساحلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قريتي أوريخوف ونوفواندرييفكا في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي في مقاطعة خيرسون".وذكر بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية حررت، نتيجة لعملياتها النشطة، بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وجاء في البيان: "تم دحر وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل وحدات المشاة الآلية ووحدات الهجوم الجبلي، بالإضافة إلى لواءين للدفاع الإقليمي، في مناطق مستوطنات بريفولي، وكراماتورسك، وروسكوشنوي، وأرتيوما، وكونستيانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتكبد العدو خسائر بلغت 165 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 مركبة، ومدفعين ميدانيين، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، ومحطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير 7 مستودعات للمعدات والوقود".وأضاف: "تم دحر تشكيلات من لواء ميكانيكي ولواءين هجوميين محمولين جوا وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بوكروفسكوي وبريشيب في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وريبالسكوي وزيلينوي وبارفينوفكا وفيرخنيايا تيرسا في مقاطعة زابوروجيه."وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يدمر راجمة "هيمارس" أمريكية تابعة لقوات كييف في خاركوفريابكوف: ظهور منظومات صاروخية متوسطة المدى في اليابان سيستلزم اتخاذ تدابير مضادة من جانبنا
https://sarabic.ae/20260204/القوات-الروسية-تسقط-24-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109963691.html
https://sarabic.ae/20260204/إعلام-اعتقال-مسؤول-دفاعي-بولندي-بتهمة-العمل-لصالح-المخابرات-الروسية-1109963565.html
https://sarabic.ae/20260203/الجيش-الروسي-يدمر-20-مدرعة-في-بتروفكا--وزارة-الدفاع-1109927080.html
https://sarabic.ae/20260201/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-زيلينوي-في-مقاطعة-خاركوف-وسوخيتسكي-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1109867709.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه ـ وزارة الدفاع

11:57 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 12:36 GMT 04.02.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدتين في كل من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه".
وجاء في البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، ونتيجة لعمليات حاسمة، حررت قرية ستاروأوكراينكا في مقاطعة زابوروجيه".
ونوه إلى أن "تحرير ستاروأوكراينكا سمح للوحدات بالتقدم 6 كيلومترات داخل مواقع العدو الدفاعية غرب قرية غوليايبولي، وتحسين الوضع في هذه المنطقة".

وتابع: "حررت وحدات الاقتحام من الفوج 114، التابع للفرقة 127 للبنادق الآلية ضمن الجيش الخامس المشترك، قرية ستاروأكراينكا في مقاطعة زابوروجيه. وتم استعادة منطقة دفاعية مهمة تمتد على مساحة تزيد عن خمسة كيلومترات مربعة".

وأوضح البيان أنه "خلال القتال، قام أفراد من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، بتحييد عدد كبير من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير ما يصل إلى 10 قطع من المعدات المختلفة، و15 طائرة هليكوبتر ثقيلة سداسية المراوح".
جندي من قوات الغرب يستخدم مدفع زو-23 الروسي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 24 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل- وزارة الدفاع
04:44 GMT

ووفقا لبيان وزارة الدفاع فإن: "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ألحقت خسائر بشرية وعتادية بقوات لواءين ميكانيكيين ولواء هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني".

وتمركزت هذه الخسائر بحسب بيان وزارة الدفاع، في كل من بلدات "غوروخوفاتكا، وكوفشاروفكا، وستاروفيروفكا، ونيتشفولودوفكا، وغروشيفكا في مقاطعة خاركوف".
وأكد أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 190 جنديًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و12 مركبة، و5 قطع مدفعية ميدانية، من بينها قطعة غربية الصنع، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، ومحطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة".
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
إعلام: اعتقال مسؤول دفاعي بولندي بتهمة العمل لصالح المخابرات الروسية
04:41 GMT
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال"، قال البيان: "حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية مواقعها التكتيكية. وتم دحر تشكيلات من 3 ألوية ميكانيكية، ولواء محمول جوا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات غريمياشكا، وموهريتسا، وميروبولي، ونوفايا سيتش، وكورتشاكيفكا في مقاطعة سومي، وفي اتجاه خاركوف، تم دحر وحدات من لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي أوخريموفكا وزيبينو في مقاطعة خاركوف".
وأضاف: "خسر العدو ما يصل إلى 280 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و17 مركبة، ومنصة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "HIMARS" أمريكية الصنع، و3 قطع مدفعية، من بينها قطعتان غربيتا الصنع، ومحطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة و4 مستودعات إمداد".
أكدت وزارة الدفاع عبر بيانها، أن "وحدات روسية من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت ما يقارب 65 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت 8 مركبات، ومدفع ميداني غربي الصنع، كما تم تدمير مستودع إمداد".
وأضافت الوزارة أن "قوات دنيبرو ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بألوية المشاة الآلية، وألوية الهجوم الجبلي، وألوية الدفاع الساحلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قريتي أوريخوف ونوفواندرييفكا في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي في مقاطعة خيرسون".
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر 20 مدرعة في بتروفكا- وزارة الدفاع
أمس, 05:34 GMT
وذكر بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية حررت، نتيجة لعملياتها النشطة، بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 165 جنديا ومركبتين مدرعتين خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".

وجاء في البيان: "تم دحر وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل وحدات المشاة الآلية ووحدات الهجوم الجبلي، بالإضافة إلى لواءين للدفاع الإقليمي، في مناطق مستوطنات بريفولي، وكراماتورسك، وروسكوشنوي، وأرتيوما، وكونستيانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتكبد العدو خسائر بلغت 165 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 مركبة، ومدفعين ميدانيين، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، ومحطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير 7 مستودعات للمعدات والوقود".

وأكد أن "العدو خسر أكثر من 340 جنديًا، ودبابة، و13 مركبة قتالية مدرعة، و12 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير مستودع إمداد في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية".

وأضاف: "تم دحر تشكيلات من لواء ميكانيكي ولواءين هجوميين محمولين جوا وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بوكروفسكوي وبريشيب في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وريبالسكوي وزيلينوي وبارفينوفكا وفيرخنيايا تيرسا في مقاطعة زابوروجيه."
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي زيلينوي في مقاطعة خاركوف وسوخيتسكي في دونيتسك- وزارة الدفاع
1 فبراير, 09:27 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يدمر راجمة "هيمارس" أمريكية تابعة لقوات كييف في خاركوف
ريابكوف: ظهور منظومات صاروخية متوسطة المدى في اليابان سيستلزم اتخاذ تدابير مضادة من جانبنا
