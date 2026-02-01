https://sarabic.ae/20260201/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-زيلينوي-في-مقاطعة-خاركوف-وسوخيتسكي-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1109867709.html
القوات الروسية تحرر بلدتي زيلينوي في مقاطعة خاركوف وسوخيتسكي في دونيتسك- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، ان القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة زيلينوي في مقاطعة خاركوف، وبلدة سوخيتسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "تم تحرير بلدتين جديدتين وتحييد نحو 1085 عسكريا أوكرانيا، بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية".
وجاء في البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ونتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، حررت بلدة زيلينوي في مقاطعة خاركوف، وألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 130 عسكريا".
وحول تقدم تجمع قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن "خسائر العدو بلغت 150 عسكريا، وتمكنت قوات "الجنوب"، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحسين الوضع على الجبهة الأمامية، وتكبيد العدو خسائر بما يصل إلى 125 عسكريا أوكرانيا"، إضافة إلى عدد من المعدات العسكرية.
وأشار البيان إلى أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجةً للعمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة سوخيتسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 375 عسكريا.
وأوضح البيان أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 275 عسكريا.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها، أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 30 عسكريا أوكرانيا.
ووفقًا للبيان، أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، "صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع و4 قنابل جوية موجّهة، بالإضافة لـ94 طائرة مسيرة، خلال الـ24 ساعة الماضية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.