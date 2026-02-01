"غراد" تدمر معقلا للقوات الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية

عربي
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات المدفعية الصاروخية الروسية نفذت ضربات نارية قوية، أسفرت عن تدمير معقل محصن للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تطبيق "تلغرام": "نفذت وحدات المدفعية الصاروخية التابعة لقوات مجموعة "المركز"، ضربات نارية قوية باستخدام راجمات "غراد"، أسفرت عن تدمير معقل محصن للقوات الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك".
وفي مساء يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، زار الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مركز قيادة المجموعة المشتركة للقوات الروسية، حيث تلقى تقارير، من بينها تقارير عن تحرير كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
لاجئ لـ "سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تنشر مدافع في باحات المنازل الخاصة
