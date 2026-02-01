"غراد" تدمر معقلا للقوات الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك- الدفاع الروسية
06:49 GMT 01.02.2026 (تم التحديث: 06:57 GMT 01.02.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات المدفعية الصاروخية الروسية نفذت ضربات نارية قوية، أسفرت عن تدمير معقل محصن للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تطبيق "تلغرام": "نفذت وحدات المدفعية الصاروخية التابعة لقوات مجموعة "المركز"، ضربات نارية قوية باستخدام راجمات "غراد"، أسفرت عن تدمير معقل محصن للقوات الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك".
📹صواريخ "غراد" الروسية تدمر موقعا محصنا للقوات المسلحة الأوكرانية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 1, 2026
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تُظهر تنفيذ راجمات صواريخ "غراد" التابعة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ضربات أدت إلى تدمير موقع محصن تابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك. pic.twitter.com/ruzXduoZcJ
وفي مساء يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، زار الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مركز قيادة المجموعة المشتركة للقوات الروسية، حيث تلقى تقارير، من بينها تقارير عن تحرير كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.