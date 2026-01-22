لاجئ لـ "سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تنشر مدافع في باحات المنازل الخاصة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260122/لاجئ-لـ-سبوتنيك-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تنشر-مدافع-في-باحات-المنازل-الخاصة-1109501152.html
لاجئ لـ "سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تنشر مدافع في باحات المنازل الخاصة
لاجئ لـ "سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تنشر مدافع في باحات المنازل الخاصة
سبوتنيك عربي
أفاد فلاديمير غولوفنيا، وهو لاجئ من مدينة كراسنوأرميسك، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنشر مدافع في باحات المنازل الخاصة في كراسنوأرميسك. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T08:26+0000
2026-01-22T08:26+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
أخبار أوكرانيا
مدفع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109501677_45:0:641:335_1920x0_80_0_0_9d200bc699c9f0fb42888e50a0f16541.png
وقال غولوفنيا لوكالة "سبوتنيك": "القوات الأوكرانية تقوم بنشر مدافع من نوع "هاوترز"، ضمن ساحات المنازل الخاصة".وأضاف: "كان لدينا مدفع هاوتزر متمركز بجوار منزلنا، على بعد منزلين، أي حوالي 30 مترا، وكان هناك مدفع "هاوتزر" آخر متمركزا أبعد قليلا، تحت شجرة جوز، داخل المنازل، وبجوار المنازل".وقال ستاري لوكالة "سبوتنيك": "استقر مشغلو الطائرات المسيرة في الطابق الأول، ثم انتقلوا إلى الطابق التاسع. لكنهم لم يطردونا من منزلنا، بل نظروا إلينا نظرات غريبة".وأضاف أن "مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانيين اقتحموا جميع الشقق في المبنى، من الطابق الأول إلى التاسع، وعثر على آثار نهب في الشقق".ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا الكرملين: اجتماع بوتين وويتكوف يعقد يوم غد الخميس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109501677_141:0:588:335_1920x0_80_0_0_571eb3c5dc72a8ee83718dda522b24c0.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا, مدفع
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا, مدفع

لاجئ لـ "سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تنشر مدافع في باحات المنازل الخاصة

08:26 GMT 22.01.2026
© Sputnikلاجئ كراسنوأرميسك يروي تفاصيل كيف تقوم القوات الأوكرانية بنشر مدافع هاوترز ضمن ساحات المنازل الخاصة
لاجئ كراسنوأرميسك يروي تفاصيل كيف تقوم القوات الأوكرانية بنشر مدافع هاوترز ضمن ساحات المنازل الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Sputnik
أفاد فلاديمير غولوفنيا، وهو لاجئ من مدينة كراسنوأرميسك، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنشر مدافع في باحات المنازل الخاصة في كراسنوأرميسك.
وقال غولوفنيا لوكالة "سبوتنيك": "القوات الأوكرانية تقوم بنشر مدافع من نوع "هاوترز"، ضمن ساحات المنازل الخاصة".
وأضاف: "كان لدينا مدفع هاوتزر متمركز بجوار منزلنا، على بعد منزلين، أي حوالي 30 مترا، وكان هناك مدفع "هاوتزر" آخر متمركزا أبعد قليلا، تحت شجرة جوز، داخل المنازل، وبجوار المنازل".

وأفاد أناتولي ستاري، وهو أيضا لاجئ من مدينة كراسنوأرميسك، أن القوات الأوكرانية استخدمت شققا في مبان سكنية متعددة الطوابق كنقاط لإطلاق المسيّرات عندما كانت المدينة تحت سيطرتهم.

وقال ستاري لوكالة "سبوتنيك": "استقر مشغلو الطائرات المسيرة في الطابق الأول، ثم انتقلوا إلى الطابق التاسع. لكنهم لم يطردونا من منزلنا، بل نظروا إلينا نظرات غريبة".

وتابع: "مشغلو الطائرات المسيرة كانوا أوكرانيين. كانت هناك صناديق تحوي طائرات مسيرة عند المدخل، ومنصة طائرات مسيرة في الخارج. كانت الطائرات تحلق من خلف المبنى، ومن الشقق".

وأضاف أن "مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانيين اقتحموا جميع الشقق في المبنى، من الطابق الأول إلى التاسع، وعثر على آثار نهب في الشقق".
ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
الكرملين: اجتماع بوتين وويتكوف يعقد يوم غد الخميس
