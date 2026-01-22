https://sarabic.ae/20260122/لاجئ-لـ-سبوتنيك-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تنشر-مدافع-في-باحات-المنازل-الخاصة-1109501152.html
لاجئ لـ "سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تنشر مدافع في باحات المنازل الخاصة
أفاد فلاديمير غولوفنيا، وهو لاجئ من مدينة كراسنوأرميسك، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنشر مدافع في باحات المنازل الخاصة في كراسنوأرميسك. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال غولوفنيا لوكالة "سبوتنيك": "القوات الأوكرانية تقوم بنشر مدافع من نوع "هاوترز"، ضمن ساحات المنازل الخاصة".وأضاف: "كان لدينا مدفع هاوتزر متمركز بجوار منزلنا، على بعد منزلين، أي حوالي 30 مترا، وكان هناك مدفع "هاوتزر" آخر متمركزا أبعد قليلا، تحت شجرة جوز، داخل المنازل، وبجوار المنازل".وقال ستاري لوكالة "سبوتنيك": "استقر مشغلو الطائرات المسيرة في الطابق الأول، ثم انتقلوا إلى الطابق التاسع. لكنهم لم يطردونا من منزلنا، بل نظروا إلينا نظرات غريبة".وأضاف أن "مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانيين اقتحموا جميع الشقق في المبنى، من الطابق الأول إلى التاسع، وعثر على آثار نهب في الشقق".ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا الكرملين: اجتماع بوتين وويتكوف يعقد يوم غد الخميس
الأخبار
ar_EG
وأفاد أناتولي ستاري، وهو أيضا لاجئ من مدينة كراسنوأرميسك، أن القوات الأوكرانية استخدمت شققا في مبان سكنية متعددة الطوابق كنقاط لإطلاق المسيّرات عندما كانت المدينة تحت سيطرتهم.
