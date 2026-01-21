عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
لاجئ لـ"سبوتنيك": مشغلو المسيرات الأوكرانية كانوا يطلقون طائراتهم من شقق سكان كراسنوأرميسك
حصري
أفاد أناتولي ستاري، وهو لاجئ من مدينة كراسنوأرميسك، أن القوات الأوكرانية استخدمت شققا في مبان سكنية متعددة الطوابق كنقاط لإطلاق المسيّرات عندما كانت المدينة تحت سيطرتهم.
وقال ستاري لوكالة "سبوتنيك": "استقر مشغلو الطائرات المسيرة في الطابق الأول، ثم انتقلوا إلى الطابق التاسع. لكنهم لم يطردونا من منزلنا، بل نظروا إلينا نظرات غريبة".
وتابع ستاري: "مشغلو الطائرات المسيرة كانوا أوكرانيين. كانت هناك صناديق تحوي طائرات مسيرة عند المدخل، ومنصة طائرات مسيرة في الخارج. كانت الطائرات تحلق من خلف المبنى، ومن الشقق".
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
دميترييف: محاولة جعل أوكرانيا الموضوع الرئيسي في دافوس فشلت
أمس, 15:02 GMT
وأضاف ستاري أن مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانيين اقتحموا جميع الشقق في المبنى، من الطابق الأول إلى التاسع، وعُثر على آثار نهب في الشقق.
وفي مساء يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مركز قيادة المجموعة المشتركة للقوات، حيث تلقى تقارير، من بينها تقارير عن تحرير كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف.
