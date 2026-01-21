https://sarabic.ae/20260121/لاجئ-لـسبوتنيك-مشغلو-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-كانوا-يطلقون-طائراتهم-من-شقق-سكان-كراسنوأرميسك-1109484198.html
2026-01-21T16:31+0000
2026-01-21T16:31+0000
2026-01-21T16:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109484495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35c5246976c572ad9d0ae6fdeaf8dc46.jpg
وقال ستاري لوكالة "سبوتنيك": "استقر مشغلو الطائرات المسيرة في الطابق الأول، ثم انتقلوا إلى الطابق التاسع. لكنهم لم يطردونا من منزلنا، بل نظروا إلينا نظرات غريبة".وتابع ستاري: "مشغلو الطائرات المسيرة كانوا أوكرانيين. كانت هناك صناديق تحوي طائرات مسيرة عند المدخل، ومنصة طائرات مسيرة في الخارج. كانت الطائرات تحلق من خلف المبنى، ومن الشقق".وأضاف ستاري أن مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانيين اقتحموا جميع الشقق في المبنى، من الطابق الأول إلى التاسع، وعُثر على آثار نهب في الشقق.وفي مساء يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مركز قيادة المجموعة المشتركة للقوات، حيث تلقى تقارير، من بينها تقارير عن تحرير كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109484495_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a43df15ebf6656206fc79003046930.jpg
روسيا, أخبار أوكرانيا
لاجئ لـ"سبوتنيك": مشغلو المسيرات الأوكرانية كانوا يطلقون طائراتهم من شقق سكان كراسنوأرميسك
16:31 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 16:38 GMT 21.01.2026)
حصري
أفاد أناتولي ستاري، وهو لاجئ من مدينة كراسنوأرميسك، أن القوات الأوكرانية استخدمت شققا في مبان سكنية متعددة الطوابق كنقاط لإطلاق المسيّرات عندما كانت المدينة تحت سيطرتهم.
وقال ستاري لوكالة "سبوتنيك": "استقر مشغلو الطائرات المسيرة في الطابق الأول، ثم انتقلوا إلى الطابق التاسع. لكنهم لم يطردونا من منزلنا، بل نظروا إلينا نظرات غريبة".
وتابع ستاري: "مشغلو الطائرات المسيرة كانوا أوكرانيين. كانت هناك صناديق تحوي طائرات مسيرة عند المدخل، ومنصة طائرات مسيرة في الخارج. كانت الطائرات تحلق من خلف المبنى، ومن الشقق".
وأضاف ستاري أن مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانيين اقتحموا جميع الشقق في المبنى، من الطابق الأول إلى التاسع، وعُثر على آثار نهب في الشقق.
وفي مساء يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مركز قيادة المجموعة المشتركة للقوات، حيث تلقى تقارير، من بينها تقارير عن تحرير كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف.