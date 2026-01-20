https://sarabic.ae/20260120/دميترييف-محاولة-جعل-أوكرانيا-الموضوع-الرئيسي-في-دافوس-فشلت-1109442813.html

دميترييف: محاولة جعل أوكرانيا الموضوع الرئيسي في دافوس فشلت

دميترييف: محاولة جعل أوكرانيا الموضوع الرئيسي في دافوس فشلت

أعلن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن محاولة جعل أوكرانيا...

وكتب دميترييف على قناته في "تلغرام": "فشلت محاولة جعل أوكرانيا محور نقاشات دافوس".وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، أن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، سيلتقي مع ممثلي الوفد الأمريكي في دافوس.ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سنويا، وهو ملتقى يجمع رواد الأعمال والقادة العالميين وكبار الاقتصاديين. ويعقد هذا العام في الفترة من 19 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت شعار "روح الحوار".

