https://sarabic.ae/20260120/دميترييف-محاولة-جعل-أوكرانيا-الموضوع-الرئيسي-في-دافوس-فشلت-1109442813.html
دميترييف: محاولة جعل أوكرانيا الموضوع الرئيسي في دافوس فشلت
دميترييف: محاولة جعل أوكرانيا الموضوع الرئيسي في دافوس فشلت
سبوتنيك عربي
أعلن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن محاولة جعل أوكرانيا... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T15:02+0000
2026-01-20T15:02+0000
2026-01-20T15:02+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
سويسرا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_7a116638329fa9eca0b822a4004c363d.jpg
وكتب دميترييف على قناته في "تلغرام": "فشلت محاولة جعل أوكرانيا محور نقاشات دافوس".وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، أن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، سيلتقي مع ممثلي الوفد الأمريكي في دافوس.ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سنويا، وهو ملتقى يجمع رواد الأعمال والقادة العالميين وكبار الاقتصاديين. ويعقد هذا العام في الفترة من 19 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت شعار "روح الحوار".
https://sarabic.ae/20260120/ماكرون-تعزيز-التعاون-مع-بريكس-ومجموعة-العشرين-هو-أحد-أهداف-قمة-السبع-المقبلة-1109440342.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سويسرا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_aabfab0baa12c9a41af015751ff23526.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, سويسرا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, سويسرا
دميترييف: محاولة جعل أوكرانيا الموضوع الرئيسي في دافوس فشلت
أعلن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن محاولة جعل أوكرانيا القضية الرئيسية في دافوس فشلت.
وكتب دميترييف على قناته في "تلغرام": "فشلت محاولة جعل أوكرانيا محور نقاشات دافوس".
وفي وقت سابق، وصل دميترييف إلى مدينة دافوس السويسرية، حيث يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، أن كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، سيلتقي مع ممثلي الوفد الأمريكي في دافوس.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، يمكنني أن أؤكد أن لديه (دميترييف) بالفعل مثل هذه الخطط مع بعض ممثلي الوفد الأمريكي".
ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سنويا، وهو ملتقى يجمع رواد الأعمال والقادة العالميين وكبار الاقتصاديين. ويعقد هذا العام في الفترة من 19 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت شعار "روح الحوار".