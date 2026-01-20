https://sarabic.ae/20260120/ماكرون-تعزيز-التعاون-مع-بريكس-ومجموعة-العشرين-هو-أحد-أهداف-قمة-السبع-المقبلة-1109440342.html
ماكرون: تعزيز التعاون مع "بريكس" و"مجموعة العشرين" هو أحد أهداف قمة السبع المقبلة
ماكرون: تعزيز التعاون مع "بريكس" و"مجموعة العشرين" هو أحد أهداف قمة السبع المقبلة
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن أحد أهداف قمة مجموعة السبع المقرر عقدها، في يونيو/ حزيران 2026، هو تعزيز التعاون بين مجموعة الدول...
وقال ماكرون خلال كلمته أمام منتدى "دافوس" الاقتصادي: "تهدف قمة مجموعة السبع إلى بناء شبكة تعاون، وجسور تواصل بين مجموعة الدول السبع ومجموعات الدول النامية، مثل "بريكس" و"مجموعة العشرين"، لأن انقسام العالم وتجزئته سيكون بلا جدوى".وقال ماكرون: "أمريكا وغيرها من البلدان نرى أن هناك مستوى حماية موجود ومفروض على التجارة. السوق الأوروبية هي الوحيدة التي لا تحمي نفسها في هذا المجال".يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.
ماكرون: تعزيز التعاون مع "بريكس" و"مجموعة العشرين" هو أحد أهداف قمة السبع المقبلة
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن أحد أهداف قمة مجموعة السبع المقرر عقدها، في يونيو/ حزيران 2026، هو تعزيز التعاون بين مجموعة الدول السبع، ومجموعة "بريكس" و"مجموعة العشرين".
وقال ماكرون خلال كلمته أمام منتدى "دافوس" الاقتصادي: "تهدف قمة مجموعة السبع إلى بناء شبكة تعاون، وجسور تواصل بين مجموعة الدول السبع ومجموعات الدول النامية، مثل "بريكس" و"مجموعة العشرين"، لأن انقسام العالم وتجزئته سيكون بلا جدوى".
وفي السياق ذاته، أكد ماكرون أن السوق الأوروبية هي الوحيدة التي لا تحمي نفسها تجاريا، مؤكدا ضرورة استخدام "أدوات قوية" لحماية الصناعة.
وقال ماكرون: "أمريكا وغيرها من البلدان نرى أن هناك مستوى حماية موجود ومفروض على التجارة. السوق الأوروبية هي الوحيدة التي لا تحمي نفسها في هذا المجال".
وأضاف: "علينا حماية صناعاتنا. علينا استخدام أدوات قوية للرد الآن".
يذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا،
وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.