بوتين يشارك في قمة "بريكس" عبر الإنترنت الأسبوع المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250907/بوتين-يشارك-في-قمة-بريكس-عبر-الإنترنت-الأسبوع-المقبل-1104592078.html
بوتين يشارك في قمة "بريكس" عبر الإنترنت الأسبوع المقبل
بوتين يشارك في قمة "بريكس" عبر الإنترنت الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أفاد الصحفي بافيل زاروبين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة "بريكس" الافتراضية الأسبوع المقبل. 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T13:30+0000
2025-09-07T13:30+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
العالم
مجموعة بريكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/04/1078708221_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_726cce4539549e566a9ab29fd5b381a6.jpg
وقال على الهواء مباشرة على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "على ما يبدو، نتوقع مشاركة الرئيس عبر مؤتمر هاتفي".وأضاف الصحفي أن "موسكو تحتفل الأسبوع المقبل بيوم المدينة، والرئيس يشارك دائما في الفعاليات بهذه المناسبة".قمة "بريكس" الإلكترونية بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ستعقد البرازيل اجتماعًا افتراضيًا استثنائيًا للدول الأعضاء في المنظمة في 8 سبتمبر لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.مجموعة "بريكس" هي رابطة دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ عام 2024، انضمت إليها مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران، ومنذ يناير 2025، انضمت إليها إندونيسيا.
https://sarabic.ae/20250907/الرئيس-الصيني-يشارك-في-قمة-بريكس-الافتراضية-يوم-غد-الاثنين-1104590576.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/04/1078708221_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b4b68b9858c46e9895b492eb625a6087.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا, العالم, مجموعة بريكس
فلاديمير بوتين, روسيا, العالم, مجموعة بريكس

بوتين يشارك في قمة "بريكس" عبر الإنترنت الأسبوع المقبل

13:30 GMT 07.09.2025
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© Sputnik . Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد الصحفي بافيل زاروبين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة "بريكس" الافتراضية الأسبوع المقبل.
وقال على الهواء مباشرة على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "على ما يبدو، نتوقع مشاركة الرئيس عبر مؤتمر هاتفي".
ويتضمن جدول أعمال بوتن أيضًا جولة إقليمية، وفقا لزاروبين.
وأضاف الصحفي أن "موسكو تحتفل الأسبوع المقبل بيوم المدينة، والرئيس يشارك دائما في الفعاليات بهذه المناسبة".
الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول البريكس كجزء من قمة بريكس السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
الرئيس الصيني يشارك في قمة "بريكس" الافتراضية يوم غد الاثنين
12:09 GMT

قمة "بريكس" الإلكترونية

بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ستعقد البرازيل اجتماعًا افتراضيًا استثنائيًا للدول الأعضاء في المنظمة في 8 سبتمبر لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
مجموعة "بريكس" هي رابطة دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ عام 2024، انضمت إليها مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران، ومنذ يناير 2025، انضمت إليها إندونيسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала