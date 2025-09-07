https://sarabic.ae/20250907/بوتين-يشارك-في-قمة-بريكس-عبر-الإنترنت-الأسبوع-المقبل-1104592078.html
بوتين يشارك في قمة "بريكس" عبر الإنترنت الأسبوع المقبل
أفاد الصحفي بافيل زاروبين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة "بريكس" الافتراضية الأسبوع المقبل. 07.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال على الهواء مباشرة على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "على ما يبدو، نتوقع مشاركة الرئيس عبر مؤتمر هاتفي".وأضاف الصحفي أن "موسكو تحتفل الأسبوع المقبل بيوم المدينة، والرئيس يشارك دائما في الفعاليات بهذه المناسبة".قمة "بريكس" الإلكترونية بمبادرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ستعقد البرازيل اجتماعًا افتراضيًا استثنائيًا للدول الأعضاء في المنظمة في 8 سبتمبر لمناقشة السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.مجموعة "بريكس" هي رابطة دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011. ومنذ عام 2024، انضمت إليها مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران، ومنذ يناير 2025، انضمت إليها إندونيسيا.
ويتضمن جدول أعمال بوتن أيضًا جولة إقليمية، وفقا لزاروبين.
