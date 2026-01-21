https://sarabic.ae/20260121/ويتكوف-أخطط-للقاء-بوتين-غدا-الخميس--عاجل-1109470439.html
الكرملين: اجتماع بوتين وويتكوف يعقد يوم غد الخميس
الكرملين: اجتماع بوتين وويتكوف يعقد يوم غد الخميس
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن لقاء مقررا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، سيعقد يوم غد الخميس.
وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية، ردًا على تصريحات وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ويتكوف أنه يخطط للقاء الرئيس بوتين، يوم غد الخميس: "نعم، بالفعل، هذه الاتصالات مدرجة غدا في جدول أعمال الرئيس".وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغبان في مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، وعرض مسودة خطط التسوية.مناقشة خطة السلام الأمريكيةومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استقبل الرئيس بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.وناقش الطرفان جوهر مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان تسوية الأزمة الأوكرانية، لكنهما لم يتوصلا إلى حل وسط.وبعد أيام قليلة، عُقد اجتماع بين ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا في برلين، ونُقلت تفاصيله إلى روسيا عبر كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
11:06 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 11:36 GMT 21.01.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن لقاء مقررا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، سيعقد يوم غد الخميس.
وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية، ردًا على تصريحات وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ويتكوف أنه يخطط للقاء الرئيس بوتين، يوم غد الخميس: "نعم، بالفعل، هذه الاتصالات مدرجة غدا في جدول أعمال الرئيس".
وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن ويتكوف، قوله خلال لقاء مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: "من المقرر أن نلتقي بوتين يوم الخميس (غدا)".
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغبان في مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، وعرض مسودة خطط التسوية.
وأكد المتحدث باسم الكرملين أن موسكو مهتمة بزيارة الوفد الأمريكي وتتطلع إليها.
مناقشة خطة السلام الأمريكية
ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استقبل الرئيس بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
وناقش الطرفان جوهر مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان تسوية الأزمة الأوكرانية، لكنهما لم يتوصلا إلى حل وسط.
وكما صرّح الرئيس الروسي، لاحقا، قسّمت واشنطن النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت مناقشتها بشكل منفصل، وأوضح أنه تناول النقاش جميع النقاط تقريبًا، وأن هناك قضايا لم توافق عليها موسكو.
وبعد أيام قليلة، عُقد اجتماع بين ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا في برلين، ونُقلت تفاصيله إلى روسيا عبر كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي.