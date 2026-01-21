عربي
https://sarabic.ae/20260121/ويتكوف-أخطط-للقاء-بوتين-غدا-الخميس--عاجل-1109470439.html
الكرملين: اجتماع بوتين وويتكوف يعقد يوم غد الخميس
الكرملين: اجتماع بوتين وويتكوف يعقد يوم غد الخميس
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن لقاء مقررا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، سيعقد... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T11:06+0000
2026-01-21T11:36+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107749958_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_d61e4bf99da62d26912a6b0f4e15c8b7.jpg
وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية، ردًا على تصريحات وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ويتكوف أنه يخطط للقاء الرئيس بوتين، يوم غد الخميس: "نعم، بالفعل، هذه الاتصالات مدرجة غدا في جدول أعمال الرئيس".وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغبان في مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، وعرض مسودة خطط التسوية.مناقشة خطة السلام الأمريكيةومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استقبل الرئيس بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.وناقش الطرفان جوهر مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان تسوية الأزمة الأوكرانية، لكنهما لم يتوصلا إلى حل وسط.وبعد أيام قليلة، عُقد اجتماع بين ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا في برلين، ونُقلت تفاصيله إلى روسيا عبر كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
https://sarabic.ae/20260120/ويتكوف-يعلق-على-محادثاته-مع-دميترييف-في-دافوس--1109452437.html
https://sarabic.ae/20260114/إعلام-ويتكوف-وكوشنر-يعتزمان-زيارة-موسكو-قريبا-1109223773.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107749958_246:0:2889:1982_1920x0_80_0_0_80d299f5e6244b5067efd15787e785cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الكرملين: اجتماع بوتين وويتكوف يعقد يوم غد الخميس

11:06 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 11:36 GMT 21.01.2026)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن لقاء مقررا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، سيعقد يوم غد الخميس.
وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية، ردًا على تصريحات وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ويتكوف أنه يخطط للقاء الرئيس بوتين، يوم غد الخميس: "نعم، بالفعل، هذه الاتصالات مدرجة غدا في جدول أعمال الرئيس".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن ويتكوف، قوله خلال لقاء مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: "من المقرر أن نلتقي بوتين يوم الخميس (غدا)".

مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي،، وستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
ويتكوف يعلق على محادثاته مع دميترييف في دافوس
أمس, 18:55 GMT
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغبان في مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، وعرض مسودة خطط التسوية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن موسكو مهتمة بزيارة الوفد الأمريكي وتتطلع إليها.

مناقشة خطة السلام الأمريكية

ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استقبل الرئيس بوتين، ويتكوف وكوشنر في الكرملين، وشارك من الجانب الروسي أيضا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، وكيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
إعلام: ويتكوف وكوشنر يعتزمان زيارة موسكو قريبا
14 يناير, 09:20 GMT
وناقش الطرفان جوهر مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان تسوية الأزمة الأوكرانية، لكنهما لم يتوصلا إلى حل وسط.

وكما صرّح الرئيس الروسي، لاحقا، قسّمت واشنطن النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت مناقشتها بشكل منفصل، وأوضح أنه تناول النقاش جميع النقاط تقريبًا، وأن هناك قضايا لم توافق عليها موسكو.

وبعد أيام قليلة، عُقد اجتماع بين ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا في برلين، ونُقلت تفاصيله إلى روسيا عبر كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
