الدفاع الجوي الروسي يسقط 9 طائرات أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T04:36+0000
2026-01-29T04:36+0000
2026-01-29T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102406/42/1024064204_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_d9c54f7e59b113f24366270a82b4a29a.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة تسع طائرات مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير أربع طائرات فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين فوق كل من مقاطعتي بريانسك وجمهورية القرم، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر مركز قيادة لحرس الحدود الأوكراني في مقاطعة سومي
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
04:36 GMT 29.01.2026 (تم التحديث: 05:34 GMT 29.01.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة تسع طائرات مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير أربع طائرات فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين فوق كل من مقاطعتي بريانسك وجمهورية القرم، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.