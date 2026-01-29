خسائر فادحة في صفوف اللواء 157 الأوكراني بخاركوف - الأمن الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260129/خسائر-فادحة-في-صفوف-اللواء-157-الأوكراني-بخاركوف---الأمن-الروسي-1109746006.html
خسائر فادحة في صفوف اللواء 157 الأوكراني بخاركوف - الأمن الروسي
خسائر فادحة في صفوف اللواء 157 الأوكراني بخاركوف - الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، بأن اللواء الميكانيكي 157 في القوات المسلحة الأوكرانية تكبد خسائر كبيرة خلال المعارك في قرية فولتشانسكي خوتورا بمقاطعة... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T04:10+0000
2026-01-29T04:12+0000
خاركوف
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وقال مصدر في جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "خلال المعارك في فولتشانسكي خوتورا تكبد اللواء الميكانيكي المستقل 157 في القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة".وبحسب المصدر نفسه، فإن القيادة الأوكرانية تقوم بنقل وحدات من اللواء الميكانيكي المستقل 159 إلى المنطقة.وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الجيش الروسي ينجح في تنفيذ مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعة خاركوف.وتعمل في هذه المنطقة مجموعتا القوات "الغرب" و"الشمال"، ووفقا لبيانات وزارة الدفاع، فقد خسر العدو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكثر من 180 عسكريا، 4 مركبات مدرعة و19 آلية، و4 قطع مدفعية، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260128/المدفعية-الروسية-تدك-مراكز-التحكم-بالطائرات-المسيرة-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1109714051.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خاركوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
خاركوف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

خسائر فادحة في صفوف اللواء 157 الأوكراني بخاركوف - الأمن الروسي

04:10 GMT 29.01.2026 (تم التحديث: 04:12 GMT 29.01.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، بأن اللواء الميكانيكي 157 في القوات المسلحة الأوكرانية تكبد خسائر كبيرة خلال المعارك في قرية فولتشانسكي خوتورا بمقاطعة خاركوف.
وقال مصدر في جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "خلال المعارك في فولتشانسكي خوتورا تكبد اللواء الميكانيكي المستقل 157 في القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة".
مدفع 2 إس 4 تيولبان الروسي مع مجموعة قوات المركز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدك مراكز التحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
أمس, 04:55 GMT
وبحسب المصدر نفسه، فإن القيادة الأوكرانية تقوم بنقل وحدات من اللواء الميكانيكي المستقل 159 إلى المنطقة.
وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الجيش الروسي ينجح في تنفيذ مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعة خاركوف.
وتعمل في هذه المنطقة مجموعتا القوات "الغرب" و"الشمال"، ووفقا لبيانات وزارة الدفاع، فقد خسر العدو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكثر من 180 عسكريا، 4 مركبات مدرعة و19 آلية، و4 قطع مدفعية، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала