خسائر فادحة في صفوف اللواء 157 الأوكراني بخاركوف - الأمن الروسي
خسائر فادحة في صفوف اللواء 157 الأوكراني بخاركوف - الأمن الروسي
04:10 GMT 29.01.2026 (تم التحديث: 04:12 GMT 29.01.2026)
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، بأن اللواء الميكانيكي 157 في القوات المسلحة الأوكرانية تكبد خسائر كبيرة خلال المعارك في قرية فولتشانسكي خوتورا بمقاطعة خاركوف.
وقال مصدر في جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "خلال المعارك في فولتشانسكي خوتورا تكبد اللواء الميكانيكي المستقل 157 في القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة".
وبحسب المصدر نفسه، فإن القيادة الأوكرانية تقوم بنقل وحدات من اللواء الميكانيكي المستقل 159 إلى المنطقة.
وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الجيش الروسي ينجح في تنفيذ مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعة خاركوف.
وتعمل في هذه المنطقة مجموعتا القوات "الغرب" و"الشمال"، ووفقا لبيانات وزارة الدفاع، فقد خسر العدو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكثر من 180 عسكريا، 4 مركبات مدرعة
و19 آلية، و4 قطع مدفعية، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.