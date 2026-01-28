https://sarabic.ae/20260128/المدفعية-الروسية-تدك-مراكز-التحكم-بالطائرات-المسيرة-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1109714051.html
المدفعية الروسية تدك مراكز التحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسيةـ اليوم الأربعاء، أن سلاح المدفعية الروسية التابعة لمجموعة قوات "الغرب"، دمر مراكز قيادة لطائرات مسيرة، تابعة لوحدات القوات المسلحة... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن طواقم مدفعية "تيولبان" ذاتية الحركة، التابعة للواء المدفعية الثقيلة "سفيرسكايا" الخامس والأربعين التابع لمجموعة قوات "الغرب"، دمرت نقاط انتشار مؤقتة ومراكز قيادة لطائرات "آر-18" القتالية الثقيلة بدون طيار التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر مركز قيادة لحرس الحدود الأوكراني في مقاطعة سومي
أعلنت وزارة الدفاع الروسيةـ اليوم الأربعاء، أن سلاح المدفعية الروسية التابعة لمجموعة قوات "الغرب"، دمر مراكز قيادة لطائرات مسيرة، تابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوبيانسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن طواقم مدفعية "تيولبان" ذاتية الحركة، التابعة للواء المدفعية الثقيلة "سفيرسكايا" الخامس والأربعين التابع لمجموعة قوات "الغرب"، دمرت نقاط انتشار مؤقتة ومراكز قيادة لطائرات "آر-18" القتالية الثقيلة بدون طيار التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.
وأفادن الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية كانت تستخدم نقاط الانتشار المؤقتة هذه للتخزين والتوزيع والتناوب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.