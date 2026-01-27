https://sarabic.ae/20260127/المدفعية-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-باستخدام-ذخائر-حرارية--وزارة-الدفاع-1109672010.html
27.01.2026
وأفادت الوزارة للصحفيين، بأن وحدة استطلاع تابعة لقوات الطائرات المسيرة في مجموعة قوات "الشرق"، رصدت معقلاً محصناً للقوات المسلحة الأوكرانية في حزام غابي، مزوداً بملاجئ وعوائق هندسية للدفاع طويل الأمد.وأضاف البيان: "تم إرسال إحداثيات الهدف إلى مركز القيادة، وبعدها تم تكليف طاقم منظومة "سولنتسيبيك" التابع لمجموعة "الشرق" بمهمة تدمير الموقع.وأضافت وزارة الدفاع أن مستودعاً للذخيرة انفجر في منطقة القصف، مما زاد من حجم الأضرار ومنع استخدام الموقع مستقبلاً.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر لـ"سبوتنيك" يفضح تلقي فصيل للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا أموالا طائلة "دون قتال"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طاقم منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "توس - أيه 1" "سولنتسيبيك"، التابع لمجموعة قوات "الشرق"، دمر معقلاً محصناً للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وأفادت الوزارة للصحفيين، بأن وحدة استطلاع تابعة لقوات الطائرات المسيرة في مجموعة قوات "الشرق"، رصدت معقلاً محصناً للقوات المسلحة الأوكرانية في حزام غابي، مزوداً بملاجئ وعوائق هندسية للدفاع طويل الأمد.
وأضاف البيان: "تم إرسال إحداثيات الهدف إلى مركز القيادة، وبعدها تم تكليف طاقم منظومة "سولنتسيبيك" التابع لمجموعة "الشرق" بمهمة تدمير الموقع.
وأطلق الطاقم قذائف حرارية مضغوطة على الموقع المحدد، مما أدى إلى تدمير التحصينات والقضاء على الأفراد الموجودين فيه".
وأضافت وزارة الدفاع أن مستودعاً للذخيرة انفجر في منطقة القصف، مما زاد من حجم الأضرار ومنع استخدام الموقع مستقبلاً.
وخلصت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "عمل الطاقم وفر الدعم الناري للوحدات وجعل من الصعب على العدو الحفاظ على خطه في هذه المنطقة".
وتهدف العملية
العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.