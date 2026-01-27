المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا باستخدام ذخائر حرارية- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260127/المدفعية-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-باستخدام-ذخائر-حرارية--وزارة-الدفاع-1109672010.html
المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا باستخدام ذخائر حرارية- وزارة الدفاع
المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا باستخدام ذخائر حرارية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طاقم منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "توس - أيه 1" "سولنتسيبيك"، التابع لمجموعة قوات "الشرق"، دمر معقلاً محصناً للقوات المسلحة... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T04:19+0000
2026-01-27T04:19+0000
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102648/94/1026489467_0:127:3188:1920_1920x0_80_0_0_43006c64e09d4daebfe5ead4df24c6d1.jpg
وأفادت الوزارة للصحفيين، بأن وحدة استطلاع تابعة لقوات الطائرات المسيرة في مجموعة قوات "الشرق"، رصدت معقلاً محصناً للقوات المسلحة الأوكرانية في حزام غابي، مزوداً بملاجئ وعوائق هندسية للدفاع طويل الأمد.وأضاف البيان: "تم إرسال إحداثيات الهدف إلى مركز القيادة، وبعدها تم تكليف طاقم منظومة "سولنتسيبيك" التابع لمجموعة "الشرق" بمهمة تدمير الموقع.وأضافت وزارة الدفاع أن مستودعاً للذخيرة انفجر في منطقة القصف، مما زاد من حجم الأضرار ومنع استخدام الموقع مستقبلاً.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر لـ"سبوتنيك" يفضح تلقي فصيل للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا أموالا طائلة "دون قتال"
https://sarabic.ae/20260126/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-وتكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-1109641760.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102648/94/1026489467_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_ef08f4b962865a67aba85fccf90d2d1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا باستخدام ذخائر حرارية- وزارة الدفاع

04:19 GMT 27.01.2026
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورقاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك
قاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طاقم منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "توس - أيه 1" "سولنتسيبيك"، التابع لمجموعة قوات "الشرق"، دمر معقلاً محصناً للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وأفادت الوزارة للصحفيين، بأن وحدة استطلاع تابعة لقوات الطائرات المسيرة في مجموعة قوات "الشرق"، رصدت معقلاً محصناً للقوات المسلحة الأوكرانية في حزام غابي، مزوداً بملاجئ وعوائق هندسية للدفاع طويل الأمد.
وأضاف البيان: "تم إرسال إحداثيات الهدف إلى مركز القيادة، وبعدها تم تكليف طاقم منظومة "سولنتسيبيك" التابع لمجموعة "الشرق" بمهمة تدمير الموقع.
وأطلق الطاقم قذائف حرارية مضغوطة على الموقع المحدد، مما أدى إلى تدمير التحصينات والقضاء على الأفراد الموجودين فيه".
وأضافت وزارة الدفاع أن مستودعاً للذخيرة انفجر في منطقة القصف، مما زاد من حجم الأضرار ومنع استخدام الموقع مستقبلاً.
تصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة فوستوك (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية الخاصة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
أمس, 09:21 GMT

وخلصت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "عمل الطاقم وفر الدعم الناري للوحدات وجعل من الصعب على العدو الحفاظ على خطه في هذه المنطقة".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مصدر لـ"سبوتنيك" يفضح تلقي فصيل للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا أموالا طائلة "دون قتال"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала