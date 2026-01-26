القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية الخاصة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
09:21 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 09:40 GMT 26.01.2026)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورتصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسنت مواقعها التكتيكية واتخذت مواقع أكثر فائدة على محاور عدة من محاور منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدت قوات نظام كييف خسائر جسيمة في العديد والعتاد.
وأوضح البيان أن "وحدات مجموعة القوات "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 415 عسكريا، ومركبات قتالية".
كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 150 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وأوضح بيان الدفاع الروسية: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 150 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية".
وتابع البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 350 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وأضاف: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين، و109 طائرات مسيرة أوكرانية"، وأوضح البيان أن "قوات أسطول البحر الأسود، دمّرت قاربًا مسيرًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.