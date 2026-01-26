https://sarabic.ae/20260126/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-وتكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-1109641760.html

القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية الخاصة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية الخاصة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع

أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسنت مواقعها التكتيكية واتخذت مواقع أكثر فائدة على محاور عدة من محاور منطقة العملية

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وأوضح البيان أن "وحدات مجموعة القوات "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 415 عسكريا، ومركبات قتالية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 150 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأوضح بيان الدفاع الروسية: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 150 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية".وأضاف: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين، و109 طائرات مسيرة أوكرانية"، وأوضح البيان أن "قوات أسطول البحر الأسود، دمّرت قاربًا مسيرًا للقوات المسلحة الأوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات مجموعة "الجنوب" تدمر 29 معقلا أوكرانيا محصنا في 3 مناطق- وزارة الدفا

