وقال جهاز الأمن الروسي: "تم تدمير حظائر الطائرات الهجومية المسيرة التابعة للفوج 429 المنفصل لأنظمة "أخيل" غير المأهولة".وأوضح أنه تم تدمير 5 شاحنات عسكرية وشاحنتين صغيرتين وتحييد ما يصل إلى فصيلة من الأفراد.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أكدت قوات الأمن الروسية، اليوم الاثنين لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم تحييد ما يصل إلى فصيلة من أفراد فوج الطائرات المسيرة الأوكراني "أخيل"، وتدمير حظائر الطائرات المسيرة الهجومية في مقاطعة تشيرنيهيف.
وقال جهاز الأمن الروسي: "تم تدمير حظائر الطائرات الهجومية المسيرة التابعة للفوج 429 المنفصل لأنظمة "أخيل" غير المأهولة".
وأوضح أنه تم تدمير 5 شاحنات عسكرية وشاحنتين صغيرتين وتحييد ما يصل إلى فصيلة من الأفراد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.