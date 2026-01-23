https://sarabic.ae/20260123/مصدر-لـسبوتنيك-يفضح-تلقي-فصيل-للمرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-أموالا-طائلة-دون-قتال-1109546308.html
مصدر لـ"سبوتنيك" يفضح تلقي فصيل للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا أموالا طائلة "دون قتال"
مصدر لـ"سبوتنيك" يفضح تلقي فصيل للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا أموالا طائلة "دون قتال"
أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن مقاتلي "الفيلق الأجنبي" التابع لمديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، هم الوحيدون الذين لم...
وقال المصدر للوكالة: "هذه الوحدة هي الوحيدة التي لم تتأثر بالإجراءات التنظيمية لنقل المرتزقة إلى وحدات الاقتحام".وحسب المصدر، اعترف أولئك الذين قدموا للقتال مقابل المال (إلى اوكرانيا) في مقابلات عديدة، بأن القوات الأوكرانية لا تُنسّق عملياتها بشكل جيد، وأن فرص نجاتهم من القتال ضئيلة. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
04:45 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 05:06 GMT 23.01.2026)
أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن مقاتلي "الفيلق الأجنبي" التابع لمديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، هم الوحيدون الذين لم يُنقلوا إلى وحدات الهجوم، وذلك من بين جميع المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، رغم تلقيهم أجورا مرتفعة.
وقال المصدر للوكالة: "هذه الوحدة هي الوحيدة التي لم تتأثر بالإجراءات التنظيمية لنقل المرتزقة إلى وحدات الاقتحام".
وحسب المصدر، اعترف أولئك الذين قدموا للقتال مقابل المال (إلى اوكرانيا) في مقابلات عديدة، بأن القوات الأوكرانية لا تُنسّق عملياتها بشكل جيد، وأن فرص نجاتهم من القتال ضئيلة.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا بأن كييف تستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
وتهدف العملية
العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.