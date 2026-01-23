مصدر لـ"سبوتنيك" يفضح تلقي فصيل للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا أموالا طائلة "دون قتال"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:35 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260123/مصدر-لـسبوتنيك-يفضح-تلقي-فصيل-للمرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-أموالا-طائلة-دون-قتال-1109546308.html
مصدر لـ"سبوتنيك" يفضح تلقي فصيل للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا أموالا طائلة "دون قتال"
مصدر لـ"سبوتنيك" يفضح تلقي فصيل للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا أموالا طائلة "دون قتال"
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن مقاتلي "الفيلق الأجنبي" التابع لمديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، هم الوحيدون الذين لم... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T04:45+0000
2026-01-23T05:06+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_0:9:1223:696_1920x0_80_0_0_aa9848fa55930018fd21dd4d096e9b22.jpg
وقال المصدر للوكالة: "هذه الوحدة هي الوحيدة التي لم تتأثر بالإجراءات التنظيمية لنقل المرتزقة إلى وحدات الاقتحام".وحسب المصدر، اعترف أولئك الذين قدموا للقتال مقابل المال (إلى اوكرانيا) في مقابلات عديدة، بأن القوات الأوكرانية لا تُنسّق عملياتها بشكل جيد، وأن فرص نجاتهم من القتال ضئيلة. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.المدفعية الروسية تقصف تجمعا لقوات المشاة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260122/القوات-الروسية-تدمر-14-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109498787.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_142:0:1079:703_1920x0_80_0_0_b96a5882434baba7356177c7e983347b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

مصدر لـ"سبوتنيك" يفضح تلقي فصيل للمرتزقة الأجانب في أوكرانيا أموالا طائلة "دون قتال"

04:45 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 05:06 GMT 23.01.2026)
© Sputnikمسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز "تي-72" في دونيتسك
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز تي-72 في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن مقاتلي "الفيلق الأجنبي" التابع لمديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، هم الوحيدون الذين لم يُنقلوا إلى وحدات الهجوم، وذلك من بين جميع المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، رغم تلقيهم أجورا مرتفعة.
وقال المصدر للوكالة: "هذه الوحدة هي الوحيدة التي لم تتأثر بالإجراءات التنظيمية لنقل المرتزقة إلى وحدات الاقتحام".
وحسب المصدر، اعترف أولئك الذين قدموا للقتال مقابل المال (إلى اوكرانيا) في مقابلات عديدة، بأن القوات الأوكرانية لا تُنسّق عملياتها بشكل جيد، وأن فرص نجاتهم من القتال ضئيلة.
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 14 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أمس, 04:37 GMT

وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا بأن كييف تستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
المدفعية الروسية تقصف تجمعا لقوات المشاة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала