القوات الروسية تدمر 14 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 14 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 14 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. 22.01.2026
وأصدرت الوزارة بيانا، اليوم الخميس، جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً يوم 21 كانون الثاني/يناير وحتى الساعة 7:00 صباحاً يوم 22 كانون الثاني/يناير، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 14 طائرة مسيرة أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وأصدرت الوزارة بيانا، اليوم الخميس، جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً يوم 21 كانون الثاني/يناير وحتى الساعة 7:00 صباحاً يوم 22 كانون الثاني/يناير، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 14 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضحت أنه تم تدمير أربع طائرات فوق منطقة فولغوغراد، وثلاث طائرات فوق جمهورية القرم، وثلاث طائرات فوق منطقة روستوف، وطائرتين فوق منطقة بريانسك، وطائرة واحدة فوق منطقة بيلغورود، وطائرة واحدة فوق منطقة كراسنودار.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.