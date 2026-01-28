القوات الروسية تدمر مركز قيادة لحرس الحدود الأوكراني في مقاطعة سومي

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تابعنا عبر
أعلنت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، عن تدمير مركز قيادة الكتيبة الخامسة لحرس الحدود الأوكراني في مقاطعة سومي، ما أسفر عن تحييد عسكريين أوكرانيين بينهم ضباط.
وقال مصدر عسكري للوكالة: "في مقاطعة سيريدينو-بودسكي بمقاطتعة سومي، تم تدمير مركز قيادة الكتيبة الخامسة لحرس الحدود الأوكراني جراء قصف ناري مكثف".
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 عسكريًا في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
مدرعة تابع لقوات الغرب مزودة برشاش زي أو 23 الثقيل المضاد للدروع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد مجموعة عسكرية تخريبية لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
أمس, 05:45 GMT
وذكر البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قامت بتحييد تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات رجانوي وسادكي وسوسنوفكا وخوتين في مقاطعة سومي".
كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات من طراز تي بي كيو- 50 أمريكية الصنع، وأربعة مستودعات للذخيرة والمعدات.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 22 مايو/ أيار، أن القوات المسلحة الروسية تعمل على إنشاء منطقة عازلة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر الفيديو: "لقد قلت بالفعل، أنه تم اتخاذ قرار بشأن إنشاء المنطقة الأمنية العازلة اللازمة على طول الحدود، قواتنا المسلحة تعمل حاليا على تنفيذها".
القوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة
