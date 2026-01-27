https://sarabic.ae/20260127/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-عسكرية-تخريبية-لقوات-نظام-كييف-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1109674063.html

القوات الروسية تحيد مجموعة عسكرية تخريبية لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت قوات مجموعة "الشمال" الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حيّدت 8 عناصر تخريبية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة... 27.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-27T05:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

وجاء في بيان عن المجموعة: "قامت مدفعية الفوج السابع للمشاة الآلية التابعة للفيلق 11 بتحييد مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "تم تحديد مواقع المسلحين الأوكرانيين باستخدام طائرة مسيرة مزودة بكاميرا تصوير حراري، ونُقلت مواقعهم إلى طاقم راجمة صواريخ "غراد".وأشارت الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف.وأضافت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 150 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا باستخدام ذخائر حرارية- وزارة الدفاع

