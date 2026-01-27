عربي
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحيد مجموعة عسكرية تخريبية لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحيد مجموعة عسكرية تخريبية لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت قوات مجموعة "الشمال" الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حيّدت 8 عناصر تخريبية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان عن المجموعة: "قامت مدفعية الفوج السابع للمشاة الآلية التابعة للفيلق 11 بتحييد مجموعة تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تحديد مواقع المسلحين الأوكرانيين باستخدام طائرة مسيرة مزودة بكاميرا تصوير حراري، ونُقلت مواقعهم إلى طاقم راجمة صواريخ "غراد".

وتنشط مجموعتا قوات "الغرب" و"الشمال" الروسيتين، عسكريا، في مقاطعة خاركوف.

فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
الجيش الروسي حرر 17 بلدة منذ بداية العام- رئيس الأركان العامة
05:05 GMT
وأشارت الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف.
وأضافت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 150 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا باستخدام ذخائر حرارية- وزارة الدفاع
