بث مباشر
إعلام: اعتقال مسؤول دفاعي بولندي بتهمة العمل لصالح المخابرات الروسية
إعلام: اعتقال مسؤول دفاعي بولندي بتهمة العمل لصالح المخابرات الروسية
أفاد موقع "أونيت" الإخباري، نقلاً عن مصادر، باعتقال موظف في وزارة الدفاع البولندية بتهمة التعاون مع المخابرات الروسية. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
العالم
الجيش البولندي
بولندا
المخابرات الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080049110_0:25:3070:1752_1920x0_80_0_0_416b77e1cf29f9f7a42f0c5474ca7cf3.jpg
وأشار التقرير، الصادر يوم الثلاثاء، إلى أن المشتبه به يشغل منصباً متوسطاً في قسم استراتيجية وتخطيط الدفاع بالوزارة.وأكد المتحدث باسم الحكومة، آدم شلابكا، نبأ اعتقال الموظف.وقال شلابكا للصحفيين: "تم اليوم اعتقال موظف في وزارة الدفاع في مقر الوزارة".وأوضح أن المعتقل متهم بالتعاون مع مخابرات أجنبية.
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Michal Dyjuk
أفاد موقع "أونيت" الإخباري، نقلاً عن مصادر، باعتقال موظف في وزارة الدفاع البولندية بتهمة التعاون مع المخابرات الروسية.
وأشار التقرير، الصادر يوم الثلاثاء، إلى أن المشتبه به يشغل منصباً متوسطاً في قسم استراتيجية وتخطيط الدفاع بالوزارة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة، آدم شلابكا، نبأ اعتقال الموظف.
وقال شلابكا للصحفيين: "تم اليوم اعتقال موظف في وزارة الدفاع في مقر الوزارة".
وأوضح أن المعتقل متهم بالتعاون مع مخابرات أجنبية.
