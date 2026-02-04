https://sarabic.ae/20260204/إعلام-اعتقال-مسؤول-دفاعي-بولندي-بتهمة-العمل-لصالح-المخابرات-الروسية-1109963565.html
إعلام: اعتقال مسؤول دفاعي بولندي بتهمة العمل لصالح المخابرات الروسية
أفاد موقع "أونيت" الإخباري، نقلاً عن مصادر، باعتقال موظف في وزارة الدفاع البولندية بتهمة التعاون مع المخابرات الروسية.
وأشار التقرير، الصادر يوم الثلاثاء، إلى أن المشتبه به يشغل منصباً متوسطاً في قسم استراتيجية وتخطيط الدفاع بالوزارة.وأكد المتحدث باسم الحكومة، آدم شلابكا، نبأ اعتقال الموظف.وقال شلابكا للصحفيين: "تم اليوم اعتقال موظف في وزارة الدفاع في مقر الوزارة".وأوضح أن المعتقل متهم بالتعاون مع مخابرات أجنبية.
