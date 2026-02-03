https://sarabic.ae/20260203/ريابكوف-ظهور-منظومات-صاروخية-متوسطة-المدى-في-اليابان-سيستلزم-اتخاذ-تدابير-مضادة-من-جانبنا-1109928122.html
ريابكوف: ظهور منظومات صاروخية متوسطة المدى في اليابان سيستلزم اتخاذ تدابير مضادة من جانبنا
وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن نحذر اليابانيين بشدة، وننبههم إلى أن ظهور أنظمة محددة، وبشكل خاص منظومات متوسطة المدى الأرضية، سيؤدي حتما إلى إجراءات مضادة من جانبنا، وتدابيرعسكرية - تقنية مكافئة، لا أعرف ما هي حاجة اليابانيين إلى هذا، هل يعتقدون حقاً أنهم سيعززون أمنهم بهذه الطريقة؟ من وجهة نظري سيحدث العكس تماما".صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو- 95 إم إس" أكملت رحلة فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، ملتزمةً تماما بلوائح المجال الجوي الدولي.وأشار البيان إلى أن طائرات من طراز "سو- 30 إس إم"، و"سو- 35 إس"، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، رافقت حاملة الصواريخ.
الأخبار
وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن نحذر اليابانيين بشدة، وننبههم إلى أن ظهور أنظمة محددة، وبشكل خاص منظومات متوسطة المدى الأرضية، سيؤدي حتما إلى إجراءات مضادة من جانبنا، وتدابيرعسكرية - تقنية مكافئة، لا أعرف ما هي حاجة اليابانيين إلى هذا، هل يعتقدون حقاً أنهم سيعززون أمنهم بهذه الطريقة؟ من وجهة نظري سيحدث العكس تماما".
صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو- 95 إم إس" أكملت رحلة فوق المياه المحايدة لبحر اليابان
، ملتزمةً تماما بلوائح المجال الجوي الدولي.
وجاء في بيان الوزارة الروسية: "نفذت حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو- 95 إم إس"، التابعة لسلاح الطيران البعيد المدى رحلة مجدولة، في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، وقد استغرقت الرحلة أكثر من 11 ساعة".
وأشار البيان إلى أن طائرات من طراز "سو- 30 إس إم"، و"سو- 35 إس"، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، رافقت حاملة الصواريخ.