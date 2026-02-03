https://sarabic.ae/20260203/ريابكوف-ظهور-منظومات-صاروخية-متوسطة-المدى-في-اليابان-سيستلزم-اتخاذ-تدابير-مضادة-من-جانبنا-1109928122.html

ريابكوف: ظهور منظومات صاروخية متوسطة المدى في اليابان سيستلزم اتخاذ تدابير مضادة من جانبنا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن ظهور منظومات صاروخية متوسطة المدى في اليابان، سيستلزم حتما اتخاذ تدابير مضادة من الجانب... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن نحذر اليابانيين بشدة، وننبههم إلى أن ظهور أنظمة محددة، وبشكل خاص منظومات متوسطة المدى الأرضية، سيؤدي حتما إلى إجراءات مضادة من جانبنا، وتدابيرعسكرية - تقنية مكافئة، لا أعرف ما هي حاجة اليابانيين إلى هذا، هل يعتقدون حقاً أنهم سيعززون أمنهم بهذه الطريقة؟ من وجهة نظري سيحدث العكس تماما".صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو- 95 إم إس" أكملت رحلة فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، ملتزمةً تماما بلوائح المجال الجوي الدولي.وأشار البيان إلى أن طائرات من طراز "سو- 30 إس إم"، و"سو- 35 إس"، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، رافقت حاملة الصواريخ.ترامب: الرسوم الجمركية المطبقة تحفز النمو الاقتصاديلافروف حول نتائج العام 2025: نشهد تحولات عميقة في النظام العالمي برمته

