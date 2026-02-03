عربي
https://sarabic.ae/20260203/ريابكوف-ظهور-منظومات-صاروخية-متوسطة-المدى-في-اليابان-سيستلزم-اتخاذ-تدابير-مضادة-من-جانبنا-1109928122.html
ريابكوف: ظهور منظومات صاروخية متوسطة المدى في اليابان سيستلزم اتخاذ تدابير مضادة من جانبنا
ريابكوف: ظهور منظومات صاروخية متوسطة المدى في اليابان سيستلزم اتخاذ تدابير مضادة من جانبنا
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن ظهور منظومات صاروخية متوسطة المدى في اليابان، سيستلزم حتما اتخاذ تدابير مضادة من الجانب... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
ريابكوف: ظهور منظومات صاروخية متوسطة المدى في اليابان سيستلزم اتخاذ تدابير مضادة من جانبنا

07:12 GMT 03.02.2026
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن ظهور منظومات صاروخية متوسطة المدى في اليابان، سيستلزم حتما اتخاذ تدابير مضادة من الجانب الروسي.
وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن نحذر اليابانيين بشدة، وننبههم إلى أن ظهور أنظمة محددة، وبشكل خاص منظومات متوسطة المدى الأرضية، سيؤدي حتما إلى إجراءات مضادة من جانبنا، وتدابيرعسكرية - تقنية مكافئة، لا أعرف ما هي حاجة اليابانيين إلى هذا، هل يعتقدون حقاً أنهم سيعززون أمنهم بهذه الطريقة؟ من وجهة نظري سيحدث العكس تماما".
ساناي تاكايتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الحزب الحاكم في اليابان يحذف العقوبات ضد روسيا و"الدعم" لأوكرانيا من برنامجه الانتخابي
أمس, 03:30 GMT
صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو- 95 إم إس" أكملت رحلة فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، ملتزمةً تماما بلوائح المجال الجوي الدولي.

وجاء في بيان الوزارة الروسية: "نفذت حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو- 95 إم إس"، التابعة لسلاح الطيران البعيد المدى رحلة مجدولة، في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، وقد استغرقت الرحلة أكثر من 11 ساعة".

وأشار البيان إلى أن طائرات من طراز "سو- 30 إس إم"، و"سو- 35 إس"، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، رافقت حاملة الصواريخ.
ترامب: الرسوم الجمركية المطبقة تحفز النمو الاقتصادي
لافروف حول نتائج العام 2025: نشهد تحولات عميقة في النظام العالمي برمته
