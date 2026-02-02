https://sarabic.ae/20260202/الحزب-الحاكم-في-اليابان-يحذف-العقوبات-على-روسيا-والدعم-لأوكرانيا-من-برنامجه-الانتخابي-1109889331.html

الحزب الحاكم في اليابان يحذف العقوبات ضد روسيا و"الدعم" لأوكرانيا من برنامجه الانتخابي

كشفت وكالة "سبوتنيك" أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، استبدل الإشارات المباشرة إلى "التعاون مع المجتمع الدولي بشأن العقوبات على روسيا، ودعم... 02.02.2026, سبوتنيك عربي

وينص البرنامج الانتخابي للحزب، المنشور قبل انتخابات 8 فبراير/ شباط المقبل، أنه "في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك التوسع العسكري للصين، وتطوير صواريخ نووية في كوريا الشمالية، الصراع في أوكرانيا، سنواجه بهدوء وحزم التهديدات الحقيقية ونحمي بحزم حياة وممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى أراضي البلاد ومياهها الإقليمية وأجوائها".وفي الوقت ذاته، كان برنامج عام 2024 للحزب يتضمن إشارات مباشرة إلى العقوبات ضد روسيا و"دعم" أوكرانيا، مع التركيز على منع "محاولات تغيير الوضع الراهن أحادي الجانب بالقوة من قبل الدول المهيمنة مثل الصين وروسيا"، وكذلك التعاون مع "مجموعة السبع" في سياق العقوبات ضد روسيا و"الدعم القوي لأوكرانيا".وليست هذه المرة الأولى، التي تتجنب فيها الحكومة والحزب الحاكم في اليابان بقيادة ساناي تاكايتشي، استخدام لغة واضحة بشأن النزاع في أوكرانيا.واقتصر ذكر النزاع الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي بعد لقاء تاكايتشي، مع رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، على الإشارة إلى أن "القضية تم طرحها فقط"، وفي خطاباتها السابقة كانت تستخدم عبارات حول الرغبة في "تحقيق سلام دائم ومستقر في أوكرانيا"، بدلًا من العبارات الحادة عن العقوبات ضد روسيا أو "دعم" أوكرانيا.

