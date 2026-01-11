https://sarabic.ae/20260111/شريك-في-الائتلاف-الحاكم-رئيسة-وزراء-اليابان-ربما-تدعو-لانتخابات-مبكرة-1109112945.html

شريك في الائتلاف الحاكم: رئيسة وزراء اليابان ربما تدعو لانتخابات مبكرة

شريك في الائتلاف الحاكم: رئيسة وزراء اليابان ربما تدعو لانتخابات مبكرة

قال هيروفومي يوشيمورا، رئيس حزب التجديد الياباني "إيشين"، الشريك في الائتلاف الحاكم اليوم الأحد، إن رئيسة الوزراء ​سانا ‌تاكايتشي ربما تدعو إلى انتخابات عامة... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

قد تُمكّن الانتخابات المبكرة تاكايتشي، أول امرأة رئيسة وزراء في اليابان، من الاستفادة من الشعبية القوية التي تحظى بها منذ توليها منصبها في أكتوبر/تشرين ​الأول.وقال يوشيمورا في حديث لإذاعة محلية، إنه التقى مع تاكايتشي يوم ‌الجمعة وشعر بأن موقفها من توقيت الانتخابات قد انتقل ‍إلى مرحلة جديدة.وأضاف "لن أتفاجأ إذا اتخذت ‌القرار كما ورد في وسائل الإعلام".كانت وسائل إعلام نقلت يوم الجمعة عن مصادر حكومية قولها، إن تاكايتشي تدرس الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في الثامن ​من فبراير/شباط أو يوم 15 من نفس الشهر.وأوضح يوشيمورا أنه لم يناقش مع تاكايتشي التوقيت المحدد لأي انتخابات.وتجاهلت تاكايتشي، المحافظة ​المتشددة والمؤيدة للإنفاق الضخم، الحديث عن موعد دعوتها للانتخابات خلال مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية سُجلت يوم الخميس وبُثت اليوم الأحد.

