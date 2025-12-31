https://sarabic.ae/20251231/اليابان-التدريبات-العسكرية-الصينية-حول-تايوان-تزيد-التوتر-1108755020.html

اليابان: التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان "تزيد التوتر"

اليابان: التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان "تزيد التوتر"

سبوتنيك عربي

قالت اليابان، اليوم الأربعاء، أن التدريبات العسكرية التي تجريها الصين حول تايوان "تزيد التوتر" عبر مضيق تايوان. 31.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-31T05:45+0000

2025-12-31T05:45+0000

2025-12-31T05:55+0000

أخبار اليابان

أخبار تايوان

الصين

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/19/1068222384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f79988ffae2ac4ee47a797bc3b1bf2c.jpg

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورا: "تشكل التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها القوات الصينية حول تايوان أعمالًا تزيد التوتر عبر مضيق تايوان، وقد نقلت حكومة اليابان مخاوفها إلى الجانب الصيني".وبدأت القوات المسلحة الصينية، الثلاثاء، تدريبات عسكرية واسعة حول جزيرة تايوان، تهدف إلى اختبار قدرات الحصار الشامل وإقامة السيطرة على المنطقة، وفق ما أفاد المكتب الشرقي لقيادة العمليات العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني. وقال بيان رسمي نشر على حساب المكتب الشرقي على شبكة "وي شات" الصينية: "شاركت في التدريبات مدمرات وفرقاطات ومقاتلات وقاذفات لتنفيذ المناورات في المياه شمال وجنوب جزيرة تايوان".وتجدر الإشارة إلى أن الصين تنفذ تدريبات مماثلة حول تايوان منذ عام 2022، بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، للجزيرة، والتي أدت إلى تصاعد التوترات في المنطقة.وشملت التدريبات السابقة مناورات متعددة للقوات البرية والجوية والبحرية، مثل تدريبات "السيف المشترك 2024" في مايو وأكتوبر 2024، مؤكدة على قانونية هذه التدريبات وضرورتها لضمان الأمن القومي الصيني.وفي المقابل، تجري تايوان تدريبات عسكرية منتظمة سنويًا، مع تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وشراء الأسلحة لتعزيز قدراتها الدفاعية وحماية نظامها الديمقراطي. وتؤكد الصين بانتظام أن هدفها هو إعادة توحيد الجزيرة سلمياً، لكنها تحتفظ بخيار استخدام القوة ضد أي محاولات انفصالية إذا لزم الأمر.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".

https://sarabic.ae/20251230/الصين-تبدأ-تدريبات-عسكرية-واسعة-حول-تايوان-لاختبار-الحصار-والسيطرة-1108711403.html

أخبار اليابان

أخبار تايوان

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليابان, أخبار تايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن