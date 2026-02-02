مجموعة من المرتزقة الأرجنتينيين تخطط للانضمام إلى القوات الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260202/مجموعة-من-المرتزقة-الأرجنتينيين-تخطط-للانضمام-إلى-القوات-الأوكرانية-1109888718.html
مجموعة من المرتزقة الأرجنتينيين تخطط للانضمام إلى القوات الأوكرانية
مجموعة من المرتزقة الأرجنتينيين تخطط للانضمام إلى القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
تخطط مجموعة من المسلحين من الأرجنتين للانضمام إلى وحدة "اللواء اللاتيني الخاص" (إس.إل.بي) التابعة للقوات الأوكرانية. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T01:20+0000
2026-02-02T01:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مرتزقة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108106898_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9251cbce71d2531c2aa3f9b58d9a1eab.jpg
وعلمت وكالة "سبوتنيك" من مجند بيروفي يعمل لصالح "إس.إل.بي"، خلال بث مباشر على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، بأنه تواصل مع مسلح ينسق تشكيل مجموعة من الأرجنتينيين للانضمام إلى اللواء، لافتًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تجهيز الوثائق اللازمة.وفي سبتمبر/ أيلول، حاول المرتزقة في "إس.إل.بي" تبرير وضعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر وكالة "سبوتنيك" تقريرًا عن هذه الوحدة، مستخدمين حيلًا قانونية لنظام كييف لتضليل الجمهور، لكنهم لم يفعلوا سوى تأكيد حقيقة مشاركتهم في العمليات القتالية في أوكرانيا.وغالبًا ما يتم استدراج مواطني أمريكا اللاتينية للخدمة في قوات نظام كييف بوعود بمبالغ مالية كبيرة وظروف خدمة مريحة.أما في الواقع، فيُستخدم المرتزقة في أوكرانيا في الصفوف الأولى، ويتعرضون لمعاملة سيئة من قبل القيادة، وكثيرًا ما يلقون حتفهم، وبعد ذلك يمتنع الموّظفون عن دفع التعويضات المستحقة لأقاربهم تحت ذرائع مختلفة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20260129/القوات-الأوكرانية-تستمر-في-تجنيد-كولومبيين-رغم-قانون-حظر-المرتزقة-1109744801.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108106898_84:0:1044:720_1920x0_80_0_0_f8f01aa1186caa213b407085be61e110.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مرتزقة, روسيا, أخبار أوكرانيا
مرتزقة, روسيا, أخبار أوكرانيا

مجموعة من المرتزقة الأرجنتينيين تخطط للانضمام إلى القوات الأوكرانية

01:20 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 01:47 GMT 02.02.2026)
© Photo / © AP Photo / Oleg Petrasiukالقوات المسلحة الأوكرانية. صورة أرشيفية.
القوات المسلحة الأوكرانية. صورة أرشيفية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© Photo / © AP Photo / Oleg Petrasiuk
تابعنا عبر
تخطط مجموعة من المسلحين من الأرجنتين للانضمام إلى وحدة "اللواء اللاتيني الخاص" (إس.إل.بي) التابعة للقوات الأوكرانية.
وعلمت وكالة "سبوتنيك" من مجند بيروفي يعمل لصالح "إس.إل.بي"، خلال بث مباشر على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، بأنه تواصل مع مسلح ينسق تشكيل مجموعة من الأرجنتينيين للانضمام إلى اللواء، لافتًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تجهيز الوثائق اللازمة.

كما ذُكر أن المنسق وأعضاء المجموعة الأرجنتينية لا يقيمون في العاصمة، وبناءً على ذلك تعهد المجند بتولي مسائل تنظيم إقامة المرتزقة في بوينس آيرس حتى موعد سفرهم إلى أوكرانيا.

وفي سبتمبر/ أيلول، حاول المرتزقة في "إس.إل.بي" تبرير وضعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر وكالة "سبوتنيك" تقريرًا عن هذه الوحدة، مستخدمين حيلًا قانونية لنظام كييف لتضليل الجمهور، لكنهم لم يفعلوا سوى تأكيد حقيقة مشاركتهم في العمليات القتالية في أوكرانيا.
وغالبًا ما يتم استدراج مواطني أمريكا اللاتينية للخدمة في قوات نظام كييف بوعود بمبالغ مالية كبيرة وظروف خدمة مريحة.
أسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستمر في تجنيد كولومبيين رغم قانون حظر المرتزقة
29 يناير, 02:19 GMT
أما في الواقع، فيُستخدم المرتزقة في أوكرانيا في الصفوف الأولى، ويتعرضون لمعاملة سيئة من قبل القيادة، وكثيرًا ما يلقون حتفهم، وبعد ذلك يمتنع الموّظفون عن دفع التعويضات المستحقة لأقاربهم تحت ذرائع مختلفة.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا بأن كييف تستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала