مجموعة من المرتزقة الأرجنتينيين تخطط للانضمام إلى القوات الأوكرانية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مرتزقة
روسيا
أخبار أوكرانيا
وعلمت وكالة "سبوتنيك" من مجند بيروفي يعمل لصالح "إس.إل.بي"، خلال بث مباشر على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، بأنه تواصل مع مسلح ينسق تشكيل مجموعة من الأرجنتينيين للانضمام إلى اللواء، لافتًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تجهيز الوثائق اللازمة.وفي سبتمبر/ أيلول، حاول المرتزقة في "إس.إل.بي" تبرير وضعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر وكالة "سبوتنيك" تقريرًا عن هذه الوحدة، مستخدمين حيلًا قانونية لنظام كييف لتضليل الجمهور، لكنهم لم يفعلوا سوى تأكيد حقيقة مشاركتهم في العمليات القتالية في أوكرانيا.وغالبًا ما يتم استدراج مواطني أمريكا اللاتينية للخدمة في قوات نظام كييف بوعود بمبالغ مالية كبيرة وظروف خدمة مريحة.أما في الواقع، فيُستخدم المرتزقة في أوكرانيا في الصفوف الأولى، ويتعرضون لمعاملة سيئة من قبل القيادة، وكثيرًا ما يلقون حتفهم، وبعد ذلك يمتنع الموّظفون عن دفع التعويضات المستحقة لأقاربهم تحت ذرائع مختلفة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
01:20 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 01:47 GMT 02.02.2026)
تخطط مجموعة من المسلحين من الأرجنتين للانضمام إلى وحدة "اللواء اللاتيني الخاص" (إس.إل.بي) التابعة للقوات الأوكرانية.
وعلمت وكالة "سبوتنيك" من مجند بيروفي يعمل لصالح "إس.إل.بي"، خلال بث مباشر على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، بأنه تواصل مع مسلح ينسق تشكيل مجموعة من الأرجنتينيين للانضمام إلى اللواء، لافتًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تجهيز الوثائق اللازمة.
كما ذُكر أن المنسق وأعضاء المجموعة الأرجنتينية لا يقيمون في العاصمة، وبناءً على ذلك تعهد المجند بتولي مسائل تنظيم إقامة المرتزقة في بوينس آيرس حتى موعد سفرهم إلى أوكرانيا.
وفي سبتمبر/ أيلول، حاول المرتزقة في "إس.إل.بي" تبرير وضعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر وكالة "سبوتنيك" تقريرًا عن هذه الوحدة، مستخدمين حيلًا قانونية لنظام كييف لتضليل الجمهور
، لكنهم لم يفعلوا سوى تأكيد حقيقة مشاركتهم في العمليات القتالية في أوكرانيا.
وغالبًا ما يتم استدراج مواطني أمريكا اللاتينية للخدمة في قوات نظام كييف بوعود بمبالغ مالية كبيرة وظروف خدمة مريحة.
أما في الواقع، فيُستخدم المرتزقة في أوكرانيا في الصفوف الأولى، ويتعرضون لمعاملة سيئة من قبل القيادة، وكثيرًا ما يلقون حتفهم، وبعد ذلك يمتنع الموّظفون عن دفع التعويضات المستحقة لأقاربهم تحت ذرائع مختلفة.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا بأن كييف تستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
وتهدف العملية
العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.