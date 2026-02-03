https://sarabic.ae/20260203/الجيش-الروسي-يدمر-20-مدرعة-في-بتروفكا--وزارة-الدفاع-1109927080.html
الجيش الروسي يدمر 20 مدرعة في بتروفكا- وزارة الدفاع
2026-02-03T05:34+0000
2026-02-03T05:34+0000
2026-02-03T05:34+0000
دمر جنود من مجموعة قوات "الشرق"، خلال العمليات القتالية لتحرير قرية بتروفكا في مقاطعة زابوروجيه، ما يصل إلى 20 مدرعة من معدات القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما صرح نائب قائد سرية الاقتحام، الملقب بـ"ماكس"، لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف ماكس، أن مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية تكبدوا خسائر فادحة في المركبات المدرعة والآلية نتيجة للعمليات المنسقة التي نفذتها الوحدات الروسية.
وقال المصدر: "خسر العدو ما يصل إلى 20 مركبة وناقلة جند مدرعة في بتروفكا، بفضل جهود عناصرنا".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 31 يناير/كانون الثاني عن تحرير بتروفكا على يد وحدات اقتحام تابعة للفوج 114 من الحرس الآلي، الفرقة 127، جيش الأسلحة المشتركة الخامس للحرس التابع لمجموعة فوستوك للقوات المسلحة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.