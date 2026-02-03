عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر 10 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 10 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء ، ان منظومات الدفاع الجوي الروسية ، اعترضت ودمرت عشر طائرات مسيرة أوكرانية فوق ارضي مقاطعات بيلغورود وأوريول وكالوغا... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت عشر طائرات مسيرة أوكرانية : ثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث أخرى فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرتان مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.عسكريون أوكرانيون يلوذون بالفرار ويهجرون مواقعهم في مقاطعة سومي
القوات الروسية تدمر 10 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء ، ان منظومات الدفاع الجوي الروسية ، اعترضت ودمرت عشر طائرات مسيرة أوكرانية فوق ارضي مقاطعات بيلغورود وأوريول وكالوغا وكورسك وروستوف خلال الليلة الماضية .
وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت عشر طائرات مسيرة أوكرانية : ثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث أخرى فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرتان مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
عسكريون أوكرانيون يلوذون بالفرار ويهجرون مواقعهم في مقاطعة سومي
