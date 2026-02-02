https://sarabic.ae/20260202/المشروع-20382-كورفيت-روسي-متعدد-المهام-1109909131.html
"المشروع 20382"... كورفيت روسي متعدد المهام
"المشروع 20382"... كورفيت روسي متعدد المهام
الكورفيت المعروف بـ "المشروع 20382" مصمم لتنفيذ مهام هجومية ودفاعية متكاملة ضد الأهداف البحرية والجوية والبرية. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T13:52+0000
2026-02-02T13:52+0000
2026-02-02T13:52+0000
يستطيع الاشتباك مع السفن والغواصات والأهداف الجوية، إضافة قدرته على ضرب أهداف ساحلية، وتنفيذ مهام مرافقة التشكيلات البحرية في عرض البحر وتأمين الحدود البحرية.
