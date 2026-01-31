القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260131/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة--وزارة-الدفاع-1109833794.html
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، توغلت في عمق مواقع العدو الدفاعية وحررت بلدة بتروفكا في مقاطعة زابوروجيه".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بتحييد قوات الاحتياط الأوكرانية المتجهة إلى بلدة بيتروفكا المحررة في مقاطعة زابوروجيه، فضلًا عن تدمير 10 قطع من المعدات العسكرية والسيطرة على منطقة دفاعية تصل مساحتها إلى 5 كم مربع.وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تمت السيطرة على منطقة دفاعية تصل مساحتها إلى 5 كيلومترات مربعة، وتم تطهير حزام الغابات المجاور والنقاط الدفاعية التي كانت تضمن صمود البلدة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة ما يصل إلى 10 وحدات من المعدات وعدد كبير من الأفراد".وأضاف البيان أن "محاولات العدو للسيطرة على البلدة، من خلال نشر قوات احتياطية باءت بالفشل، فقد تم تدمير معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية على مداخلها".وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول نتائج العمليات أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 90 عسكريا".وحول تقدم قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "خسائر العدو بلغت 150 عسكريا، وتمكنت قوات مجموعة "الجنوب"، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحسين الوضع على الجبهة الأمامية، وتكبيد العدو خسائر تصل إلى 130 عسكريا أوكرانيا، إضافة إلى عدد من المعدات العسكرية".وأوضح التقرير أن "قواتمجموعة "الشرق" الروسية، تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة بيتروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 375 عسكريا".وأضافت الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 40 عسكريا أوكرانيا.ووفقا للتقرير، أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع و4 قنابل جوية موجّهة، بالإضافة لـ47 طائرة مسيرة، خلال الـ24 ساعة الماضية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا تجهز أولى طائرات "كوشي" المسيرة لتسليمها للقوات المسلحة- الدفاع الروسية
الأخبار
روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع

09:12 GMT 31.01.2026 (تم التحديث: 10:03 GMT 31.01.2026)
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حررت بلدتي توريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيتروفكا في مقاطعة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، توغلت في عمق مواقع العدو الدفاعية وحررت بلدة بتروفكا في مقاطعة زابوروجيه".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بتحييد قوات الاحتياط الأوكرانية المتجهة إلى بلدة بيتروفكا المحررة في مقاطعة زابوروجيه، فضلًا عن تدمير 10 قطع من المعدات العسكرية والسيطرة على منطقة دفاعية تصل مساحتها إلى 5 كم مربع.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تمت السيطرة على منطقة دفاعية تصل مساحتها إلى 5 كيلومترات مربعة، وتم تطهير حزام الغابات المجاور والنقاط الدفاعية التي كانت تضمن صمود البلدة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة ما يصل إلى 10 وحدات من المعدات وعدد كبير من الأفراد".
وأضاف البيان أن "محاولات العدو للسيطرة على البلدة، من خلال نشر قوات احتياطية باءت بالفشل، فقد تم تدمير معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية على مداخلها".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: الضمانة الأفضل لأمن كييف هي وجود ضمانة قوية لأمن موسكو
04:35 GMT
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول نتائج العمليات أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 90 عسكريا".
وحول تقدم قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "خسائر العدو بلغت 150 عسكريا، وتمكنت قوات مجموعة "الجنوب"، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحسين الوضع على الجبهة الأمامية، وتكبيد العدو خسائر تصل إلى 130 عسكريا أوكرانيا، إضافة إلى عدد من المعدات العسكرية".

وأشار التقرير إلى أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، نتيجةً للعمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة توريتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 420 عسكريا".

وأوضح التقرير أن "قواتمجموعة "الشرق" الروسية، تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة بيتروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 375 عسكريا".
وأضافت الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 40 عسكريا أوكرانيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص نتائج العام. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
بوتين: من المتوقع أن تزداد الصادرات العسكرية الروسية بشكل ملحوظ في عام 2026
أمس, 19:00 GMT
ووفقا للتقرير، أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع و4 قنابل جوية موجّهة، بالإضافة لـ47 طائرة مسيرة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
روسيا تجهز أولى طائرات "كوشي" المسيرة لتسليمها للقوات المسلحة- الدفاع الروسية
