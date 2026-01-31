https://sarabic.ae/20260131/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة--وزارة-الدفاع-1109833794.html

القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حررت بلدتي توريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيتروفكا في مقاطعة زابوروجيه، في إطار العملية... 31.01.2026

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، توغلت في عمق مواقع العدو الدفاعية وحررت بلدة بتروفكا في مقاطعة زابوروجيه".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بتحييد قوات الاحتياط الأوكرانية المتجهة إلى بلدة بيتروفكا المحررة في مقاطعة زابوروجيه، فضلًا عن تدمير 10 قطع من المعدات العسكرية والسيطرة على منطقة دفاعية تصل مساحتها إلى 5 كم مربع.وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تمت السيطرة على منطقة دفاعية تصل مساحتها إلى 5 كيلومترات مربعة، وتم تطهير حزام الغابات المجاور والنقاط الدفاعية التي كانت تضمن صمود البلدة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة ما يصل إلى 10 وحدات من المعدات وعدد كبير من الأفراد".وأضاف البيان أن "محاولات العدو للسيطرة على البلدة، من خلال نشر قوات احتياطية باءت بالفشل، فقد تم تدمير معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية على مداخلها".وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول نتائج العمليات أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 90 عسكريا".وحول تقدم قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "خسائر العدو بلغت 150 عسكريا، وتمكنت قوات مجموعة "الجنوب"، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة من تحسين الوضع على الجبهة الأمامية، وتكبيد العدو خسائر تصل إلى 130 عسكريا أوكرانيا، إضافة إلى عدد من المعدات العسكرية".وأوضح التقرير أن "قواتمجموعة "الشرق" الروسية، تواصل التقدم في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة بيتروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 375 عسكريا".وأضافت الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت نحو 40 عسكريا أوكرانيا.ووفقا للتقرير، أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع و4 قنابل جوية موجّهة، بالإضافة لـ47 طائرة مسيرة، خلال الـ24 ساعة الماضية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا تجهز أولى طائرات "كوشي" المسيرة لتسليمها للقوات المسلحة- الدفاع الروسية

