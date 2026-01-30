https://sarabic.ae/20260130/بوتين-من-المتوقع-أن-تزداد-الصادرات-العسكرية-الروسية-بشكل-ملحوظ-في-عام-2026-1109820811.html
بوتين: من المتوقع أن تزداد الصادرات العسكرية الروسية بشكل ملحوظ في عام 2026
بوتين: من المتوقع أن تزداد الصادرات العسكرية الروسية بشكل ملحوظ في عام 2026
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظام التعاون العسكري التقني الروسي استمر مؤخراً في العمل في ظل ظروف صعبة، مع تزايد الضغوط من الدول الغربية. 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T19:00+0000
2026-01-30T19:00+0000
2026-01-30T19:07+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108345253_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_3ff64cfccb62042e4114f9d399798b96.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني: "أود أن أشير إلى أن نظام التعاون العسكري التقني استمر خلال الفترة الماضية في العمل في ظل ظروف صعبة. فقد استمرت الضغوط من الدول الغربية على شركائنا لعرقلة علاقاتهم التجارية مع روسيا، بل وزادت".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قد كونت محفظة قوية من طلبات التصدير للتعاون العسكري التقني لعام 2025.وقال بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني: "أود أن أشير إلى أنه خلال الفترة الماضية، استمر نظام التعاون العسكري التقني في العمل في ظل ظروف صعبة. فقد استمرت ضغوط الدول الغربية على شركائنا لعرقلة علاقاتهم التجارية مع روسيا، بل وزادت. ومع ذلك، ورغم كل هذه المحاولات، فقد تم الوفاء بعقود التصدير بشكل عام". شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطاع الصناعات الدفاعية الروسية على جهوده الدؤوبة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.وأضاف بوتين: "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لموظفي الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني وشركة روسوبورون إكسبورت، وكذلك فرق الصناعات الدفاعية، على عملهم المخلص. وبالطبع، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح". وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حجم الصادرات العسكرية الروسية يجب أن يرتفع بشكل ملحوظ وفقًا لخطة عام 2026.
https://sarabic.ae/20260130/الكرملين-بوتين-يستقبل-سكرتير-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-الإيراني-علي-لاريجاني-1109819414.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108345253_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_30189a4341c18bd0d36cf41a36d38763.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين: من المتوقع أن تزداد الصادرات العسكرية الروسية بشكل ملحوظ في عام 2026
19:00 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 19:07 GMT 30.01.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظام التعاون العسكري التقني الروسي استمر مؤخراً في العمل في ظل ظروف صعبة، مع تزايد الضغوط من الدول الغربية.
وقال بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني: "أود أن أشير إلى أن نظام التعاون العسكري التقني استمر خلال الفترة الماضية في العمل في ظل ظروف صعبة. فقد استمرت الضغوط من الدول الغربية على شركائنا لعرقلة علاقاتهم التجارية مع روسيا، بل وزادت".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قد كونت محفظة قوية من طلبات التصدير للتعاون العسكري التقني لعام 2025.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عقود تصدير الأسلحة قد تم الوفاء بها باستمرار رغم الضغوط الغربية.
وقال بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني: "أود أن أشير إلى أنه خلال الفترة الماضية، استمر نظام التعاون العسكري التقني في العمل في ظل ظروف صعبة. فقد استمرت ضغوط الدول الغربية على شركائنا لعرقلة علاقاتهم التجارية مع روسيا، بل وزادت. ومع ذلك، ورغم كل هذه المحاولات، فقد تم الوفاء بعقود التصدير بشكل عام".
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطاع الصناعات الدفاعية الروسية على جهوده الدؤوبة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.
وأضاف بوتين: "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لموظفي الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني وشركة روسوبورون إكسبورت، وكذلك فرق الصناعات الدفاعية، على عملهم المخلص. وبالطبع، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سلاسة عمل مؤسسات الصناعات الدفاعية الروسية تحققت بفضل تدابير الدعم.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حجم الصادرات العسكرية الروسية يجب أن يرتفع بشكل ملحوظ وفقًا لخطة عام 2026.