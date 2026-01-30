https://sarabic.ae/20260130/الكرملين-بوتين-يستقبل-سكرتير-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-الإيراني-علي-لاريجاني-1109819414.html
الكرملين: بوتين يستقبل سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني
17:27 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 17:29 GMT 30.01.2026)
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، في الكرملين، علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يزور روسيا.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "بوتين يستقبل في الكرملين سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لاريجاني".
وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، توجهه إلى العاصمة الروسية موسكو، لافتا إلى أنه التقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلمه رسالة من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.
وجاء في بيان نشر على قناة لاريجاني على "تلغرام": اليوم صباحًا، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي السيد لاريجاني، توجه إلى روسيا".
وجاء في بيان لاحق: "هذا المساء، التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القوم، ومستشار المرشد الأعلى لإيران، علي لاريجاني، بالرئيس الروسي السيد بوتين، لتسليمه رسالة المرشد الأعلى، ومناقشة القضايا الثنائية، وكذلك التعاون الاقتصادي والإقليمي والدولي بين طهران وموسكو".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران دخلت حيز التنفيذ رسميا.