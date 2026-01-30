https://sarabic.ae/20260130/الكرملين-بوتين-يستقبل-سكرتير-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-الإيراني-علي-لاريجاني-1109819414.html

الكرملين: بوتين يستقبل سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني

الكرملين: بوتين يستقبل سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، في الكرملين، علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يزور روسيا. 30.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "بوتين يستقبل في الكرملين سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لاريجاني".وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، توجهه إلى العاصمة الروسية موسكو، لافتا إلى أنه التقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلمه رسالة من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران دخلت حيز التنفيذ رسميا.

