روسيا تجهز أولى طائرات "كوشي" المسيرة لتسليمها إلى القوات المسلحة - الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260131/روسيا-تجهز-أولى-طائرات-كوشي-المسيرة-لتسليمها-إلى-القوات-المسلحة---الدفاع-الروسية-1109827981.html
روسيا تجهز أولى طائرات "كوشي" المسيرة لتسليمها إلى القوات المسلحة - الدفاع الروسية
روسيا تجهز أولى طائرات "كوشي" المسيرة لتسليمها إلى القوات المسلحة - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أولى الطائرات المسيّرة الثقيلة التي تعمل بنظام "FPV"، المعروفة باسم "كوشي"، جرى تجميعها واختبارها وتجهيزها لتسليمها... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T04:08+0000
2026-01-31T04:13+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109484495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35c5246976c572ad9d0ae6fdeaf8dc46.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قام العسكريون في وحدة الصيانة الفنية التابعة للفرقة الآلية 144 من الجيش العشرين للحرس، ضمن مجموعة قوات 'الغرب'، بتجميع واختبار وتجهيز أولى طائرات 'كوشي' المسيّرة الثقيلة من نوع 'FPV' لتسليمها إلى القوات".وأوضح البيان أنه، في ظل التغير السريع للوضع على خط التماس القتالي، تلقت الفرق الفنية طلبًا لتطوير طائرات مسيّرة ثقيلة في أقصر وقت ممكن، قادرة على حمل حمولة كبيرة لتزويد الوحدات المتقدمة جوًا.وأضاف: يُشار إلى أن الطائرات المسيّرة من نوع "FPV" هي طائرات مسيّرة يتم التحكم فيها عن بُعد، ويشاهد المستخدم ما تراه الطائرة مباشرة من خلال كاميرا مثبتة عليها.في السياق، سلمت شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي"، الأربعاء الماضي، أولى منظومات "زوبير" لتدمير الطائرات المسيرة، إلى وزارة الدفاع الروسية، لحماية البنى التحتية الحيوية من هجمات الطائرات دون طيار والأهداف الجوية.وتستطيع الرادارات المُدمجة في أنظمة مراقبة المجال الجوي والتحكم فيه رصد الأهداف الجوية الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وصُمم نظام "زوبير" لتوفير تغطية قريبة للبنية التحتية الحيوية.
https://sarabic.ae/20260128/الكشف-عن-نظام-روسي-جديد-لتدمير-الطائرات-المسيرة-فيديو--1109715914.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109484495_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a43df15ebf6656206fc79003046930.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, القوات المسلحة الروسية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, القوات المسلحة الروسية

روسيا تجهز أولى طائرات "كوشي" المسيرة لتسليمها إلى القوات المسلحة - الدفاع الروسية

04:08 GMT 31.01.2026 (تم التحديث: 04:13 GMT 31.01.2026)
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجندي أوكراني يطلق طائرة مسيرة أوكرانية
جندي أوكراني يطلق طائرة مسيرة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أولى الطائرات المسيّرة الثقيلة التي تعمل بنظام "FPV"، المعروفة باسم "كوشي"، جرى تجميعها واختبارها وتجهيزها لتسليمها إلى القوات الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قام العسكريون في وحدة الصيانة الفنية التابعة للفرقة الآلية 144 من الجيش العشرين للحرس، ضمن مجموعة قوات 'الغرب'، بتجميع واختبار وتجهيز أولى طائرات 'كوشي' المسيّرة الثقيلة من نوع 'FPV' لتسليمها إلى القوات".
منظومة زوبير للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
الكشف عن نظام روسي جديد لتدمير الطائرات المسيرة... فيديو
28 يناير, 06:38 GMT
وأوضح البيان أنه، في ظل التغير السريع للوضع على خط التماس القتالي، تلقت الفرق الفنية طلبًا لتطوير طائرات مسيّرة ثقيلة في أقصر وقت ممكن، قادرة على حمل حمولة كبيرة لتزويد الوحدات المتقدمة جوًا.
وأضاف:
"خلال عدة أيام يتم تجميع هذه الطائرات وفق مهام محددة للوحدات التي طلبتها. ويمكن أن تشمل حمولتها الأنواع التالية: لغمًا مضادًا للدبابات من طراز تي إم-62، والغذاء والمياه، والذخيرة، ومعدات الإرسال اللاسلكي".
يُشار إلى أن الطائرات المسيّرة من نوع "FPV" هي طائرات مسيّرة يتم التحكم فيها عن بُعد، ويشاهد المستخدم ما تراه الطائرة مباشرة من خلال كاميرا مثبتة عليها.
في السياق، سلمت شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي"، الأربعاء الماضي، أولى منظومات "زوبير" لتدمير الطائرات المسيرة، إلى وزارة الدفاع الروسية، لحماية البنى التحتية الحيوية من هجمات الطائرات دون طيار والأهداف الجوية.
وتستطيع الرادارات المُدمجة في أنظمة مراقبة المجال الجوي والتحكم فيه رصد الأهداف الجوية الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وصُمم نظام "زوبير" لتوفير تغطية قريبة للبنية التحتية الحيوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала