https://sarabic.ae/20260131/روسيا-تجهز-أولى-طائرات-كوشي-المسيرة-لتسليمها-إلى-القوات-المسلحة---الدفاع-الروسية-1109827981.html
روسيا تجهز أولى طائرات "كوشي" المسيرة لتسليمها إلى القوات المسلحة - الدفاع الروسية
روسيا تجهز أولى طائرات "كوشي" المسيرة لتسليمها إلى القوات المسلحة - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أولى الطائرات المسيّرة الثقيلة التي تعمل بنظام "FPV"، المعروفة باسم "كوشي"، جرى تجميعها واختبارها وتجهيزها لتسليمها... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T04:08+0000
2026-01-31T04:08+0000
2026-01-31T04:13+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109484495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35c5246976c572ad9d0ae6fdeaf8dc46.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قام العسكريون في وحدة الصيانة الفنية التابعة للفرقة الآلية 144 من الجيش العشرين للحرس، ضمن مجموعة قوات 'الغرب'، بتجميع واختبار وتجهيز أولى طائرات 'كوشي' المسيّرة الثقيلة من نوع 'FPV' لتسليمها إلى القوات".وأوضح البيان أنه، في ظل التغير السريع للوضع على خط التماس القتالي، تلقت الفرق الفنية طلبًا لتطوير طائرات مسيّرة ثقيلة في أقصر وقت ممكن، قادرة على حمل حمولة كبيرة لتزويد الوحدات المتقدمة جوًا.وأضاف: يُشار إلى أن الطائرات المسيّرة من نوع "FPV" هي طائرات مسيّرة يتم التحكم فيها عن بُعد، ويشاهد المستخدم ما تراه الطائرة مباشرة من خلال كاميرا مثبتة عليها.في السياق، سلمت شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي"، الأربعاء الماضي، أولى منظومات "زوبير" لتدمير الطائرات المسيرة، إلى وزارة الدفاع الروسية، لحماية البنى التحتية الحيوية من هجمات الطائرات دون طيار والأهداف الجوية.وتستطيع الرادارات المُدمجة في أنظمة مراقبة المجال الجوي والتحكم فيه رصد الأهداف الجوية الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وصُمم نظام "زوبير" لتوفير تغطية قريبة للبنية التحتية الحيوية.
https://sarabic.ae/20260128/الكشف-عن-نظام-روسي-جديد-لتدمير-الطائرات-المسيرة-فيديو--1109715914.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109484495_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a43df15ebf6656206fc79003046930.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, القوات المسلحة الروسية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, القوات المسلحة الروسية
روسيا تجهز أولى طائرات "كوشي" المسيرة لتسليمها إلى القوات المسلحة - الدفاع الروسية
04:08 GMT 31.01.2026 (تم التحديث: 04:13 GMT 31.01.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أولى الطائرات المسيّرة الثقيلة التي تعمل بنظام "FPV"، المعروفة باسم "كوشي"، جرى تجميعها واختبارها وتجهيزها لتسليمها إلى القوات الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قام العسكريون في وحدة الصيانة الفنية التابعة للفرقة الآلية 144 من الجيش العشرين للحرس، ضمن مجموعة قوات 'الغرب'، بتجميع واختبار وتجهيز أولى طائرات 'كوشي' المسيّرة الثقيلة من نوع 'FPV' لتسليمها إلى القوات".
وأوضح البيان أنه، في ظل التغير السريع للوضع على خط التماس القتالي، تلقت الفرق الفنية طلبًا لتطوير طائرات مسيّرة ثقيلة في أقصر وقت ممكن، قادرة على حمل حمولة كبيرة لتزويد الوحدات المتقدمة جوًا.
"خلال عدة أيام يتم تجميع هذه الطائرات وفق مهام محددة للوحدات التي طلبتها. ويمكن أن تشمل حمولتها الأنواع التالية: لغمًا مضادًا للدبابات من طراز تي إم-62، والغذاء والمياه، والذخيرة، ومعدات الإرسال اللاسلكي".
يُشار إلى أن الطائرات المسيّرة من نوع "FPV"
هي طائرات مسيّرة يتم التحكم فيها عن بُعد، ويشاهد المستخدم ما تراه الطائرة مباشرة من خلال كاميرا مثبتة عليها.
في السياق، سلمت شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي"، الأربعاء الماضي، أولى منظومات "زوبير" لتدمير الطائرات المسيرة
، إلى وزارة الدفاع الروسية، لحماية البنى التحتية الحيوية من هجمات الطائرات دون طيار والأهداف الجوية.
وتستطيع الرادارات المُدمجة في أنظمة مراقبة المجال الجوي والتحكم فيه رصد الأهداف الجوية الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وصُمم نظام "زوبير" لتوفير تغطية قريبة للبنية التحتية الحيوية.