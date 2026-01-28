https://sarabic.ae/20260128/الكشف-عن-نظام-روسي-جديد-لتدمير-الطائرات-المسيرة-فيديو--1109715914.html
الكشف عن نظام روسي جديد لتدمير الطائرات المسيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" قد سلمت أولى منظومات "زوبير" إلى وزارة الدفاع الروسية، لحماية البنى... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109715757_0:0:1685:947_1920x0_80_0_0_e3b237a7ca0eb50ff34dcd390dcd940f.png
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "سلمت شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" القابضة التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية أحدث أنظمة "زوبير" إلى وزارة الدفاع الروسية لأول مرة، صُممت هذه الأنظمة لحماية البنية التحتية من الطائرات المسيّرة".وتستطيع الرادارات المُدمجة في أنظمة مراقبة المجال الجوي والتحكم فيه رصد الأهداف الجوية الكبيرة والصغيرة على حد سواء.وصُمم نظام "زوبير" لتوفير تغطية قريبة للبنية التحتية الحيوية.وأضاف البيان: "يُمكّن النظام من رصد الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، في أي وقت من اليوم".وقال أوزدوييف: "أظهر النظام خلال الاختبارات فعالية عالية ضد الأهداف الصغيرة وعالية السرعة".ويتكون نظام "زوبير" من أربع وحدات، ومركز تحكم، ومحطة رادار خاصة به، وقد بدأ النظام بالفعل مهامه في حماية المنشآت والبنية التحتية.
الأخبار
ar_EG
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" قد سلمت أولى منظومات "زوبير" إلى وزارة الدفاع الروسية، لحماية البنى التحتية الحيوية من هجمات الطائرات دون طيار والأهداف الجوية.
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "سلمت شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" القابضة التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية أحدث أنظمة "زوبير" إلى وزارة الدفاع الروسية لأول مرة، صُممت هذه الأنظمة لحماية البنية التحتية من الطائرات المسيّرة".
وتستطيع الرادارات المُدمجة في أنظمة مراقبة المجال الجوي والتحكم فيه رصد الأهداف الجوية الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
وصُمم نظام "زوبير" لتوفير تغطية قريبة للبنية التحتية الحيوية.
وأضاف البيان: "يُمكّن النظام من رصد الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، في أي وقت من اليوم".
وأشار بيكخان أوزدوييف، المدير الصناعي لمجموعة التسليح في الشركة الحكومية، في البيان الصحفي، إلى أن النظام يرصد الطائرة المسيّرة بشكل مستقل ويتتبعها تلقائيًا، وبعد ذلك لا يحتاج المشغل إلا إلى اتخاذ القرار وإصدار أمر الاشتباك.
وقال أوزدوييف: "أظهر النظام خلال الاختبارات فعالية عالية ضد الأهداف الصغيرة وعالية السرعة".
ويتكون نظام "زوبير" من أربع وحدات، ومركز تحكم، ومحطة رادار خاصة به، وقد بدأ النظام بالفعل مهامه في حماية المنشآت والبنية التحتية.