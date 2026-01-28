الكشف عن نظام روسي جديد لتدمير الطائرات المسيرة... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
https://sarabic.ae/20260128/الكشف-عن-نظام-روسي-جديد-لتدمير-الطائرات-المسيرة-فيديو--1109715914.html
الكشف عن نظام روسي جديد لتدمير الطائرات المسيرة... فيديو
الكشف عن نظام روسي جديد لتدمير الطائرات المسيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" قد سلمت أولى منظومات "زوبير" إلى وزارة الدفاع الروسية، لحماية البنى... 28.01.2026
2026-01-28T06:38+0000
2026-01-28T06:38+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109715757_0:0:1685:947_1920x0_80_0_0_e3b237a7ca0eb50ff34dcd390dcd940f.png
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "سلمت شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" القابضة التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية أحدث أنظمة "زوبير" إلى وزارة الدفاع الروسية لأول مرة، صُممت هذه الأنظمة لحماية البنية التحتية من الطائرات المسيّرة".وتستطيع الرادارات المُدمجة في أنظمة مراقبة المجال الجوي والتحكم فيه رصد الأهداف الجوية الكبيرة والصغيرة على حد سواء.وصُمم نظام "زوبير" لتوفير تغطية قريبة للبنية التحتية الحيوية.وأضاف البيان: "يُمكّن النظام من رصد الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، في أي وقت من اليوم".وقال أوزدوييف: "أظهر النظام خلال الاختبارات فعالية عالية ضد الأهداف الصغيرة وعالية السرعة".ويتكون نظام "زوبير" من أربع وحدات، ومركز تحكم، ومحطة رادار خاصة به، وقد بدأ النظام بالفعل مهامه في حماية المنشآت والبنية التحتية.القوات الروسية تدمر مركز قيادة لحرس الحدود الأوكراني في مقاطعة سومي
https://sarabic.ae/20260127/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-عسكرية-تخريبية-لقوات-نظام-كييف-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1109674063.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109715757_71:0:1334:947_1920x0_80_0_0_ff6f2191b29d6681fb2dca1e58b059ad.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

الكشف عن نظام روسي جديد لتدمير الطائرات المسيرة... فيديو

06:38 GMT 28.01.2026
© Sputnikمنظومة "زوبير" للدفاع الجوي
منظومة زوبير للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" قد سلمت أولى منظومات "زوبير" إلى وزارة الدفاع الروسية، لحماية البنى التحتية الحيوية من هجمات الطائرات دون طيار والأهداف الجوية.
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "سلمت شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" القابضة التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية أحدث أنظمة "زوبير" إلى وزارة الدفاع الروسية لأول مرة، صُممت هذه الأنظمة لحماية البنية التحتية من الطائرات المسيّرة".
وتستطيع الرادارات المُدمجة في أنظمة مراقبة المجال الجوي والتحكم فيه رصد الأهداف الجوية الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
وصُمم نظام "زوبير" لتوفير تغطية قريبة للبنية التحتية الحيوية.
وأضاف البيان: "يُمكّن النظام من رصد الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، في أي وقت من اليوم".
وأشار بيكخان أوزدوييف، المدير الصناعي لمجموعة التسليح في الشركة الحكومية، في البيان الصحفي، إلى أن النظام يرصد الطائرة المسيّرة بشكل مستقل ويتتبعها تلقائيًا، وبعد ذلك لا يحتاج المشغل إلا إلى اتخاذ القرار وإصدار أمر الاشتباك.
مدرعة تابع لقوات الغرب مزودة برشاش زي أو 23 الثقيل المضاد للدروع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد مجموعة عسكرية تخريبية لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
أمس, 05:45 GMT
وقال أوزدوييف: "أظهر النظام خلال الاختبارات فعالية عالية ضد الأهداف الصغيرة وعالية السرعة".
ويتكون نظام "زوبير" من أربع وحدات، ومركز تحكم، ومحطة رادار خاصة به، وقد بدأ النظام بالفعل مهامه في حماية المنشآت والبنية التحتية.
القوات الروسية تدمر مركز قيادة لحرس الحدود الأوكراني في مقاطعة سومي
