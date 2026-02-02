القوات الروسية تدمر مقطورتين أوكرانيتين محملتين بمعدات عسكرية في سومي- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"

https://sarabic.ae/20260202/القوات-الروسية-تدمر-مقطورتين-كانتا-تنقلان-معدات-وأفراد-عسكريين-أوكرانيين-في-مقاطعة-سومي-1109889769.html
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "كانت المقطورتان في طريقهما لتعزيز خطوط الدفاع للقوات الأوكرانية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 22 مايو/ أيار 2025، أن القوات المسلحة الروسية تعمل على إنشاء منطقة عازلة.وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "لقد قلت بالفعل، أنه تم اتخاذ قرار بشأن إنشاء المنطقة الأمنية العازلة اللازمة على طول الحدود، قواتنا المسلحة تعمل حاليا على تنفيذها".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة بيرستوك في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
04:40 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 06:05 GMT 02.02.2026)
أفادت مصادر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير عربتين مقطورتين كانتا تقلان مسلحين ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من محطة قطار كونوتوب في مقاطعة سومي.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "كانت المقطورتان في طريقهما لتعزيز خطوط الدفاع للقوات الأوكرانية".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 22 مايو/ أيار 2025، أن القوات المسلحة الروسية تعمل على إنشاء منطقة عازلة
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "لقد قلت بالفعل، أنه تم اتخاذ قرار بشأن إنشاء المنطقة الأمنية العازلة اللازمة على طول الحدود، قواتنا المسلحة تعمل حاليا على تنفيذها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.