https://sarabic.ae/20260130/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيرستوك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--الدفاع-الروسية-1109800530.html

القوات الروسية تحرر بلدة بيرستوك في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بيرستوك في جمهورية دونيتسك الشعبية في إطار العملية العسكرية الخاصة. 30.01.2026, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

وقال البيان أن "نتيجة للعمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير قرية بيرستوك في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال 24 ساعة".وتابع: "توغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة تيرنوفاتو في مقاطعة زابوروجيه خلال 24 ساعة".وأكد أن "وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، حررت قرية ريخنوي في مقاطعة زابوروجيه".وجاء في بيان الوزارة: "في الفترة من 24 إلى 30 يناير/كانون الثاني، من هذا العام، وردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة انتقامية واسعة النطاق و6 ضربات جماعية، استهدفت منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة والوقود، ومرافق الإنتاج، ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".ووفقا لبيان وزارة الدفاع، فإن: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حيدت خلال عمليات هجومية، خلال الإسبوع أكثر من 2680 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودبابتين، و54 مركبة قتالية مدرعة، و80 مركبة، وعشر قطع مدفعية ميدانية".وتابع: "وحدات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية النشطة، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جوا، ولواءين هجوميين محمولين جوا، و3 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، و4 ألوية من الحرس الوطني، وخلال الأسبوع، بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2680 جنديا، ودبابتين، و54 مركبة قتالية مدرعة، و80 مركبة، و10 قطع مدفعية ميدانية".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 1020 جنديا و18 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 5 مركبات أجنبية الصنع، خلال أسبوع واحد".وحسبما ذكر بيان وزارة الدفاع، فإن: "القوات المسلحة الأوكرانية "خسرت ما يصل إلى 315 جنديا، و54 مركبة، وثلاث قطع مدفعية، و16 محطة حرب إلكترونية ومضاد للدفاع الجوي، و4 مستودعات إمداد، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".وأكدت الوزارة أن "قوات دنيبر" حيّدت قوى بشرية ودمرت ومعدات تابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواء دفاع ساحلي".وعن قوات مجموعة "الغرب"، قال البيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، مدينة كوبيانسك-أوزلوفايا في مقاطعة خاركوف".وذكر البيان أنه "من 24 إلى 30 يناير/كانون الثاني، بتضرر أفراد ومعدات 5 كتائب ميكانيكية، ولواءين محمولين جواً، ولواء هجومي محمول جواً، و3 كتائب هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، وثلاث كتائب من الحرس الوطني".وأضافت الوزارة أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 1300 جندي، و22 مركبة قتالية مدرعة، و132 مركبة، و13 مدفعا ميدانيا. كما تم تدمير 29 مستودعا للذخيرة".وذكر البيان الوزارة أنه "خلال الأسبوع، ونتيجة لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من مجموعة القوات "الشمالية"، تم تحرير بلدتي ستاريتسا في منطقة خاركيف وبيلايا بيريزا في مقاطعة سومي، كما تم دحر تشكيلات من 4 كتائب ميكانيكية، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 كتائب دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، وفرقتين حدوديتين من حرس الحدود الأوكراني".وأشار إلى أن "العدو خسر في المجمل أكثر من 950 جنديا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و74 مركبة، و8 قطع مدفعية ميدانية في منطقة. كما تم تدمير 3 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، بالإضافة إلى 11 مستودعاً للذخيرة والإمدادات".

