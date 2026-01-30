القوات الروسية تحرر بلدة بيرستوك في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة بيرستوك في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة بيرستوك في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بيرستوك في جمهورية دونيتسك الشعبية في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقال البيان أن "نتيجة للعمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير قرية بيرستوك في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال 24 ساعة".
وتابع: "توغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة تيرنوفاتو في مقاطعة زابوروجيه خلال 24 ساعة".
وأكد أن "وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، حررت قرية ريخنوي في مقاطعة زابوروجيه".
مدرعة تابع لقوات الغرب مزودة برشاش زي أو 23 الثقيل المضاد للدروع - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتصدى لـ75 مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي عدة مقاطعات - وزارة الدفاع
28 يناير, 04:32 GMT
وجاء في بيان الوزارة: "في الفترة من 24 إلى 30 يناير/كانون الثاني، من هذا العام، وردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة انتقامية واسعة النطاق و6 ضربات جماعية، استهدفت منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة والوقود، ومرافق الإنتاج، ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
ووفقا لبيان وزارة الدفاع، فإن: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حيدت خلال عمليات هجومية، خلال الإسبوع أكثر من 2680 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودبابتين، و54 مركبة قتالية مدرعة، و80 مركبة، وعشر قطع مدفعية ميدانية".
وتابع: "وحدات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية النشطة، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جوا، ولواءين هجوميين محمولين جوا، و3 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، و4 ألوية من الحرس الوطني، وخلال الأسبوع، بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2680 جنديا، ودبابتين، و54 مركبة قتالية مدرعة، و80 مركبة، و10 قطع مدفعية ميدانية".
جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أفديفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بيلايا بيريزا في مقاطعة سومي - الدفاع الروسية
أمس, 10:38 GMT
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 1020 جنديا و18 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 5 مركبات أجنبية الصنع، خلال أسبوع واحد".
وأضاف: "تم تحييد 5 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل ألوية المشاة الآلية، وألوية المشاة المحمولة جوا، وألوية الهجوم، وألوية الهجوم الجبلي، بالإضافة إلى لواء بحري ولواءين للدفاع الإقليمي، وخلال الأسبوع، ألحقت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية بالقوات الأوكرانية خسائر كبيرة، حيث خسرت 1020 جنديا و18 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 5 مركبات أجنبية الصنع. كما تم تدمير 98 مركبة و25 مدفعا و7 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و22 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات".
وحسبما ذكر بيان وزارة الدفاع، فإن: "القوات المسلحة الأوكرانية "خسرت ما يصل إلى 315 جنديا، و54 مركبة، وثلاث قطع مدفعية، و16 محطة حرب إلكترونية ومضاد للدفاع الجوي، و4 مستودعات إمداد، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".
وأكدت الوزارة أن "قوات دنيبر" حيّدت قوى بشرية ودمرت ومعدات تابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواء دفاع ساحلي".
قافلة إس-400 وبانتسير- إس بمقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 9 طائرات أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أمس, 04:36 GMT
وعن قوات مجموعة "الغرب"، قال البيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، مدينة كوبيانسك-أوزلوفايا في مقاطعة خاركوف".
وذكر البيان أنه "من 24 إلى 30 يناير/كانون الثاني، بتضرر أفراد ومعدات 5 كتائب ميكانيكية، ولواءين محمولين جواً، ولواء هجومي محمول جواً، و3 كتائب هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، وثلاث كتائب من الحرس الوطني".
وأضافت الوزارة أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 1300 جندي، و22 مركبة قتالية مدرعة، و132 مركبة، و13 مدفعا ميدانيا. كما تم تدمير 29 مستودعا للذخيرة".

أفاد بيان وزارة الدفاع الروسية، بأن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 950 جنديا خلال أسبوع في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشمال".

وذكر البيان الوزارة أنه "خلال الأسبوع، ونتيجة لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من مجموعة القوات "الشمالية"، تم تحرير بلدتي ستاريتسا في منطقة خاركيف وبيلايا بيريزا في مقاطعة سومي، كما تم دحر تشكيلات من 4 كتائب ميكانيكية، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 كتائب دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، وفرقتين حدوديتين من حرس الحدود الأوكراني".
وأشار إلى أن "العدو خسر في المجمل أكثر من 950 جنديا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و74 مركبة، و8 قطع مدفعية ميدانية في منطقة. كما تم تدمير 3 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، بالإضافة إلى 11 مستودعاً للذخيرة والإمدادات".
