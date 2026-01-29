https://sarabic.ae/20260129/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيلايا-بيريزا-في-مقاطعة-سومي---الدفاع-الروسية-1109755414.html
القوات الروسية تحرر بلدة بيلايا بيريزا في مقاطعة سومي - الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية قد حررت بلدة بيلايا بيريزا في مقاطعة سومي، مشيرة إلى أن القوات الروسية قد حسنت تموضعها في مناطق...
وجاء في البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، من تحرير بيلايا بيريزا في مقاطعة سومي".
10:38 GMT 29.01.2026 (تم التحديث: 10:47 GMT 29.01.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية قد حررت بلدة بيلايا بيريزا في مقاطعة سومي، مشيرة إلى أن القوات الروسية قد حسنت تموضعها في مناطق عدة على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، من تحرير بيلايا بيريزا في مقاطعة سومي".